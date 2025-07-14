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Книга рецептов

Готовим домашний крыжовенный сок: он освежающий и полный витаминов

20:07 14 июля 2025
Сок из крыжовника

Калорий в крыжовнике немного, зато много органических кислот, обладающих различными лечебными свойствами. В нем есть витамины А, С, Е, фосфор, натрий, кальций, сера, магний. Разумеется, все эти и другие полезные вещества сохраняются и в соке крыжовника. В нем также есть пектины, способные отлично связывать и выводить из организма вредные вещества. Поэтому смело готовьте напиток, пишет Kobieta. Напомним рецепт огуречного домашнего лимонада.

Ингредиенты:

  • 2 кг крыжовника
  • 500 мл воды
  • 500 г сахара (по желанию)
  • лимонный сок (по желанию)

Приготовление:

Залейте фрукты водой и варите на медленном огне около 20 минут. Процедите через сито или воспользуйтесь соковыжималкой.

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Добавьте сахар в процеженный сок, доведите до кипения и разлейте по бутылкам. Можно пастеризовать или хранить в холодильнике несколько дней.

Напомним рецепт изысканного варенья из крыжовника с апельсином.

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