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Готовим домашний крыжовенный сок: он освежающий и полный витаминов
Калорий в крыжовнике немного, зато много органических кислот, обладающих различными лечебными свойствами. В нем есть витамины А, С, Е, фосфор, натрий, кальций, сера, магний. Разумеется, все эти и другие полезные вещества сохраняются и в соке крыжовника. В нем также есть пектины, способные отлично связывать и выводить из организма вредные вещества. Поэтому смело готовьте напиток, пишет Kobieta. Напомним рецепт огуречного домашнего лимонада.
Ингредиенты:
- 2 кг крыжовника
- 500 мл воды
- 500 г сахара (по желанию)
- лимонный сок (по желанию)
Приготовление:
Залейте фрукты водой и варите на медленном огне около 20 минут. Процедите через сито или воспользуйтесь соковыжималкой.
Добавьте сахар в процеженный сок, доведите до кипения и разлейте по бутылкам. Можно пастеризовать или хранить в холодильнике несколько дней.
Напомним рецепт изысканного варенья из крыжовника с апельсином.113
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