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Невероятно вкусный паштет: готовится этот деликатес просто
Паштет был любимым блюдом при французском королевском дворе. Ни один банкет не обходился без этого нежного ароматного лакомства. Сегодня паштет считается деликатесом, если приготовлен правильно и из качественных ингредиентов.
Паштет подают со свежим хлебом, крекерами или тостами, либо со свежими овощами. Это невероятно вкусно! Угощайте своих родных и близких. Наверняка это блюдо никого не оставит равнодушным.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, который стоит взять на заметку.
Куриный паштет с шампиньонами
- 300 г шампиньонов
- Соль
- Перец
- Растительное масло
- 1 луковица
- 1 морковка
- 400 г отварного куриного филе
- 50 г сливочного масла.
Грибы порезать и обжарить на сковороде. Перебить в блендере с отваренным куриным филе, отварными луком и морковью, посолив и поперчив. Хорошо взбив, при желании (если хотите получить идеально однородную консистенцию) еще можно пропустить и через сито. Дополнить сливочным маслом.
Поместить на ночь в холодильник.
И приятного аппетита вам и вашим близким!
Напомним рецепт рыбного риета.
Фото из альбома Эллы Ивановой125
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