Невероятно вкусный паштет: готовится этот деликатес просто

Паштет был любимым блюдом при французском королевском дворе. Ни один банкет не обходился без этого нежного ароматного лакомства. Сегодня паштет считается деликатесом, если приготовлен правильно и из качественных ингредиентов.

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Паштет подают со свежим хлебом, крекерами или тостами, либо со свежими овощами. Это невероятно вкусно! Угощайте своих родных и близких. Наверняка это блюдо никого не оставит равнодушным.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, который стоит взять на заметку.

Куриный паштет с шампиньонами 300 г шампиньонов

Соль

Перец

Растительное масло

1 луковица

1 морковка

400 г отварного куриного филе

50 г сливочного масла.

Грибы порезать и обжарить на сковороде. Перебить в блендере с отваренным куриным филе, отварными луком и морковью, посолив и поперчив. Хорошо взбив, при желании (если хотите получить идеально однородную консистенцию) еще можно пропустить и через сито. Дополнить сливочным маслом.

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Поместить на ночь в холодильник.

И приятного аппетита вам и вашим близким!

Напомним рецепт рыбного риета.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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