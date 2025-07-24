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Абрикосово-цитрусовое лакомство: готовится так быстро, что вы удивитесь
Абрикосы словно воплощают солнечное лето. Их цвет, вкус и аромат необыкновенны. А сколько всего вкусного можно приготовить на их основе!
Абрикосовые лакомства - настоящее украшение стола. Посмотрите на фото в заголовке — и наверняка вам захочется приготовить такое аппетитное абрикосовое лакомство.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом, который удивит вас простотой воплощения.
Абрикосово-цитрусовое масло
- 350 г абрикосов
- 1 столовая ложка коричневого сахара
- Сок лимона (либо апельсина или мандарина)
- 100 г сливочного масла
Половинки абрикосов поместить на сковороду, посыпать коричневым сахаром, добавить свежевыжатый сок цитрусовых и сливочное масло. И тушим до готовности. Затем пропускаем через блендер. Переливаем в баночку, полностью охлаждаем и помещаем в холодильник.
Дополняйте маслом блинчики, оладьи, тосты, овсяную кашу и другие блюда по своему вкусу и усмотрению.
И приятного аппетита вам и вашим близким!
Напомним рецепт пиццы с абрикосами и рукколой.
Фото из альбома Эллы Ивановой68
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