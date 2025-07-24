41.42 / 41.95 48.75 / 49.43
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Абрикосово-цитрусовое лакомство: готовится так быстро, что вы удивитесь

22:02 24 июля 2025
Абрикосово-цитрусовое масло. Фото кулинара Эллы Ивановой

Абрикосы словно воплощают солнечное лето. Их цвет, вкус и аромат необыкновенны. А сколько всего вкусного можно приготовить на их основе!

Абрикосовые лакомства - настоящее украшение стола. Посмотрите на фото в заголовке — и наверняка вам захочется приготовить такое аппетитное абрикосовое лакомство.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом, который удивит вас простотой воплощения.

Абрикосово-цитрусовое масло

  • 350 г абрикосов
  • 1 столовая ложка коричневого сахара
  • Сок лимона (либо апельсина или мандарина)
  • 100 г сливочного масла

Половинки абрикосов поместить на сковороду, посыпать коричневым сахаром, добавить свежевыжатый сок цитрусовых и сливочное масло. И тушим до готовности. Затем пропускаем через блендер. Переливаем в баночку, полностью охлаждаем и помещаем в холодильник.

РЕКЛАМА

Дополняйте маслом блинчики, оладьи, тосты, овсяную кашу и другие блюда по своему вкусу и усмотрению.

И приятного аппетита вам и вашим близким!

Напомним рецепт пиццы с абрикосами и рукколой.

РЕКЛАМА

Фото из альбома Эллы Ивановой

68

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ирина Билык

Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть

Дорофеева, фото https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/p/DMGDdmeNhdM/?img_index=2

«Удали это фото»: сеть возмущена поведением Нади Дорофеевой

Бюст Чехова в Баденвайлере

Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел

Как замариновать хрустящие корнишоны

Хрустят, как в ресторане: рецепт маринованных огурцов, который удивит простотой

Следующий материал
Новости партнеров