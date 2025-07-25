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«Директор школы проговорилась знакомой, что сдала оккупантам всю нашу семью»: жена гражданского заложника
Чтобы привлечь внимание к судьбе гражданских заложников, захваченных российскими оккупантами, в Киеве 19 июля состоялась акция «Покинуті в полоні». Обмены военнопленных хоть и не так быстро, как хотелось, но все же происходят. А вот с возвращением из российской неволи гражданских ситуация намного хуже.
«Нам, родственникам, откровенно говорят, что не на кого их менять, потому что украинская сторона не берет в плен гражданских», — рассказала «ФАКТАМ» участница акции Оксана Струк. — Моего мужа Константина россияне арестовали еще в августе 2022 года на Харьковщине в приграничной Малой Волчье и до сих пор держат в плену".
«Надежные люди сообщили мне, что оккупанты рыскают по домам учителей, которые не согласились на сотрудничество»
— Чем занимался ваш муж? — задаю вопрос Оксане Струк.
— Мы с ним оба учителя: Константин — преподаватель физкультуры, а я — истории. Оккупация для нас началась уже 24 февраля 2022 года: российские войска захватили нашу Малую Волчью в первый же день полномасштабного вторжения, ведь наше село рядом с границей.
— Накануне того, как они арестовали Константина, у вас было предчувствие, что произойдет такая беда?
— У меня была информация, что Косте угрожает опасность — мне позвонили (это было уже в августе 2022-го) из Малой Волчьей, сказали, что оккупанты (скорее всего фсбешники) наведываются к учителям, отказавшимся от сотрудничества.
— Если вам позвонили из Малой Волчьей, то, выходит, к тому времени вы эвакуировались оттуда?
— Да. Вырвалась из оккупации вместе с сыном Богданом, которому в то время было 17 лет. Мы с ним приехали в Киев.
— Почему муж остался в Малой Волчьей?
— Потому что враг запретил выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Видите, с оккупированной части юга Украины имели возможность уехать мужчины всех возрастов, а на Харьковщине враг без каких-либо объяснений ввел драконовские ограничения.
Так вот, надежные люди сообщили мне, что оккупанты рыскают по домам учителей, которые не согласились на сотрудничество. Но позвонить мужу и предупредить его об опасности я возможности не имела — после начала оккупации в Малой Волчьей мобильная связь почти исчезла. Говорю «почти», потому что можно было найти отдельные точки, где все же сигнал проходил. Константин раз в пару дней шел на одно из таких мест и звонил мне по телефону. Узнав об облаве на учителей, я едва дождалась звонка Кости. Наконец-то он позвонил. Говорю ему, тебе угрожает опасность — россияне ездят по адресам учителей, могут арестовать. А он мне: не беспокойся, я не военный, ничего запрещенного не делаю, не фотографирую, информацию об их войсках не передаю. Но эти слова меня не успокоили. И таки оккупанты к нему нагрянули. Костю арестовали, обыскали дом, перевернули все вверх дном.
— Украли ценные вещи?
— Да, украли — сбережения, мои украшения. Но разве это главное? Страшно, что моего мужа увезли! Я как узнала об этом, обратилась в полицию, в Координационный штаб по обращению с военнопленными, МИД Украины, Международный комитет Красного креста, даже в ООН.
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— Еще кого-то из учителей арестовали?
- Если и арестовали, то в конце концов отпустили. А моего Костю — не освободили до сих пор.
Здесь следует сказать, что россияне обустроили в Волчанске на агрегатном заводе и еще в некоторых местах застенки. Зачастую туда попадали люди, на которых доносили кто-то из соседей или коллег. Именно по доносу арестовали и моего мужа. Трудно представить, чем руководствовалась персона, сдавшая моего Константина. Она подвергла его смертельной опасности, хотя ничего плохого он ей не сделал! Из-за ее позорного, коварного поступка мой муж уже почти три года находится в ужасных условиях российского плена! Простите за эмоции.
— Эмоции оправданы — незаживающая душевная рана. Я вас понимаю. Скажите, пожалуйста, коллаборантку, написавшую донос на Константина, арестовали после освобождения Волчанской осенью 2022 года?
— К сожалению, нет. Она сбежала со своим мужем в россию.
— Кто эта доносчица?
- Наша коллега-учительница. Она еще в 2014 году открыто выражала поддержку гибридной войне, которую тогда развязала россия, восхваляла донецких и луганских сепаратистов. Однако с работы ее не уволили. Когда в 2022 году российские оккупанты захватили Волчанск и окрестные населенные пункты, директор школы отказалась сотрудничать с оккупантами и они назначили на ее место эту поклонницу так называемого «русского мира».
— Как вы узнали, что эта коллаборантка написала донос на вашего мужа и, возможно, и на других учителей?
- Она сама проговорилась одной из местных жительниц. Сказала о нас: «Я сдала всю их семью». Когда она написала этот донос, мы с сыном Богданом выехали на территорию, подконтрольную украинским властям. А то и нас с сыном могли арестовать. По крайней мере, друзья Богдана звонили ему, говорили, что его ищут российские военные.
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«Костя часто мне снится, ведь все время о нем думаю»
— Многие учителя этой школы пошли на сотрудничество с захватчиками?
— Сначала почти никто на это не согласился. Было так: учителям сказали приехать в школу. Положили на столе два листа, и каждый выбирал, в какой записать свою фамилию. Один лист для тех, кто отказывается сотрудничать, второй — соглашается. Как я уже сказала, сначала немногие вызвались. Но впоследствии определенное количество передумали и первого сентября пошли учить детей по российским программам. К счастью, это длилось всего полторы недели — в результате Слобожанского контрнаступления Сил обороны Украины врага погнали почти со всей Харьковщины, Волчанск был освобожден.
Тогда у меня вспыхнула надежда, что вот-вот снова увижу своего мужа. Но, к большому сожалению, к тому времени его уже вывезли в россию. Чем он так провинился перед оккупантами, непостижимая загадка.
— От него были известия?
— Сначала российское минобороны подтвердило Международному комитету Красного креста, что мой муж у них в плену. Впоследствии я получила от Кости короткое письмо из неволи — «все хорошо, кормят, лечат, надеюсь на скорую встречу, передай привет сыну». На украинском языке заключенным писать запрещено — только на русском. Я написала мужу множество писем. Получил ли он их? От бывшего военнопленного, которого удалось обменять, знаю, что Константин получил по крайней мере одно мое письмо. Это его очень вдохновило, прибавило сил.
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— Что бывший военнопленный рассказал о состоянии здоровья вашего мужа, об условиях содержания, о местонахождении?
- Сейчас Константина удерживают в одной из колоний на территории российской федерации. К счастью, тяжелых болезней, как туберкулез, гниение рук, ног, кожи
— Я правильно понимаю, что вы непосредственно с бывшим военнопленным, сидевшим вместе с Константином, не разговаривали. Общались с его женой?
— Именно так. Он сейчас на реабилитации, но попросил свою жену связаться со мной, и она выполнила эту его просьбу. Очень им обоим благодарна.
— Еще спрошу о педагогическом коллективе школы. Что произошло с теми учителями, которые в 2022-м все же пошли на сотрудничество с врагом?
— Не хочу ни говорить, ни слышать о них. Они для меня не существуют ни как люди, ни как бывшие коллеги. Они остались в Украине. Ведут себя так, словно ничего и не было. Некоторые из них ушли из профессии, стараются, чтобы их меньше замечали. Но есть и те, кто работает в школах в Харькове.
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— Константин вам снится?
— Да, снится часто, ведь я все время о нем думаю. Вижу во снах, что он вернулся из плена.
— Познакомились с ним на работе?
— Мы с Костей работали в разных школах. Познакомились в начале нулевых годов на одном из развлекательных мероприятий для детей. Обратила на него внимание — симпатичный, ладный молодой человек. Мы в тот день пообщались, но после того где-то два года не виделись. Снова встретились на новогоднем вечере. Здесь следует сказать, что я окончила школу, в которой работал Константин. Пришла туда на новогоднее празднование, чтобы встретиться с моими учителями теперь уже коллегами. В этот раз Костя действовал решительно: пригласил на танец и уже не отходил от меня. Провел домой. Так и началась наша любовь. Вскоре поженились. Кости тогда было 26 лет, мне — 24. Вместе мы уже почти 23 года.
— Какой он человек?
- Мой Костя умный, уверенный в себе, человечный, рассудительный, искренний, незлобливый, справедливый, любит детей, очень трудолюбивый.
На свадьбу родители Константина подарили нам большой дом. Мы все вместе многое сделали, чтобы его обустроить — это было наше гнездышко. Там родился наш сын Богдан. У нас был огород, подсобное хозяйство, держали кроликов, уток. Хотя времени на это было немного: работа в школе вместе с дорогой забирала где-то по 10 часов в сутки (с 7 утра до 17 вечера). До моей школы — 14 километров, Константину до его школы — где-то 7−8 километров. Хотя и напряженно работали, но жили счастливо, пока не началась большая война.
— Ваш дом в Малой Волчьей уцелел?
— Он очень поврежден российскими обстрелами. Дом пока устоял, а вот летняя кухня, гараж, погреб, забор, забор разрушены до основания. Мы все постепенно отстроим, лишь бы муж вернулся из плена и закончилась эта проклятая война.
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На фото в заголовке Оксана Струк на акции поддержки гражданских заложников «Покинуті в полоні», которая состоялась в Киеве 19 июля. На желто-синем флаге — фотография мужа Оксаны Константина
Фото предоставлено Оксаной Струк914
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