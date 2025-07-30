рф стремится наносить по Украине более масштабные удары: выводы аналитиков ISW

Российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине в ночь с 25 на 26 июля и, похоже, все чаще интегрируют ракеты в ночные удары после того, как весной и в начале лета 2025 года преимущественно полагались на беспилотники. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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«Российские военные использовали более плотную концентрацию ракет во время недавних ударов, и ISW наблюдал различные сообщения, указывающие на то, что российская оборонная промышленность наращивает свои возможности по производству ракет и беспилотников, — говорится в отчете. — Увеличение производства ракет и беспилотников россией позволит продолжать наносить все более масштабные удары по Украине в течение осени 2025 года. И российские войска могут быть способны нанести удары по Украине до 2000 беспилотниками за одну ночь до ноября 2025 года, если текущая тенденция роста ночного использования российских беспилотников сохранится».

По мнению аналитиков, все более масштабные пакеты ударов россии подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, в частности, с использованием американских систем противовоздушной обороны Patriot, которые могут эффективно противодействовать угрозам российских баллистических ракет.

«россия все чаще атакует густонаселенные города в рамках когнитивной войны, чтобы ослабить решимость Украины и подорвать ее долгосрочную обороноспособность», — объясняют эксперты.

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Однако, как ранее писали «ФАКТЫ», военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что атаки в 2000 дронов ежедневно нереальны.

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