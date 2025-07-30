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Укроп с солью на зиму: секреты заготовки от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш
В наше время свежую зелень можно купить на базаре и в супермаркетах даже зимой. Но летняя обладает особым вкусом и ароматом. Поэтому стоит заготовить зелень и наслаждаться блюдами с ней в зимнее время, когда за окном метель и мороз.
Секретами заготовки укропа с читателями «ФАКТОВ» поделилась украинская кулинар-гастроблогер Марина Гармаш.
— Часто для хранения на зиму укроп сушат, замораживают или перетирают с солью, — говорит Марина Гармаш. — Летом такие пучки укропа на рынке стоят недорого, поэтому стоит сделать заготовку. Преимущество заготовки зелени с солью в том, что, в отличие от замороженной, она не испортится в случае отключения электроэнергии. Добавляйте в разнообразные любимые блюда — супы, борщ, овощное рагу…
Укроп с солью
- На 200 г укропа нужно взять 100 г соли.
Укроп промойте и оставьте, чтобы полностью стекла жидкость, на ночь на полотенце. Мелко нарежьте укроп, добавьте соль. Перемешайте и разложите по баночкам. Храните в холодильнике.
Добавляйте в блюда по вкусу. Приятного аппетита вам и вашим родным!
Напомним рецепт хрустящих огурцов без стерилизации.
Фото из альбома Марины Гармаш75
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