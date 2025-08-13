У Европы есть рычаги влияния на Трампа перед переговорами с путиным

Европейские лидеры пытаются повлиять на результат мирных переговоров по Украине — и демонстрируют определенный успех. Они требуют, чтобы Дональд Трамп сказал владимиру путину, что интересы Украины должны быть защищены, а безопасность Европы не должна быть поставлена под угрозу. Президент США открыто избегал Европы во время своего второго срока, а в прошлом месяце разгромил ЕС в торговых переговорах. Однако сотрудничество и финансовая сила блока, а также Великобритании, имеют решающее значение для защиты американских интересов в Украине, пишет Politico.

Ни один европейский лидер не был приглашен на переговоры на Аляске 15 августа. Президента Украины Владимира Зеленского также там не будет. Но участие Трампа в телефонном разговоре с ключевыми европейскими лидерами и его обещание попробовать вернуть часть территории для Украины сигнализируют о том, что Европа использует определенные рычаги влияния.

Европейские страны сейчас являются крупнейшим источником финансовой и военной поддержки для Украины и держателями замороженных российских активов на десятки миллиардов евро, что является критически важным для любого долгосрочного мирного урегулирования. Оба фактора усложняют для Дональда Трампа игнорирование интересов европейцев.

В опубликованном заявлении лидеры 26 из 27 стран ЕС, за исключением Венгрии, заявили, что они «приветствуют усилия президента Трампа, направленные на прекращение войны агрессии россии против Украины». Но, как указано в заявлении, «путь к миру в Украине не может быть определен без Украины».

И показательно, что лидеры ЕС подчеркнули: «Международные границы не должны изменяться силой».

Объявляя о разговоре с Трампом в социальных сетях, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что темы для обсуждения будут включать «варианты давления на россию, возможные мирные переговоры, территориальные претензии и гарантии».

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас также пообещала работать над новым пакетом санкций, одновременно обязавшись продолжать финансово поддерживать Киев и продвигать его вступление в ЕС.

Такие требования показывают, что Европа становится все более уверенной в выражении своих позиций по решению войны россии против Украины, со взглядами, которые в последнее время были более проукраинскими, чем взгляды Вашингтона времен Трампа.

Ранее на этой неделе лидеры Германии, Франции, Польши, Финляндии и Великобритании, а также глава Европейской комиссии предупредили, что любое мирное соглашение должно уважать «территориальную целостность» Украины — код для того, чтобы не заставлять Киев отказываться от земли - а также гарантии безопасности.

Уверенность ЕС в стремлении влияния отражает реальность того, что Европа сейчас предоставляет Украине гораздо больше военной и финансовой помощи, чем США, согласно данным Кильского института, хотя Вашингтон продолжает оказывать важную разведывательную и логистическую поддержку.

Европейская помощь и оружие были критически важными для выживания Украины с тех пор, как американская поддержка иссякла с приходом Трампа в Белый дом. Крах Украины будет иметь непредсказуемые последствия для интересов США в Европе и за ее пределами.

Еще один источник рычагов влияния: тот факт, что около 200 миллиардов евро замороженных российских активов хранятся в Euroclear, клиринговой палате со штаб-квартирой в Бельгии. Замороженные активы широко считаются важной частью любого мирного соглашения, и Украина требует, чтобы они главным образом использовались для оплаты ее восстановления.

Украина, со своей стороны, последовательно требует от россии возвращения военнопленных, а также тысяч похищенных украинских детей в любом мирном соглашении — требования, которые получили поддержку Европы.

Пока мировые лидеры обсуждают риски встречи Трампа с диктатором, оккупанты продолжают террор мирных жителей КАБами, артиллерией и дронами.

