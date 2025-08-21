Экс-владелец «Дельта банка» Николай Лагун, который довел финучреждение до банкротства в 2014 году и нанес этими действиями до 50 млрд грн ущерба государству, должен получить соответствующий уровень ответственности, как это произошло с владельцем «Приват Банка» Игорем Коломойским, поскольку их истории имеют много общего. Об этом говорится в публикации издания «Коротко.Про».

Издание напоминает, что оба банкира, вероятно, использовали схожие схемы вывода активов в офшорные юрисдикции через кредитование аффилированных компаний. «Особенно это касалось вывода государственного рефинансирования, которое часто выдавалось под личные поручительства обоих владельцев. Немало средств выводилось через австрийские и европейские банки. В частности, через печально известный австрийский Meinl Bank из „Дельты“ вывели по меньшей мере $ 87 млн, а в целом с помощью нескольких банков Лихтенштейна и Люксембурга было выведено $ 437 млн валютных активов „Дельты“. ФГВФЛ обнаружил ошеломляющие 182 ничтожные сделки на общую сумму более 22 миллиардов гривен, заключенные в течение года до введения временной администрации», — говорится в материале.

На момент объявления Лагуна в международный розыск осенью 2023 года — он уже более года как проживает в Австрии, куда выехал якобы на лечение, и откуда по телесвязи включается в судебные процессы. Зато Коломойский с октября 2023 года находится в СИЗО, среди обвинений в частности и вывод средств из «Приватбанка», напоминают авторы судьбу обоих владельцев.

В конце июля 2025 года стало известно, что после восьми лет противостояния с государством в лице национализированного «Приватбанка», Коломойский все же проиграл дело в Высоком суде Лондона: тот признал, что вместе с партнером Геннадием Боголюбовым, они вывели из банка более $ 1,9 млрд через «мошенничество византийской сложности». Согласно судебным материалам, сами Коломойский и Боголюбов оценили свое состояние в более чем $ 8 млрд во время процедуры обязательного раскрытия. Теперь, вероятно, именно из этих средств будет происходить погашение долгов перед государством. У Николая Лагуна, как выяснили недавно СМИ, также был свой проигрыш в Лондонском арбитражном суде. Правда, не против государства, которое предъявляет к нему претензии на 50 млрд грн (совокупные требования «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов за выплаченные обманутым вкладчикам депозиты), а перед частными кредиторами. Группа компаний «Фокстрот» теперь попытается взыскать с Лагуна более $ 117 млн, которые он брал в долг еще в 2012−13 годах под личное поручительство и не вернул.

«В отличие от Коломойского и Боголюбова, Лагун не раскрывал своего состояния ни перед судом в Лондоне, ни перед украинскими судами. Более того, в 2022 году он инициировал процедуру собственного банкротства как физлица, признав общую сумму требований на около 7 млрд грн, 6 из которых он просил суд списать, а остальные — пообещал выплачивать „по чайной ложке“ из своего символического дохода в Вене, больше похожего на социальную помощь. На это, по подсчетам медиа, уйдет около тысячи лет», — говорится в материале.

При этом в СМИ неоднократно указывали на наличие у Лагуна вполне обозримых активов, которые можно арестовать в Украине. Чего только стоят несколько сотен гектаров земли под застройку в Киевской области и в Карпатах, а также объекты коммунального хозяйства и туристической инфраструктуры. Примечательно, что поиском активов обоих банкиров за рубежом занималось международное детективное бюро Kroll, однако в случае с «Дельтой» и Лагуном этот кейс был по непонятным причинам гораздо менее успешным.

Еще одна параллель с Коломойским — это санкционная история. Из сообщений в СМИ известно, что против бывшего владельца «Приватбанка» санкции применялись с формулировкой «угроза национальной безопасности». Комментируя это решение, президент Владимир Зеленский сказал: «каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал россии, — каждый должен отвечать». Под эти параметры подпадает и Лагун: он вне украинской юрисдикции, выводил деньги из страны и — как доказывают многочисленные расследования — имеет тесные связи с россией, в частности, с 2014 года имеет российский паспорт.

В отличие от Лагуна, Коломойский находится в СИЗО. А его партнер Геннадий Боголюбов сбежал в Австрию. Вместе с бывшим владельцем «Дельта Банка» они теперь одни из ключевых кандидатов на «чрезвычайную экстрадицию». Президент Зеленский лично обращался к руководству Австрии, чтобы они содействовали выдаче украинских олигархов, скрывающихся от правосудия на территории этого европейского государства. Европейские СМИ неоднократно указывали, что из-за пробелов в законодательстве, Австрия практически превратилась в «проходной двор» для мошенников со всего постсоветского пространства, а особенно из Украины. Экстрадиция Лагуна могла бы быть относительно простой, учитывая отсутствие у него политического прошлого или прошения об убежище, а также обширную документацию финансовых потерь.

