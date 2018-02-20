В юности Владимир Вернадский хотел уехать в тропики. Но любовь изменила его планы

Ровно 155 лет назад родился выдающийся ученый, основатель и первый президент Украинской академии наук Владимир Вернадский

Владимира Вернадского называют ученым-пророком. Его идеи опередили время. Вершина научного поиска Вернадского — учение о биосфере как целостной природной системе, а также о ноосфере — влиянии человеческого разума на окружающий мир. Уже в 1920-х годах выдающийся ученый предупреждал человечество о тех проблемах экологии, которые сегодня требуют неотложного решения. Судьба отмерила Владимиру Вернадскому 81 год. Прямых потомков у него не осталось. Сын, дочка и внучка академика жили в Америке, а правнуков не было. В результате длительных поисков «ФАКТАМ» удалось найти правнучатую племянницу Вернадского. Впервые представительница семьи всемирно известного ученого дала интервью прессе. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» психолог, директор воскресной школы Мария Любощинская рассказала, каким человеком был ее прадед, а также поведала о семейном укладе ученого и страницах жизни, связанных с Украиной.

— Моя прабабушка — родная сестра жены Владимира Вернадского Натальи Егоровны, — рассказывает Мария Любощинская. — У нас в доме многое напоминает о Владимире Ивановиче: фотографии, собрание его сочинений — 24 тома. Это труды ученого, дневники, которые он вел практически всю свою жизнь, письма… Но главное, конечно, — это память сердца. Владимир Иванович и его жена Наталья Егоровна — для меня пример во многом. Поражают их воля, трудолюбие, целеустремленность и другие прекрасные душевные качества. Владимир Вернадский знал пятнадцать языков, Наталья Егоровна тоже была очень образованной. Оставаясь по своему желанию в тени мужа, она являлась его правой рукой. В многочисленных письмах Владимир Иванович делился с ней самыми сокровенными мыслями, научными прозрениями…



* Мария Любощинская: «Владимир Вернадский был человеком всесторонне развитым. Он прекрасно разбирался в музыке, живописи, поэзии»

— Каким был уклад в семье?

— Вставали в шесть утра. Когда Владимир Иванович садился работать, все в доме ходили на цыпочках. И практически никогда не подзывали его к телефону, чтобы не прерывать ход научных изысканий. В семье был очень четкий распорядок дня. Проснувшись, пили кофе с бутербродами с сыром. В полдень завтракали, а в шесть часов вечера обедали. Нередко к вечернему чаю ждали гостей, но в половине одиннадцатого Владимир Иванович вставал из-за стола, и все расходились. Вернадский шел спать, он никогда не работал ночью. А днем ни минуты не тратил даром.

— Ученый старался находить время для отдыха?

— Он очень любил прогулки, во время которых многое обдумывал. Одна была с утра, вторая — вечером. Владимир Иванович считал, что движение — жизнь. До последних дней он был стройным, с прямой спиной, в прекрасной физической форме.



* Наталья Егоровна была правой рукой мужа. В многочисленных письмах Владимир Иванович делился с ней самыми сокровенными мыслями, научными прозрениями…

— Расскажите, пожалуйста, о быте семьи Вернадских.

— Он был достаточно простым. Вернадские никогда не покупали дорогие вещи. Дочь Нина вспоминала, что, когда она тратила много денег на одежду, мать очень расстраивалась. Только на книги в семье средств никогда не жалели. Питались просто. Владимир Иванович любил клюквенный кисель, щи, котлеты. А еще — пасхальные куличи, крендели и другую сдобу. У нас в семье сохранился рецепт «кременчугского борща», который готовила еще мать Натальи Егоровны Мария Ивановна Зарудная.

Рецепт борща, который готовили в семье Вернадских Сварить бульон из говядины. В нашинкованную свеклу добавить уксус и тушить до мягкости. Помидоры отварить в собственном соку, протереть через дуршлаг. Нашинковать капусту, крупно нарезать луковицу и картофель, поместить в бульон, посолить по вкусу и варить до готовности. В конце добавить помидоры и свеклу. Подавать со сметаной или густыми сливками.

— Жизнь Владимира Вернадского была тесно связана с Украиной.

— Да, и он очень любил Украину. Дед Владимира Ивановича родился в Черниговской губернии. Тяга к знаниям у него была так сильна, что он пешком пошел в Москву, желая учиться в университете. В Москве поначалу бедствовал, но в конце концов стал военным врачом. Последние годы провел в Киеве, где и умер в 1830-х годах. Из детей деда выжил только один сын — отец Владимира Вернадского. Он был профессором политической экономии и статистики сначала в Киевском университете, потом — в Московском. Мама ученого — из казацкого рода. Музыкально одаренная, в молодости мечтала об оперной сцене.

*Владимир Вернадский — гимназист

— Владимир Вернадский родился в Петербурге, но из-за неблагоприятного климата семья переехала в Харьков, где будущий ученый пошел в первый класс гимназии и проучился несколько лет, — продолжает Мария Любощинская. - Этот период он вспоминал с теплотой. Большое влияние на Владимира Ивановича в юные годы оказал его двоюродный дядя Евграф Максимович Короленко. Вечерами они любили прогуливаться и смотреть на звездное небо. Дядя рассказывал племяннику о других мирах, о развитии жизни на Земле… Когда Владимиру было тринадцать лет, семья переехала в Петербург, где отец открыл книжный магазин и типографию славянской печати. Владимир Иванович вспоминал, что этот магазин сыграл в его жизни большую роль. Он имел право читать любую книгу. А жажда знания у юноши была необыкновенная. Когда Вернадский поступил в Петербургский университет, его преподавателями стали великие ученые Менделеев и Докучаев.

— Будучи уже знаменитым ученым, Владимир Иванович приобрел имение в Полтавской области — в Шишаках.

— Да, это так. Купили участок, на котором построили большой двухэтажный дом. Посадили огород, соорудили колодец. Семья ученого отдыхала там в летний период. А Владимир Иванович в Шишаках плодотворно работал.

Когда в Петербурге начались революционные события, Вернадские переехали в Украину. В 1918 году в Киеве Владимир Иванович основал Украинскую академию наук и был избран ее президентом. По его инициативе при академии создали библиотеку, основали научно-исследовательские институты. Где бы Вернадский ни находился, как бы ни складывались его жизненные обстоятельства, он думал прежде всего о науке.



* Семья Вернадских на отдыхе в Полтавской губернии. Справа налево: Владимир Иванович Вернадский, дочь Нина, супруга Наталья Егоровна, ее родственник Павел Егорович Старицкий и сын Георгий. 1908 год

— Владимир Вернадский бывал во многих странах мира. Какая из них и чем его больше всего поразила?

— Всюду, как видно из писем, он восхищался природой — красотой лесов, озер, рек. И, конечно, людьми. Владимир Вернадский был знаком и тесно сотрудничал с выдающимися учеными всего мира. В 1922 году по приглашению ректора Сорбонны он приехал во Францию читать лекции по геохимии. В Париже познакомился с Марией Кюри, несколько лет работал в ее лаборатории, многие годы они переписывались. А с 1927-го несколько месяцев в году Вернадский проводил за рубежом.

— Говорят, многие свои открытия ученый сделал, слушая музыку Баха.

— Вернадский был человеком всесторонне развитым. Он прекрасно разбирался в музыке, живописи, поэзии. И всегда восхищался шедеврами искусства. А что касается вдохновения, думаю, он не очень от него зависел. Владимир Иванович поражал невероятным трудолюбием и сильной волей. А это в работе основное.



* Владимир Вернадский прожил долгую счастливую жизнь, сделав в науке открытия, определившие ее развитие на многие годы вперед

— Случались ли в жизни Владимира Вернадского чудеса?

— Вся его судьба такова. Он прожил долгую счастливую жизнь, сделав в науке открытия, определившие ее развитие на столетия вперед. В 1931 году в своем дневнике Владимир Иванович записал: «Царство моих идей — впереди!» И мы это видим сегодня. Многие идеи Вернадского воплотились в жизнь. Образование стало всеобщим. Наука, которую ученый считал основой всего, продвинулась очень далеко. Мы можем заглянуть в утробу матери, с точностью определить пол будущего ребенка. Можем связаться по мобильному телефону или скайпу с человеком в любой точке мира. А как актуально сегодня учение Вернадского о ноосфере! Весь мир озабочен экологическими проблемами, изменением климата на Земле, проблемой сохранения природных ресурсов… Хотя при жизни Вернадского многие его идеи не только не нашли поддержки, но и подверглись острой критике.

— Читала, как Вернадский заступался за репрессированных ученых. Удивительно, что он при этом сам уцелел!

— И это тоже чудо. Вернадский никого не боялся, когда хлопотал за друзей, коллег. Как-то он пришел на прием к «всесоюзному старосте» Михаилу Калинину. Но тот закрылся у себя в кабинете, по каким-то причинам приостановив общение с посетителями. Вернадский же очень торопился, поэтому начал своей тростью стучать в дверь. И Калинин ему открыл!

Владимир Иванович всегда очень здраво оценивал ситуацию. К примеру, когда началась Вторая мировая война, он не сомневался в том, что фашизм будет побежден, так как ноосфера несовместима с нацизмом и расовым угнетением.

* Несмотря на всемирную славу академик Вернадский был очень скромным, не придавал значения ни званиям, ни наградам

— Как Вернадский относился к своей всемирной славе?

— Абсолютно равнодушно. Он был очень скромным. Не придавал значения ни званиям, ни наградам. Любил, когда ему дарили цветы, хотя и смущался — испытывал неловкость из-за того, что люди потратили на букет деньги. И вообще, Вернадский до последних дней оставался человеком простым и доступным.

— Что в характере Владимира Вернадского вас больше всего поражает?

— Многое. Это и трудолюбие, и целеустремленность, и цельность натуры. Он был прекрасным семьянином, очень любил жену. В юности планировал уехать в тропики. Мечтал там жить и изучать эту климатическую зону. Но любовь полностью изменила его планы. С супругой Натальей Егоровной Владимир Иванович прожил 56 лет, пережив ее на два года. Их называли неразлучной парой. Все свои открытия Владимир Вернадский посвятил жене.



* Сын ученого Георгий Вернадский (1887—1973) стал известным исследователем русской истории, дочь Нина Вернадская-Толль (1898—1985) — врачом-психиатром. Оба скончались в эмиграции в США

— Как сложились судьбы детей Вернадского?

— И сын, и дочь уехали в Америку. Георгий стал историком, Нина работала в области психиатрии. С родителями у них были замечательные отношения. У Нины родилась дочка, которая, к сожалению, очень болела и умерла, не оставив потомков.

— Что бы вы сказали своему знаменитому прадеду сегодня, если бы он мог вас услышать?

— Я бы его поблагодарила за все, что он сделал для человечества. А еще сказала бы, что во многом хотела бы быть на него похожей.