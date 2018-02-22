Судья, пойманный при даче взятки, законно вернулся на работу - Генпрокуратура

Скандально прославившийся судья Кировского райсуда Днепра Геннадий Подберезный снова вышел на рабочее место. Срок отстранения от работы закончился, и судья вновь стал проводить заседания.

В Генпрокуратуре говорят, что такая ситуация возникла из-за особенностей украинского законодательства — отстранять судью можно не дольше, чем на два месяца. Об этом сообщает Укринформ.

«Отстранить от исполнения обязанностей судьи может только Высший совет правосудия на срок не более двух месяцев. То есть, два срока судья Подберезный был под стражей. И здесь еще такой нюанс, что даже генпрокурор не имеет права повторно просить, даже выступать с ходатайством о временном продлении отстранения судьи от правосудия. У Подберезного срок отстранения закончился, а ВСП не продлил этот срок», — объяснил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Подберезный был задержан 21 сентября в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи тому части взятки в размере 300 тысяч долларов. По данным следствия, взятка предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении еще одного судьи Кировского районного суда — Натальи Овчаренко.

Адвокат судьи настаивал, что находиться под стражей его подзащитный не может, поскольку имеет онкозаболевание. Впоследствии Подберезный вышел на волю под залог в 5 миллионов гривен, но от вершения правосудия его временно отстранили.

После того, как срок отстранения от работы закончился, Подберезный вновь появился в суде. Уже 16 февраля у судьи были назначены семь заседаний.

На данный момент досудебное расследование по Подберезному закончено. После ознакомления сторон с материалами следствия дело передадут в суд.