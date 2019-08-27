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- 07:32 Блеск в глазах предупреждает о заболеваниях щитовидной железы, а потрескавшиеся губы — о гастрите
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Блеск в глазах предупреждает о заболеваниях щитовидной железы, а потрескавшиеся губы — о гастрите
Говорят, в прежние времена врач мог поставить диагноз, только взглянув на человека. Сейчас есть хорошие методы диагностики, но специалисты по-прежнему обращают внимание на состояние кожи, изменения глаз, смотрят язык пациента. Проверить, какие проблемы могут быть у вас, вы можете и сами.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали несложные тесты, которые помогут определить, насколько хорошая у вас физическая форма.
Например, бледность лица — симптом анемии, особенно если есть еще голубоватые прожилки на висках и лбу. Стоит сдать анализ крови.
Сероватый или синюшный оттенок предупреждает о болезнях сердца. Причем чаще изменяется цвет лица в области носогубного треугольника.
Приобретать желтоватый или оливковый оттенок кожа может при болезнях печени. При печеночных недугах часто желтеют и склеры глаз. Также на щеках и около носа могут проступать сосудистые звездочки. Однако желтоватый оттенок кожи бывает и при гипотериозе (недостатке гормонов щитовидной железы), при котором у человека редеют волосы, появляется небольшой зоб.
Покраснение лица возможно у гипертоников.
При возникновении высыпаний на лбу и висках стоит проверить работу поджелудочной железы, желчного пузыря, тонкого кишечника. Многочисленные мелкие прыщики указывают на гормональные нарушения.
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Потрескавшиеся губы предупреждают о проблемах с желудочно-кишечным трактом или нехватке жирорастворимых витаминов.
Припухлость век и влажные глаза могут сигнализировать о гипертиреозе — повышенной активности щитовидной железы.
При отечности в области глаз стоит обследовать почки и сердце. Если отекает верхнее веко, это говорит о проблемах с почками, а припухлость нижних век предупреждает о заболеваниях сердца и проблемах с печенью.
Краснеть и слезиться глаза могут при конъюнктивите, гайморите, аллергии, заболеваниях зубов.
Неестественный блеск глаз бывает признаком тиреотоксикоза — усиленной работы щитовидной железы. Такой же симптом возникает при повышении температуры тела.
Кровоизлияние в глаз предупреждает о гипертензии и гипертоническом кризе.
Пушистые ресницы могут говорить о бронхолегочных заболеваниях и глистной инвазии.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему возникает отечность век и как от нее избавиться.
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— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?