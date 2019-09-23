По анализу слюны можно предсказать сердечный приступ: ученые создали экспресс-тест

Здоровье и медицина

Ученые из технологического университета Мельбурна (Австралия) создали тест-систему, которая может предупредить о надвигающемся инфаркте или инсульте по анализу слюны. Как утверждают ученые, их новинка предсказывает заболевания очень точно. Чувствительность ее наноэлементов к специальным биомаркерам в тысячи раз выше, чем у существующих сегодня стандартных тестов.

Читайте также: Как распознать подступающий инфаркт и можно ли его предотвратить, — врач-кардиолог

Новинка представляет собой полоску с определенными элементами, внешне напоминающую обычный тест на беременность. Производство нового экспресс-теста, позволяющего предсказать инфаркт и инсульт, планируют начать в конце нынешнего года. Создатели надеются, что в 2021 году они уже смогут выйти на международный рынок.

Преимущество этого портативного теста по сравнению с другими в том, что он не только констатирует факт болезни, но и предупреждает о надвигающемся приступе, говорят ученые. Благодаря этому человек может вовремя обратиться к врачам, которые помогут предотвратить возникновение инфаркта или инсульта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что грипп в шесть раз увеличивает риск возникновения сердечной катастрофы. Кроме того, симптомы инфаркта у женщин и мужчин могут отличаться.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter