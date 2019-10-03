После Донбасса спецстатус могут потребовать и другие регионы Украины, — Кирилл Сазонов

Украина

— А как вы считаете, есть ли у Украины еще шанс, не идти на поводу у страны агрессора и вместе с тем двигаться к разрешению вооруженного конфликта на Донбассе и возвращению ныне оккупированных территорий под контроль украинской власти?

На этот вопрос «ФАКТЫ» попросили ответить политолога Кирилла Сазонова, также вынужденного переселенца из оккупированного Донецка.

— Считаю, что к браваде Кремля и главарей «ДНР» и «ЛНР», которые уже празднуют победу, следует относиться сдержанно. Это всего лишь торг по известному правилу: требуй большего, получишь желаемое. Но если президент Украины подпишет эту «формулу», то, наверное, все мы попросим сегодняшнее правительство страны и президента «на выход». Потому что нам, вынужденным переселенцам из Донбасса, отступать некуда. Мы уже однажды бежали. Нашу малую родину захватили, а теперь пытаются лишить большой. Согласно Конституции, Украина — неделимое унитарное государство, которое, к слову, занимает самую большую территорию в Европе.

Я настаиваю на том, что подписанная в Минске «формула» никакой юридической силы не имеет. Леонид Кучма, который подписал протокол со стороны Украины, является лишь представителем Украины в контактной группе в Минске. Он — не есть действующий президент, премьер-министр или министр иностранных дел. Он — не представитель действующей власти, значит, не правомочен принимать важные решения. Заседания Трехсторонней контактной группы в Минске — это лишь встречи на нейтральной полосе для обсуждения вариантов возможного взаимодействия сторон конфликта.

В Минске сейчас нет официальных представителей Украины, занимающих должности, которые позволяли бы им принимать решения. И это дает возможность действующей власти в любой момент отречься, отказаться от имплементации подписанных там протоколов.

Соответственно, так называемая «формула Штайнмайера», которую подписали в Минске 1 октября, — это всего лишь протокол о намерениях. А любой протокол о намерениях не является официальным документом обязательным к исполнению.

— А как же договоренности, подписанные в Минске 12 февраля 2015 года, в которых закреплена возможность предоставления ОРДЛО особого статуса, что прописано и в «формуле Штайнмайера», озвученной в 2016 году? Ведь эту «формулу» рассматривают именно как вариант выполнения Минских договоренностей?

— Да, принятие «формулы Штаймайера» может повлечь за собой имплементацию Минских договоренностей в законодательное поле Украины, где есть так и не заработавший закон о предоставлении ОРДЛО специального статуса. И это еще одна западня Кремля для Украины.

Законопроект о пресловутом «особом статусе Донбасса» входит и в пакет законопроектов «о мире в Украине», который предложил народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Новинский в первый же день работы новоизбранного парламента.

Но как те, кто ратуют за закрепление за Донбассом «особого статуса», представляют себе проведение местных выборов по законам Украины по так называемой «формуле Штайнмайера»: в условиях оккупации, когда там находится российская армия и более 400 км государственной границы с Россией Украина не контролирует? Кто обеспечит безопасность и демократичность проведения выборов? Войска страны-оккупанта или незаконные вооруженные формирования под их командованием? Или наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ? Но они не вооружены, и это не их функция.

А насколько будет достоверной оценка ОБСЕ, если наблюдатели даже согласятся мониторить выборы в ОРДЛО? Миротворцы ООН на территорию, с которой не отведены войска, не зайдут. Вывод: пока российские войска не уйдут с нашей территории, никакие «формулы» работать все не будут.

И я не могу представить себе конфигурацию государственного устройства Украины в случае принятия упомянутого пакета законопроектов «о мире в Украине», которые гармонично ложатся в кремлевскую концепцию так называемой «формулы Штайнмайера».

Если украинская власть пойдет на поводу у тех, кто сегодня ратует за подписание так называемой «формулы Штайнмайера», то регион с особым статусом у нас появится сначала на территории Донбасса, а затем такой же может появиться в любой другой области страны. Это ставит под вопрос существование Украины как унитарного суверенного государства.

По задумке инициаторов законопроекта об особом статусе Донбасса, у этого региона будут «прозрачные» границы с Россией. Этого же требуют и главари непризнанных «квазиреспублик», заявляя о том, что «наш» участок границы «мы будем контролировать сами». Чей это — «наш»? Главари боевиков не раз заявляли, что намерены отделиться от Украины и добиться признания оккупированной территории отдельным государством. Попутно «прозрачность» границ с Россией ставит под вопрос действие соглашения Украины о безвизовом режиме с рядом стран Европы.

И, к тому же, если в рамках пресловутой «формулы Штайнмайера» будут выполнены некоторые пункты Минских соглашений, то тогда всей Украине придется еще и платить за это отдельное «самоуправление» в регионе с особым статусом. По Минским соглашениям ОРДЛО получает финансирование по защищенной статье украинского госбюджета — то есть уменьшить эту сумму нельзя. Тогда у России отпадет необходимость содержать банду своих марионеток и восстанавливать разрушенный ею регион. И РФ в этом случае будет рассматриваться мировым сообществом уже не как агрессор, а как миротворец — посредник в примирении украинцев в якобы «гражданском конфликте» между Донецком и Киевом. А у Европы, которая склоняет Украину к принятию так называемой «формулы Штайнмайера», отпадет необходимость в применении санкций в отношении России.

И в этом же пакете, если будет принята так называемая «формула Штайнмайера», будет рассматриваться также законопроект «об амнистии». И тоже в том ракурсе, в котором его видит Кремль и его марионетки в ОРДЛО.

С моей точки зрения, амнистия применима лишь к человеку, вина которого была доказана в суде. То есть суд его осудил, опираясь на представленные следствием доказательства, а затем амнистировал — помиловал, простил или же не простил, но назначил наказание, не связанное с лишением свободы. Или же в ходе судебного разбирательства была доказана невиновность подсудимого, и в этом случае суд решил освободить его от уголовной ответственности.

В упомянутом пакете законопроектов «Об особом статусе», «амнистия» не будет иметь ничего общего с действующим законодательством Украины. В этом сценарии «амнистии» предлагается, признать подозреваемого прощенным или невиновным без следствия и суда. Читай: автоматически освободить боевиков и их пособников от уголовной ответственности. Это позволит сегодняшним главарям квазиреспублик не отвечать за содеянное и даже быть избранными в Верховную Раду.

И, в конце концов, так называемая «формула Штайнмайера» противоречит Минским договоренностям: по ней нарушается последовательность выполнения пунктов этого документа. Получается, что сначала нужно выполнить пункт 11, а затем только 9.

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 — в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трехсторонней контактной группы. 11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании [1], до конца 2015 года. (см. примечание).

Украина со своей стороны Минские соглашения пока не нарушает.

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— Почему вы, говоря о «формуле Штайнмайера», вы все время оговариваете, что она — «так называемая»?

— Так и есть. А пусть мне кто-нибудь покажет эту «формулу». Это видение достижения мира на территории Украины бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которое он официально нигде не озвучил.

— А как мы можем откреститься от подписания этой «формулы»? Как тогда продвигаться дальше по пути мирного урегулирования конфликта?

— Требовать подписания соглашений в нашей редакции. И включить в это соглашение Крым. Мы имеем право и должны поднять вопрос Крыма. Это тоже аннексированная территория Украины. Ведь сам автор «формулы» в интервью российскому изданию в 2017 году, рассказывая о растущем отчуждении России и Западной Европы, назвал одной из причин охлаждения отношений конфликт на территории Донбасса, который, по мнению Штайнмайера, стал последствием аннексии Крыма: «…мы не должны замалчивать существующие разногласия (между Россией и Германией — в контексте интервью), должны четко излагать их. Таковыми остаются для нас, например, осуществленная в нарушение норм международного права аннексия Крыма, вызванный ею конфликт на востоке Украины и существующее в Европе ощущение непредсказуемости действий России», — заявил тогда Штайнмайер.

Ну если в Германии не должны забывать о ползучей агрессии Кремля, который захватил часть территории Украины, то почему об этом должны забыть в самой Украине? Стоим на своем, наращиваем мускулы и боремся за усиление санкций.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что Кремль под видом «формулы Штайнмайера» хочет оставить управление Донбассом в руках своих ставленников и внедрить в тело Украины свою пятую колонну.



Фото предоставлено собеседником

Скриншот из соцсети Telegram

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