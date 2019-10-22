Йога улучшает память: как это работает

Здоровье и медицина

С возрастом память у многих людей значительно ухудшается, а после 60 лет повышается риск деменции и болезни Альцгеймера. Но такие неприятности можно отсрочить с помощью умеренных физических нагрузок. Американские врачи рекомендуют занятия йогой всем пожилым людям (напомним, йога полезна при артрите, «ФАКТЫ» приводили упражнения для коленных и локтевых суставов), в том числе и пациентам, страдающим старческим слабоумием.

Сотрудники Атлантического Университета Флориды рекомендуют йогу в положении сидя. Такие занятия тестировали на группах людей с умеренной и тяжелой степенью деменции. Тренировки проходили дважды в неделю по 45 минут на протяжении 12 недель.

Как выяснилось, благодаря занятиям йогой у больных улучшились физические показатели, психическое состояние, настроение, повысилось качество сна.

А ученые из Французского национального института спорта и физкультуры рассказали о вреде чрезмерных физических нагрузок. Причем речь не только об истощении организма и о возможных травмах, а о воздействии перетренированности на мозг.

Они обследовали 37 человек, занимающихся триатлоном. Одной группе спортсменов предложили тренироваться в привычном режиме, а остальным — повысить интенсивность тренировок на 40 процентов на период до трех недель.

Ученые делали тесты, показывающие уровень усталости участников исследования. Мозговую активность проверяли с помощью МРТ. Как оказалось, интенсивные тренировки приводили не только к физическому истощению, психической усталости, но и влияли на работу мозга: у участников исследования снижалась активность части префронтальной коры, отвечающей за принятие решений и контроль поведения. Такой же эффект возникает при интеллектуальных перегрузках, предостерегают врачи.

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