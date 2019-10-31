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Украина

«Сдача» Дубневича и пламенный спич Яременко: чем запомнилось заседание Рады 31 октября (полное видео)

20:09 31 октября 2019 121
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 31 октября, Верховная Рада лишила неприкосновенности депутата Дубневича, а также приняла несколько резонансных законопроектов.

Перед парламентом выступил нардеп Богдан Яременко. Он сначала извинился перед своей семьей за секс-скандал, в который попал, а затем перешел к угрозам журналистам за обнародование личной переписки.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия был избран главой временной следственной комиссии для установления причин пожаров и взрывов на складах боеприпасов.

Нардепы также вернули в Уголовный кодекс статью, которая определяет незаконность обогащения чиновников и вводит механизм конфискации коррупционных активов.

Парламент запустил разделение «Нафтогаза» — теперь газотранспортная система не будет входить в состав этой компании.

Депутатский корпус проголосовал за изменения в Госбюджет-2019. Законопроект предусматривает увеличение финансирования шахтеров и силовиков, а также дополнительные расходы на приобретение вертолетов и строительство ветки киевского метро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нардепы переименовали город Переяслав-Хмельницкий.

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