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«Сдача» Дубневича и пламенный спич Яременко: чем запомнилось заседание Рады 31 октября (полное видео)
В четверг, 31 октября, Верховная Рада лишила неприкосновенности депутата Дубневича, а также приняла несколько резонансных законопроектов.
Перед парламентом выступил нардеп Богдан Яременко. Он сначала извинился перед своей семьей за секс-скандал, в который попал, а затем перешел к угрозам журналистам за обнародование личной переписки.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия был избран главой временной следственной комиссии для установления причин пожаров и взрывов на складах боеприпасов.
Нардепы также вернули в Уголовный кодекс статью, которая определяет незаконность обогащения чиновников и вводит механизм конфискации коррупционных активов.
Парламент запустил разделение «Нафтогаза» — теперь газотранспортная система не будет входить в состав этой компании.
Депутатский корпус проголосовал за изменения в Госбюджет-2019. Законопроект предусматривает увеличение финансирования шахтеров и силовиков, а также дополнительные расходы на приобретение вертолетов и строительство ветки киевского метро.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нардепы переименовали город Переяслав-Хмельницкий.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..