Скандал: неуправляемая школьница бегала за детьми с иголкой и чуть не задушила одноклассника

Происшествия

В школе № 14 в Кропивницком разгорелся скандал. Больше недели ученики 3-Б класса не посещали занятия. Родители отказались водить детей в школу из-за проблем с одноклассницей, которая, по их словам, буквально терроризирует окружающих. Взрослые рассказывают, что неуправляемая девочка устраивает на уроках истерики, бьет детей, бегает за ними с иглой и нападает даже на учителей, которые делают ей замечания. Учителя признают, что есть проблема, но говорят, что повлиять на происходящее не могут: исключить не имеют права, а к психологу девочку могут отвести только ее родители. «ФАКТЫ» выяснили подробности скандала. Напомним, ренее мы рассказывали о другом шокирующем ЧП в Кропивницком: в школе восьмилетние дети так избили одноклассника, что тот попал в больницу.

«Девочка специально остро затачивает карандаши, чтобы колоть ими других детей»

По словам родителей учеников 3-Б класса, проблемы с одноклассницей начались еще три года назад, когда дети только пришли в школу. Но тогда всем еще казалось, что их можно решить.

— Проблемы нарастали как снежный ком, — говорит отец одной из учениц Сергей. — Когда дочь стала рассказывать, что одноклассница кого-то толкнула или ударила, мы сначала не придали этому большого значения, ведь дети могли просто играть. Но такие инциденты происходили все чаще, и все они были связаны с той самой девочкой. Кто-то приходил из школы с синяками, кто-то — с царапинами и следами от карандашей (оказалось, агрессивная девочка колола других детей острием карандаша). Дети просили ее так не делать, но она не реагировала. К тому же могла на ровном месте устроить истерику. Посреди урока вдруг начинала кричать, толкать сидящего рядом, а могла просто залезть под парту и оттуда рычать или лаять. Замечания учительницы игнорировала.

Дети стали ее побаиваться. В первую очередь потому, что она могла ни с того ни с сего подойти и ударить. Первый класс мы кое-как пережили. А во втором проблемы усугубились. Эта девочка чуть не задушила одноклассника. Когда на перемене учительница вышла из кабинета, она налетела на мальчика, схватила его за шею, приподняла и начала душить. А так как она чуть ли не в два раза крупнее того ребенка, у него не было никаких шансов ей противостоять. Остальные дети застыли в изумлении, не знали, что делать. Когда мальчик уже не касался ногами пола и у него начали синеть губы, в класс забежала учительница.

— Сын рассказывал, что этот мальчик был уже синим, — продолжает мама ученика Наталья. — Еще чуть-чуть — и она его задушила бы. У одной девочки от увиденного началась рвота… Это был какой-то кошмар. Мой сын старался вообще к ней не подходить, но и ему доставалось. Когда его вызывали к доске, эта девочка подставляла ему подножку, чтобы он упал. Просто так, безо всякого повода. Дерется она тоже без повода. В конце прошлого года так ударила одного мальчика, что у него остался огромный синяк под глазом. Его мама после этого даже написала заявление в полицию. Девочка специально остро затачивает карандаши, чтобы колоть ими других детей. Причем делает это не в шутку, а с какой-то неконтролируемой агрессией. Она может целый урок просидеть под партой, где будет шипеть, лаять, кричать… О каком учебном процессе может идти речь? Из-за нее учитель даже не может провести урок.

Более того, она набрасывается на педагогов! Когда учительница английского взяла ее дневник, чтобы записать замечание, девочка с криками накинулась на нее, укусила за руку и вырвала дневник. А урок физкультуры — это вообще катастрофа для детей и преподавателя. Неуправляемый ребенок то одному бросит в голову мяч, то другого припечатает к стенке, ударит… Из-за нее каждый раз кто-то получает травму. И учительница, отвечающая за безопасность наших детей в школе, ничего не может сделать. Она же не может связать этой девочке руки или применить к ней физическую силу. Классная руководительница не раз спокойно разговаривала с этой девочкой, пыталась понять, в чем причина такого поведения. И иногда ребенок вроде бы успокаивался. Но на следующий день девочка снова приходила в школу разъяренная — и все повторялось.

— Вы разговаривали с родителями этой девочки?

— Пытались, и не раз. Ее воспитывает мама. Но, когда говоришь этой женщине о поведении дочери, она тебя прерывает и заявляет, что «ее ребенок такого сделать не мог». То же самое говорит учительнице. Еще и обвиняет в том, что та, разговаривая с девочкой, «лезет в голову ее ребенку».

— К сожалению, с мамой девочки невозможно разговаривать, — рассказывает Сергей. — Долгое время она вообще не ходила на родительские собрания. А когда наконец-то пришла, нам было сказано, что мы все неадекватные и она «приложит максимум усилий, чтобы классная руководительница в этой школе больше не работала». Учительнице она прямо заявляет: «Ты старая, некомпетентная и здесь работать не будешь». Хотя учительница у нас хорошая, это вам подтвердят и дети, и другие родители. Многие специально отдавали детей именно к этому педагогу. Учительница из-за того, что происходит, уже давно потеряла сон. Дети подавлены и запуганы. А мы боимся отправлять их в школу. Потому что сегодня ребенок пришел с царапиной на теле, а завтра тем же наточенным карандашом одноклассница может выколоть ему глаз.

«Без согласия мамы агрессивную ученицу не могут даже показать школьному психологу»

Последней каплей, по словам родителей, стал инцидент, когда неуправляемая ученица избила одноклассницу прямо на глазах у родителей.

— Мама одной из учениц зашла в класс как раз в тот момент, когда эта девочка била ее дочь, — вспоминает Сергей. — Естественно, женщина вмешалась. Так эта девочка напала и на нее — стала хватать за руки, толкать. Потом пришла мама агрессивной ученицы, и начался скандал… А я, забирая дочку из школы, не раз видел картину: дети забились в углы, а неадекватная одноклассница сидит под партой, рычит, бросается канцелярскими предметами…

От этой девочки уже страдают и старшеклассники. На перемене она нападает и на старших детей. Недавно, когда ей сделал замечание семиклассник, набросилась на него с кулаками.

Дошло до того, что родители учеников 3-Б класса стали по очереди дежурить в школе.

Из-за того что неадекватная девочка издевается над одноклассниками, родители приняли решение по очереди дежурить в школе. Стоп-кадр сюжета ТСН

— Мы договорились, что кто-то будет оставаться в школе на целый день, чтобы хоть как-то контролировать происходящее, — признается Наталья. — Все потому, что мы боимся за безопасность наших детей. Но присутствие в классе, казалось бы, посторонних людей, не мешает этой девочке устраивать истерики и творить какие-то невообразимые вещи.

После наших многочисленных обращений в городской департамент образования на уроки стали приходить независимые психологи. Девочка в присутствии психологов отказалась выполнять задания учителя, вышла из класса (она, кстати, часто так делает), а потом где-то взяла иголку и начала гоняться с ней за другими детьми.

И учительница, и директор школы разводят руками: исключить агрессивную школьницу они не имеют права. Без согласия мамы ее не могут даже показать школьному психологу. А мама категорически против. Не видя выхода из этой ситуации, некоторые уже подыскивают для своих детей другие школы. Одну девочку родители из школы уже забрали. Остальные больше недели не водили детей на занятия.

Классный руководитель 3-Б класса Зинаида Кириченко подтвердила слова родителей:

— Этот ребенок действительно может сорвать урок, кого-то избить. И продолжается это уже третий год. В первом классе девочка больше полугода, считайте, просидела под партой. Не помогали никакие разговоры. Создается впечатление, что этот ребенок ненавидит школу. Любое обращение к ней — мое или других детей — вызывает агрессию. Она наносит детям увечья. В первом классе разбила мальчику голову, во втором классе ударила одного ребенка в глаз так, что он два месяца ходил с синяком. Сидя на уроке, она может сама себя царапать, щипать… Возможно, таким образом она хочет привлечь к себе внимание. И думаю, что в первую очередь внимание своей же мамы. Дома она рассказывает маме, что это другие дети били ее и царапали, хотя этого не было. Дети не лезут к ней, они, наоборот, ее побаиваются. В первую очередь жаль этого ребенка. Очевидно, что ей нужна помощь. Но ее мама не идет на контакт. Отказывается даже от помощи школьного психолога. Поэтому ни я, ни руководство школы не можем ничего сделать. Это огромная проблема, решения которой мы сейчас не видим.

«Переводить дочку в другую школу я не буду»

«ФАКТЫ» связались и с мамой проблемной девочки. Женщина утверждает, что проблема не в ее ребенке, а в школе. И говорит, что дочка стала жертвой буллинга.

— На самом деле жертвой является моя дочь, — сказала «ФАКТАМ» женщина. — Дочку бойкотируют в классе, родители говорят о ней с экранов телевизора. Что это, как не буллинг? Родители неделю не водили своих детей в школу, чем на самом деле нарушили их право на образование. А дети в классе относятся к моему ребенку предвзято из-за того, что их так настроила учительница.

— Но родители рассказывают о случаях, когда ваша дочь била других детей. Например, чуть не задушила одного мальчика.

— Они говорят, что его душила моя дочь, но я тогда своего ребенка тоже забрала с травмами, у нее были синяки. Они подрались с тем мальчиком…

— Родители рассказывают и о других случаях…

— Поверьте, ничего такого и близко не было! В классе повышенный уровень тревожности, но это не связано с моим ребенком.

— Ваша дочь — спокойный ребенок?

— Нет, она не спокойная, конечно… Она не такая, что опустит голову и молча будет чего-то ждать. Ее действительно очень легко спровоцировать. Если ее будут обзывать из-за лишнего веса или говорить плохие слова, она отреагирует. Раньше могла не просто словами, а кулаками. Но сейчас она уже так не делает. И если говорить о ситуации в классе, то тут точно проблема в учителе. У нее нет контакта с ребенком. Если ее кто-то заменяет, у дочки появляются хорошие оценки. А при ней у нас за всю неделю может не быть ни одной оценки.

— Если вы считаете, что проблема в учителе, почему не переведете ребенка в другой класс?

— Это не решение. К тому же родители учеников параллельного класса написали коллективный отказ — дескать, они против, чтобы моя дочь переходила в их класс. Хотя мы и не собирались. Переводить ребенка в другую школу я не буду. Там будет то же самое. Если мы это сделаем, только поможем школе, которая хочет избавиться от проблемы. Так не будет. А вот если я добьюсь замены классного руководителя, все будет нормально.

— Вы показывали дочку психологам?

— Она ходила в психологический центр по поводу коррекции стресса, полученного после учебы. У нее нет никаких тяжелых неврологических заболеваний. Да и психологам там не с чем работать. У ребенка просто стресс из-за того, что происходит в школе.

О похожих ситуациях «ФАКТЫ» уже писали. Рассказывали и о том, к чему в таких случаях может привести неоказание проблемному ребенку своевременной помощи. Тогда речь шла о восьмилетнем ученике киевского лицея, который нападал на одноклассников, ругался матом и даже мог избить ногами учителя. Соцслужбы принудительно поместили его в реабилитационный центр. Но отец забрал оттуда сына и перевел в другое учебное заведение. На этот раз ребенок оказался в специализированной школе, где учатся дети с плохим зрением, ДЦП и другими заболеваниями. Неуправляемый мальчик начал терроризировать и этих детей. Закончилось тем, что практически все родители вынуждены были искать для своих детей другие школы. Агрессивный ребенок остался в классе один. Похожие случаи происходили и в других регионах Украины.

По словам кандидата психологических наук и медицинского психолога Наталии Бугаевой, отказываясь вести таких детей на обследование, их родители нарушают закон:

— На родителях лежит правовая ответственность по воспитанию детей. В статье 12 Закона Украины «Об охране детства» сказано, что родители несут ответственность в случае отказа от предоставления ребенку необходимой медицинской помощи, если здоровью ребенка угрожает опасность. А согласно статье 164 Семейного кодекса Украины, родители могут быть лишены родительских прав в случае уклонения от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка или жестокого обращения с ним.

— Как себя вести остальным детям, если в классе есть проблемный ребенок? И что могут предпринять родители этих детей?

— Нужно научить детей не реагировать на провокации, сообщать учителю о возникающих проблемах и не стремиться решать их самостоятельно, без помощи взрослых. Что касается родителей, то применять силу по отношению к агрессивному ребенку с их стороны недопустимо. Следует поставить в известность администрацию школы, школьного психолога и подключить их к решению проблемы. Если же исчерпаны все возможности, подавать в суд за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о первом в Украине судебном решении о буллинге в школе (закон о борьбе с буллингом действует в Украине с 2019 года). Его вынес Бориспольский райсуд Киевской области, оштрафовав на 1200 гривен маму школьницы, которая сфотографировала свою одноклассницу в туалете. А в Киеве суд оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который бил и оскорблял одноклассников.

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