«В больнице даже не пытались помочь умирающей маме и буквально выставили ее на улицу»

Происшествия

Громкое дело

Харьковчанка обвиняет врачей городской больницы № 8 в смерти своей мамы. У 78-летней женщины были проблемы с сердцем. Но, когда ее на скорой привезли в больницу с аритмией и учащенным пульсом, там госпитализировать пациентку отказались. Пожилой женщине, по словам дочери, не оказали никакой помощи и буквально выставили за дверь. Когда через 20 минут пенсионерку довезли до другой больницы, она уже не разговаривала и ни на что не реагировала. — В тот момент у мамы было давление 60 на 40, — рассказывает «ФАКТАМ» Елена Лиманская. — Я умоляла врачей приемного отделения 8-й больницы принять маму. В ее состоянии помощь нужна была немедленно! Но меня никто не стал слушать. Маму привезли в больницу № 18, где даже нет отделения кардиологии. Ее положили под капельницу, но помочь уже было нельзя. Меньше чем через два часа она умерла. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в городе Белгороде-Днестровском Одесской области будут судить завотделением больницы, из-за халатности которого задохнулся пациент.

«Я думала, что ее уже оформляют в отделение кардиологии, как вдруг вышел врач скорой: «Собирайте вещи, мы едем дальше»

Елена Лиманская говорит, что мама не раз лежала в стационаре кардиологического отделения Харьковской городской больницы № 8. Поэтому, когда в этот раз женщина пожаловалась на плохое самочувствие, дочь первым делом позвонила в кардиологическое отделение больницы.

— Недавно мама перенесла грипп, который ей лечили антибиотиками, — говорит Елена Лиманская. — Грипп вылечили, но оказалось, что во время курса лечения мама перестала принимать сердечные препараты, боясь, что от большого количества лекарств пострадает печень. 12 ноября я заметила, что она тяжело дышит. Мама пожаловалась, что ей трудно ходить, появилась сильная одышка. На следующий день я вызвала семейного врача. Врач приехала, прослушала легкие, измерила давление и обнаружила, что мамин пульс — 145 ударов в минуту (при норме не больше 90). Сказала, что это похоже на мерцательную аритмию и нужно отвезти маму в кардиологию. Я сразу позвонила в городскую больницу № 8. Кардиолог, который раньше занимался маминым лечением, была в отпуске, поэтому говорила с другим врачом. Тот, выслушав наши жалобы, сказал: «Привозите маму. Жду вас».

Маму привезли в эту больницу на скорой. Врачи скорой перед этим сделали маме укол. А я пришла в больницу сама — буквально через несколько минут после приезда скорой. Попыталась зайти в приемное отделение, но меня не пустили. Сначала сказали купить бахилы. Я купила, надела их, но передо мной все равно захлопнули двери! «Вам сюда нельзя», — безапелляционно заявил медперсонал. Осталась ждать в коридоре. Думала, что маму уже оформляют в отделение кардиологии, как вдруг вышел врач скорой и сказал: «Собирайте вещи, мы едем дальше». Я спросила, куда. Оказалось, в 18-ю больницу. Но 18-я больница далеко — в двадцати минутах езды, хотя и считается нашей районной, кроме того, там нет отделения кардиологии, только терапия. «Ничего не знаю, — заявил врач скорой. — Все вопросы к заведующей».

Он имел в виду заведующую приемным отделением. Я зашла в отделение и сразу увидела эту женщину. Спросила, почему нас не могут здесь принять, особенно учитывая то, что мама уже не раз тут лежала. Заведующая явно не была настроена что-либо мне объяснять. «Все записано в скорой», — сообщила она. «Но нас ждет здесь кардиолог!» — сказала я. «Пусть только попробует вас принять!» — пригрозила заведующая. Я пошла к кардиологу, с которым договаривалась. Он только развел руками: «Если заведующая не пускает, я ничего не могу сделать. Езжайте тогда в 18-ю».

Я побежала к машине скорой помощи, куда уже отнесли маму. Знала, что ей плохо, но не ожидала увидеть ее в таком состоянии. Она уже практически не двигалась. Я испугалась, что мама сейчас умрет… Понимала, что еще 20 минут в дороге она может не перенести. Побежала обратно в 8-ю больницу. «Помогите! — закричала я. — Маме очень плохо, ей прямо сейчас нужна помощь!» Умоляла врачей ее принять. Но подошла та самая заведующая и громко сказала мне: «До свидания!» Я была в отчаяние. Понимала, что мой самый близкий человек умирает прямо возле больницы и никто не может ему помочь. Вернее, не хочет. Когда заведующая указала мне на дверь, я закричала, что вызову полицию. «Так вызывай!» — рявкнула заведующая и ушла.

Дочь пенсионерки сделала это фото в тот момент, когда ее маму не приняли в больнице № 8. Женщине было так плохо, что она уже ни на что не реагировала

Конечно, в тот момент мне было не до полиции. Я побежала назад к машине скорой. Мы поехали в 18-ю больницу. Мама уже ни на что не реагировала. Всю дорогу я держала ее за руку и молилась, чтобы она не умерла по дороге… Когда ее завезли в приемной отделение 18-й больницы, мама легла на кушетку. Я вдруг увидела, что у нее заострились черты лица… Испугалась, что она уже умерла. Бросилась к ней, попыталась обнять, но мама оттолкнула мою руку. Она не могла ничего сказать и смотрела на меня невидящим взглядом. Ее отвезли на анализ крови, затем на рентген. Потом положили под капельницу. Врач из терапии сразу мне сообщил, что состояние критическое: «У нее давление 65 на 40. Она очень плоха, не могу дать никаких гарантий».

Врачи из 18-й больницы сказали мне, что не понимают, почему человека в таком состоянии сразу не госпитализировали, а отправили в другое, к тому же непрофильное учреждение. Неофициально сообщили, что в приемном отделении 8-й больницы так поступают часто. Это уже далеко не первый случай.

«Мама часто мне говорила: «Старики в этой стране никому не нужны…»

— Лежа под капельницей, мама вдруг начала кричать, — продолжает Елена. — Она выкрикивала: «Поки? Поки?» Видимо, она спрашивала, сколько еще все это будет продолжаться (мама говорила на украинском языке). Потом начала биться в конвульсиях. Это было страшно. Маму привезли в 18-ю больницу в два часа дня. В 16:00 она умерла.

Здесь, в Харьковской городской больнице № 8, отказались принять тяжелую больную

После смерти мамы Елена Лиманская еще раз пришла в больницу № 8.

— Но со мной опять никто не стал разговаривать, — говорит Елена. — Ни заведующая приемным отделением, ни медсестра, которая 13 ноября буквально выталкивала меня за дверь. Они не чувствуют раскаяния или сожаления. Заведующая заявила, что «все сделала правильно, и точка». Видимо, в ее понимании выставлять умирающих пациентов за дверь — это правильно…

Я, наверное, уже никогда не узнаю, что произошло в приемном отделении 8-й больницы, когда маму только туда привезли, а я еще не пришла. Не исключено, что эта заведующая прямо сказала маме убираться (как было сказано мне) или просто ей нахамила. Но произошло что-то, после чего мамино состояние резко ухудшилось.

Ведь когда усаживала маму в машину скорой, чтобы ее отвезли в больницу № 8, она со мной разговаривала и даже могла ходить. Подозреваю, что мама поняла, что ее отказываются принять в этой больнице, сильно разнервничалась и ей стало хуже. Она часто мне говорила: «Старики в этой стране никому не нужны». Я пыталась убедить ее, что это не так. Но мама, по всей видимости, была права… Я допускаю, конечно, что мама с ее проблемами с сердцем могла умереть. Меня возмущает другое: врачи 8-й больницы даже не попытались ее спасти. Я считаю, что это преступление. И буду добиваться наказания для этих горе-медиков.

Врач-терапевт Харьковской городской больницы № 18 Андрей Закорко подтвердил, что к ним пациентку привезли в очень тяжелом состоянии:

— Больная была госпитализирована в терапевтическое отделение. Ее доставили в крайне тяжелом состоянии, с выраженной легочно-сердечной недостаточностью, с выраженной одышкой. На фоне проведения терапии состояние больной стремительно ухудшалось, и, к сожалению, пациентка скончалась.

«Она не производила впечатление человека, который через два часа умрет», — объясняет отказ в госпитализации заведующая

— После того как я рассказала о случившемся в Facebook, мне стали писать люди, которые в свое время тоже имели несчастье столкнуться с равнодушием врачей 8-й больницы, — говорит Елена Лиманская. — Среди них есть случаи, когда люди, как и моя мама, умерли, не дождавшись помощи… Я это просто так не оставлю. Написала заявление в полицию. Кроме того, со мной уже связывался сотрудник прокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что открыли уголовное производство по статье «Непредоставление или ненадлежащее исполнение своих обязанностей медицинским работником».

— Сейчас мы проверяем действия как сотрудников больниц, так и работников скорой помощи, — сообщил начальник Немышлянского отдела Харьковской местной прокуратуры № 3 Андрей Пономаренко. — Проверяем, соответствовали ли их действия нормативным инструкциям и сделали ли они все возможное, чтобы оказать пациентке помощь. Идет следствие.

Для расследования трагического случая создали комиссию и в горздраве. Еще на прошлой неделе там обещали дать пресс-конференцию, но пока этого не произошло.

Что говорят по этому поводу в приемном отделении больницы № 8? После скандала в СМИ завотделением Зоя Завертанная не выходит на связь. Но до этого она сказала харьковским журналистам, что ни в чем не виновата: дескать, пациентке нужно было лечиться не в кардиологическом отделении, а в терапевтическом.

«Моей вины нет, я не отправила больную на улицу, я не отказала в помощи, я сделала все — посмотрела, сделала все, чтобы больную увезли в другое лечебное учреждение, где ей надо было лечиться. У нас есть приказ горздрава, внутренний приказ — больница специализированная, и есть перечень заболеваний, которые мы берем на себя», — цитирует Зою Завертанную харьковское издание ATH.

— У нее не было показаний для госпитализации в кардиологическое отделение, — сказала позже заведующая журналистам. — Пациентке было рекомендовано лечиться в терапии. Рекомендовано мной и врачом скорой. И ей оказывали помощь. Врач скорой вводил ей внутривенно препарат, о чем сказано в сопроводительном листе. Я не знаю, почему она скончалась. Она не производила впечатление человека, который через два часа умрет.

Зоя Завертанная утверждает, что давление у пациентки было 140 на 90. Правда, документацию, которая могла бы это подтвердить, журналистам не предоставила. А когда через 20 минут пожилую пациентку привезли в другую больницу, у нее давление было уже 65 на 40.

После того как о произошедшем написали харьковские СМИ, случился еще один скандал. В приемное отделение больницы № 8 пришли несколько мужчин, назвавшиеся общественными активистами. Они были с видеокамерами и вроде бы хотели взять комментарии у заведующей отделением и медсестры. Но на деле, увидев заведующую, начали ее оскорблять и ругаться матом, а медсестру, которая пыталась закрыть перед ними двери, и вовсе начали толкать. Все это «активисты» снимали на видео.

Появившийся в Сети видеоролик спровоцировал новый скандал и волну комментариев. Многие пользователи были возмущены рукоприкладством и отметили, что, какой бы ни была вина медиков, нельзя действовать такими методами. Некоторые предположили, что так называемые активисты использовали убитую горем дочь умершей пенсионерки в своих интересах — создали в Интернете «хайп» и тем самым только дали медработникам обоснованный повод обратиться в полицию.

Что, собственно, и произошло. В комментарии «ФАКТАМ» главврач Харьковской городской больницы № 8 назвал инцидент с «активистами» беспределом и сообщил, что медработники уже обратились в правоохранительные органы, и намерены подавать иск в суд.

— Я понимаю чувства дочери умершей женщины, но то, что произошло с этой бандой (иначе их назвать не могу), не укладывается ни в какие рамки. Это просто противозаконно, — сообщил «ФАКТАМ» главврач Евгений Сиротников. — Позже эти люди еще писали в соцсетях угрозы, угрожали автоматом Калашникова… Мы обратились в полицию.

«ФАКТЫ» попросили главврача прокомментировать инцидент со смертью матери Елены Лиманской.

— Сейчас по этому поводу идет досудебное расследование, — рассказал Евгений Сиротников. — Кроме того, в инциденте разбирается комиссия Харьковского городского управления здравоохранения. Поэтому пока не могу давать подробных комментариев. Могу только сказать, что мы по этому случаю тоже проводили внутреннее расследование, которое показало, что больную нам привезли не по профилю. Скорая обычно в таких случаях отказывается, но тут они (врачи скорой. — Авт.) молча ее забрали, чтобы отвезти в профильную больницу. Были некоторые нарушения этики, за что мы объявили выговор заведующей приемным отделением. Ответы на все остальные вопросы даст следствие.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Николаеве спустя 11 лет горздрав выплатил компенсацию родственникам 25-летней Марины Капустиной. Молодая женщина скончалась в роддоме в 2008 году (читайте об этом в публикации «Моя единственная дочь умерла через пять дней после родов из-за того, что медики торопились отмечать Новый год»)

Тем временем в Тернополе врачи областной больницы не заметили пять переломов у пожилой пациентки, которая попала в больницу после автомобильной аварии, и после осмотра отпустили ее домой.

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