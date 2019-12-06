- 08:44 Преследует меня и детей: Слава Каминская опасается за свою жизнь
- 08:33 Титул "Мисс Вселенная" получила темнокожая красотка
- 08:23 Курс доллара резко упал после выходных: за сколько можно купить и продать валюту 9 декабря
- 07:57 «Потеряв 5-летнюю дочь, мы с мужем решили помогать другим онкобольным деткам»
- 07:49 Саммит "нормандской четверки": все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже
- 07:42 Овен добьется успеха благодаря красноречию, а Скорпион — компромису: гороскоп на неделю
- 07:36 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Лугано»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 07:28 Соевые продукты не рекомендуются детям и беременным: а вот при климаксе они полезны
- 07:13 Нежданное потепление: синоптики порадовали прогнозом на начало недели
- 06:49 Пенсия в Украине: возраст выхода на заслуженный отдых будет пересмотрен
- 06:26 Все плохо? Дочь Анастасии Заворотнюк закрывает свой бизнес
- 05:57 Взялась за старое: Анджелина Джоли закрутила роман с актрисой на 12 лет младше нее (фото красотки)
Соевые продукты не рекомендуются детям и беременным: а вот при климаксе они полезны
Сейчас модно быть вегетарианцем, и многие отказываются от мяса, заменяя его соевыми продуктами. Но французские специалисты предостерегают, что соя может быть опасна, если употреблять ее слишком много. Кроме того, что она в половине случаев генетически модифицированная, в ней содержится высокий уровень фитоэстрогенов. Эти растительные соединения действуют на организм человека примерно так, как и женские половые гормоны эстрогены.
После проверки 55 про-дуктов на основе сои (десерты, готовые блюда, соусы и напитки) оказалось, что нередко даже в одной порции фитоэстрогенов в пять раз больше нормы, которую Французское агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и труда (ANSES) считает безопасной. Ученые советуют беременным женщинам и маленьким детям избегать соевых продуктов, а всем остальным не употреблять больше порции в день (одна порция — примерно 80 граммов).
Есть мнение, что фитоэстрогены, которые содержатся в сое, могут связываться с рецепторами гормона эстрогена в организме и стимулировать рост некоторых видов рака груди. Поэтому молодым женщинам лучше не злоупотреблять этими бобами. А вот тем, кто входит в менопаузу, соя даже полезна. Как показали исследования американских специалистов, соевые бобы помогают облегчить приливы и другие симптомы климакса.
Читайте также: Жирная пища помогает излечиться от гриппа: какие продукты подавляют иммунитет
В сое есть соединения, снижающие усвоение организмом цинка, железа, магния и кальция, а также белка. Эти соединения, по мнению некоторых специалистов, блокируют синтез гормонов щитовидной железы, что может привести к раку щитовидки и гипотиреозу. Чтобы не возникло нарушения функции щитовидной железы у людей, употребляющих сою, им надо отслеживать содержание йода в пище. Если в рационе его недостаточно, нужно употреблять йодированную соль, морские водоросли, витаминные добавки.
А вот комитет Американской ассоциации сердца отмечает, что соевые продукты хороши для сердца и сосудов — они обеспечивают организм полиненасыщенными жирами, витаминами и минералами и содержат очень мало насыщенного жира.
В любом случае специалисты советуют всем питаться сбалансированно, а не налегать на какой-то определенный продукт.
Читайте также: Лук и чеснок замедляют старение: как избавиться от характерного запаха изо рта
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о полезных свойствах красной икры и на что надо обратить внимание при покупке этого продукта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!