Здоровье и медицина

Соевые продукты не рекомендуются детям и беременным: а вот при климаксе они полезны

Сейчас модно быть вегетарианцем, и многие отказываются от мяса, заменяя его соевыми продуктами. Но французские специалисты предостерегают, что соя может быть опасна, если употреблять ее слишком много. Кроме того, что она в половине случаев генетически модифицированная, в ней содержится высокий уровень фитоэстрогенов. Эти растительные соединения действуют на организм человека примерно так, как и женские половые гормоны эстрогены.

После проверки 55 про-дуктов на основе сои (десерты, готовые блюда, соусы и напитки) оказалось, что нередко даже в одной порции фитоэстрогенов в пять раз больше нормы, которую Французское агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и труда (ANSES) считает безопасной. Ученые советуют беременным женщинам и маленьким детям избегать соевых продуктов, а всем остальным не употреблять больше порции в день (одна порция — примерно 80 граммов).

Есть мнение, что фитоэстрогены, которые содержатся в сое, могут связываться с рецепторами гормона эстрогена в организме и стимулировать рост некоторых видов рака груди. Поэтому молодым женщинам лучше не злоупотреблять этими бобами. А вот тем, кто входит в менопаузу, соя даже полезна. Как показали исследования американских специалистов, соевые бобы помогают облегчить приливы и другие симптомы климакса.

В сое есть соединения, снижающие усвоение организмом цинка, железа, магния и кальция, а также белка. Эти соединения, по мнению некоторых специалистов, блокируют синтез гормонов щитовидной железы, что может привести к раку щитовидки и гипотиреозу. Чтобы не возникло нарушения функции щитовидной железы у людей, употребляющих сою, им надо отслеживать содержание йода в пище. Если в рационе его недостаточно, нужно употреблять йодированную соль, морские водоросли, витаминные добавки.

А вот комитет Американской ассоциации сердца отмечает, что соевые продукты хороши для сердца и сосудов — они обеспечивают организм полиненасыщенными жирами, витаминами и минералами и содержат очень мало насыщенного жира.

В любом случае специалисты советуют всем питаться сбалансированно, а не налегать на какой-то определенный продукт.

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