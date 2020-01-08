Шоу-бизнес

Размер у меня S, а до этого был 4XL, — победитель «Зважених та щасливих»

На канале СТБ состоялся грандиозный финал самого «весомого» проекта страны «Зважені та щасливі». Ведущей девятого сезона была Анита Луценко, а тренерами команд — Марина Боржемская и Иракли Макацария. Финальное взвешивание оказалось самым ярким событием проекта. Участники ждали этого дня целых восемь месяцев. Победителями девятого сезона стала пара Паши и Наташи. Команда розовых тренера Иракли Макацария заслуженно одержала победу, сбросив на двоих 47 процентов собственного веса. 30-летний Павел Назаренко, пришедший на проект с весом 182 килограмма, похудел на 85 килограммов. У 26-летней Наташи было 118 килограммов, она сбросила 56. Пара получила приз в размере 300 тысяч гривен. Но это были не все подарки! Неожиданно на сцене Павел сделал предложение руки и сердца Наташе. Девушка ответила: «Да». Кстати, изначально Павел и Наталья были в разных командах. Но, познакомившись ближе в лагере, молодые люди поняли, что должны тренироваться и идти к финалу вместе. Как говорят участники, их отношения начали развиваться уже после проекта.

«Тащить самолет было невероятно сложно»

— Что вы чувствовали перед финальным взвешиванием?

Наташа: — Мы очень надеялись, что победим, но все равно было огромное волнение. Когда назвали проценты, это было просто невероятное чувство счастья, гордости! И, конечно, благодарности Иракли за то, что он в нас поверил, дал шанс. Очень рады, что не подвели его.

— Было ощущение, что вы таки окажетесь победителями?

Паша: — У нас был посчитан каждый процент. Аналитику прорабатывали очень тщательно (улыбается). Дома взвешивались, поэтому четко понимали, на какое число процентов можем рассчитывать. Признаюсь, было чувство, что выиграем, но до официального объявления результатов доля сомнения все же присутствовала. Мы не задирали нос, что, мол, уже победили. Просто ждали, что покажет взвешивание.

Подопечные тренера Иракли Макацария Паша и Наташа заслуженно одержали победу, сбросив на двоих 47 процентов собственного веса

— Наташа, вас ждал еще один потрясающий сюрприз на сцене — Павел сделал предложение руки и сердца!

— Я в это время думала только о том, как бы не упасть в обморок. Сначала вообще не поняла, что происходит. TAYANNA поет, все танцуют. Начинается видеонарезка с проекта, а потом я осознаю, что в сюжете только мы с Пашей. Никак не могла собраться с мыслями. Не понимала, что происходит и куда идти.

— Паша, какими были ваши ощущения?

— Идея сделать предложение на сцене проекта родилась давно. Потом мы с режиссерами думали, как осуществить все это правильно, чтобы Наташа ни о чем не догадалась. На финале во время выступления TAYANNA подошли администраторы и сказали, что у меня петличка (микрофон) не работает. Это было самое лучшее оправдание для выхода из зала, чтобы вернуться и признаться в любви моей Наташе.

— Уже решили, на что потратите денежный приз?

Наташа: — На развитие бизнеса. Будем открывать ресторан здорового питания.

Паша: — Бизнес-плана пока еще нет, но имеются наработки, концепция. Также у нас есть рецепты, которые придумывали в процессе похудения. Наташа готовила разные диетические десерты. Знания, которые получили благодаря диетологу проекта Светлане Фус, тоже будем использовать. Еще не знаем, где будет наш ресторан, но точно в Киеве, поближе к метро. И чтобы рядом были спортзалы.

Наташа: — Еще и тело свое хочется довести до совершенства, подтянуться, подкачаться, чтобы все красиво было. Так что мы не спешим, хотим продумать детали.

— Что стало самым сложным после того, как вы ушли из лагеря?

Наташа: — Прийти в себя и понять, что происходит вокруг. В лагере был четкий распорядок. Утром встал, пошел на тренировку, приготовил поесть, позавтракал, снова пошел на тренировку, конкурсы, взвешивания. План на весь день до мелочей расписан, четко понимаешь, что тебя ждет. А приезжаешь домой, вокруг много людей, которые от тебя что-то хотят, и — телефон! Мы настолько отвыкли от телефона, что, когда он звонил, не сразу могли сориентироваться, на что следует нажимать. Забыли, как пользоваться Интернетом и мессенджером.

Паша: — Меня очень раздражали постоянные сообщения: «Ну, что ты? А как все прошло?» Участники других сезонов предупреждали нас, что по возвращении домой с каждым другом или приятелем нужно будет встретиться и вы не заметите, как пройдет месяц. Мы вернулись с проекта 10 августа, я увиделся со всеми, чтобы они посмотрели, как я выгляжу, и на это действительно ушел целый месяц.

30-летний Павел, пришедший на проект с весом 182 килограмма, похудел на 85 килограммов

— Что сказали ваши родные?

Паша: — У всех было шоковое состояние. Спрашивали: «Тебе что, голову отрезали и пришили новое тело?»

Наташа: — А мои все говорили: «Куда тебе еще худеть? Что до декабря от тебя останется?» Но у меня было еще много лишних килограммов, и я это понимала.

— Какой конкурс на проекте стал для вас самым сложным?

Наташа: — Это была первая неделя, конкурс с тортом. Нам нужно было взобраться на третий ярус этого торта, а высота ступени в рост человека. В том весе, который был у нас на тот момент, что-то нереальное. Мне кажется, мы на эмоциях это сделали, а не благодаря физической подготовке. Нам было тяжело даже дышать.

Знаете, зрителям кажется, что все быстро получилось, но мы залезали почти три часа! При этом участники только перезнакомились между собой, еще толком не знали друг друга. У меня была лишь мысль: «Хоть кто-нибудь залезьте туда, уже нет сил». Было все равно, кто выиграет, лишь бы только закончить это издевательство над собой.

Еще одно сложнейшее состязание нам устроили на шестой неделе, когда пришлось одной рукой держать машину, которая катилась вниз. Я думала, не выдержу.

У 26-летней Наташи в начале шоу было 118 килограммов, теперь она весит на 56 килограммов меньше

Паша: — И финал, конечно. Сначала мы носили мешки, которые весили столько же, как бывшие участники проекта. Но это еще не так страшно. А вот тащить самолет было невероятно сложно.

— Уверена, зрители не понимают, как два человека могут тащить самолет…

Наташа: — Мы сами не представляли, что это возможно. Все были на нервах, многое не понимали поначалу, ругались между собой. Потом успокоились, извинились друг перед другом и решили представить, что рядом с нами стоит Иракли. Вот что бы он нам сказал в этот момент? И этого оказалось достаточно.

Паша: — Иракли нам постоянно твердил:"Боли нет!" Это месседж, который мы пронесли через весь проект. Иракли всегда говорил, что нужно быть сосредоточенным, не срываться на эмоции, поставить перед собой цель и идти к ней, не сворачивая в сторону. Делаете приседания — думайте о мышцах, которые работают. Отжимаетесь — думайте о грудной клетке.

«Три дня перед финалом мы с Пашей совсем не разговаривали. Не поссорились, просто эмоций ноль»

— Никогда не было желания уйти с проекта?

Наташа: — Опять же, помог Иракли, внушавший нам: «Если тебе сложно, значит, все правильно». Я в тот момент представляла, как наш тренер стоит и говорит: «Вы у меня самыесильные, столько сделали, столько прошли. Вы все одолеете! По-другому быть не может».

Паша: — Без пота и боли ничего не получится — это мы запомнили навсегда.

— Какой главный запрет в еде, который соблюдаете сейчас?

Наташа: — Мы абсолютно не употребляем сахар и изделия из обычной муки. Можно использовать только цельнозерновую, тыквенную, рисовую. Никакой сладкой водички и компота. Обычная минералка может быть, но тоже не часто. Не пьем молоко. Кефир, йогурт, сыр разрешается, а молоко только соевое, миндальное, рисовое.

Алкоголь не употребляем. Отмечая победу, я выпила 150 граммов белого сухого вина. И мне стало та-а-ак хорошо (смеется). Шла по ступенькам и с трудом держалась на ногах. А до этого, чтобы достигнуть подобного состояния, мне нужно было выпить литра полтора. И не вина. Эмоции, нервы, мы плохо спали, поэтому нет ничего удивительного в том, что и 150 граммов оказалось многовато.

Паша: — Мы не едим картошку. Светлана Фус говорит, что можем ее иногда есть, в ней есть необходимые микроэлементы. Но нам ее не хочется. На проекте ели, может, один раз. И вот вчера позволили себе немного печеной картошки.

— Вы уже полностью обновили свой гардероб?

Паша: — Это больная тема. Участники бывших сезонов советовали нам: «Когда вернетесь из лагеря, не покупайте одежду. Достаточно одних джинсов и футболки». У меня была поездка в Германию и Польшу, и я как ненормальный заходил в каждый магазин и скупал себе все подряд. Но сейчас это все на мне висит, такое огромное!

— Какими подарками порадовали Наташу?

Наташа: — Паша привез мне чашку на 700 миллилитров для чая. Там еще вверху был звоночек. Когда чай заканчивается, нужно в звоночек позвонить. Мы тогда были просто друзьями. Но вообще Пашка меня балует. Цветочки дарит без повода, колечко преподнес в последний день осени. Подарил платье.

Паша: — На глаз уже размер могу определить.

— И какой у вас сейчас размер?

Наташа: — S. Но мне хочется XS. А до этого был 4XL. Я гардероб сильно не обновляла, прошлась по подругам, племянницам. Единственное, обидно из-за пальто. Купила его в начале зимы, было впритык, а сейчас оверсайз. Ношу как будто такой фасон.

Паша: А у меня L. До этого был 6XL.

— Как отметили Новый год? «Оливье» у вас было на праздничном столе?

Паша: — Это было полезное «Оливье». Картошку заменили отварным сельдереем, колбасу — курицей. А вместо майонеза авторский соус на основе авокадо, йогурта, горчицы и оливкового масла. На проекте Наташа готовила торт на свой день рождения без капли сахара, но он был безумно сладкий и вкусный.

Наташа: — На самом деле до финала нам никакие мысли о Новом годе просто в голову не лезли. Настолько переживали, что впали уже в какой-то ступор. Были на нервах, все раздражало. Помню, последние три дня перед финалом с Пашей совсем не разговаривали. Не поссорились, просто эмоций ноль. Все было как всегда, но молча. Чтобы друг друга не нервировать, мы решили молчать. Тяжело, но оно того стоило.

Ранее диетолог «Зважених та щасливих» Светлана Фус рассказала, как надо питаться зимой, чтобы не набрать лишнего веса.

Фото СТБ



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