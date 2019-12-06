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Проект «Зважені та щасливі» может завершиться предложением руки и сердца
Борьбу в «Зважених та щасливих» (СТБ) продолжают семь участников. Среди них и победитель первого сезона шоу Николай Ворошнов. 26 декабря станет известен победитель девятого сезона, который уже назвали одним из самых сложных за все время существования проекта. Шесть лет назад в команду реалити пришла Алина Павликова. Сначала как журналист и сценарист, но вот уже два года Алина является руководителем популярного телепроекта.
В интервью «ТелеФАКТАМ» Алина рассказала об одном из самых сложных и дорогих конкурсов, своем отношении к скандальным участникам и собственной диете.
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«В первый день шоу совершенно незнакомые люди стали напарниками»
— Не многие знают, что кастинг для команды проекта был достаточно длительным, — рассказала Алина. — На роли тренеров мы рассматривали спортсмена Жана Беленюка, блогера, преподающего тверк Мамаситу, хореографов Илону Гвоздеву, Алену Шоптенко и тренера Потапа и Насти Каменских Андрея Хомицкого. Но в результате пришли к выводу, что опытную Марину Боржемскую заменить никто не сможет, а Иракли Макацария уж точно составит ей достойную конкуренцию.
— Чем этот сезон особенный?
— Впервые мы взяли не состоявшиеся пары друзей, родственников, супругов, а одиноких людей, которые мечтали не только похудеть, но и научиться строить отношения с противоположным полом. В первый день проекта совершенно незнакомые люди стали напарниками, которые на протяжении 17 недель пытались создать партнерский союз. Это очень непросто, но, мне кажется, у многих неплохо получилось. Возможно, в финале мы увидим предложение руки и сердца. А возможно, и не одно…
— Кто удивил вас больше всего?
— Наверное, самое большое наше удивление — это Николай Ворошнов, победитель первого сезона проекта. Для него очень важна самооценка, но он решился попросить о втором шансе и признался на всю страну, что с ним случилось. Надеюсь, Николай оправдает этот шанс и удивит всех в финале.
— Как случилось, что он снова попал в проект?
— Анита Луценко, которая была его тренером в первом сезоне, поддерживала с Николаем все это время дружеские отношения. Она рассказала нам, что у Ворошнова возникли проблемы с весом. Когда Коля увидел возвращение семьи Марнаузов в проект в седьмом сезоне, и сам начал задумываться о повторном участии. Мы встретились, поговорили. Выяснилось, он уже собирался бросить работу в Киеве, переехать куда-то и худеть самостоятельно. Николай подошел к критической точке — его вес оказался больше, чем был в первом сезоне. Когда он стал на весы, они показали свыше 200 килограммов.
И тогда мы предложили ему худеть не в одиночку, а на проекте. Коля согласился. Правда, некоторое время переживал, представляя реакцию зрителей, когда они снова увидят его в эфире. Так и случилось — в социальных сетях на Николая обрушилась волна критики, с которой было непросто справиться. Так что у него только один шанс изменить мнение зрителей — в финале удивить всех не меньше, чем в первом сезоне. Хотя сам Коля признается, что основные изменения уже состоялись. Он наконец-то снова начал жить по-настоящему и почувствовал себя полноценным человеком.
«Часто участницы худеют до 50—60 килограммов, но уверенности у них не прибавляется»
— Не жалеете, что взяли в проект скандальную участницу Риму Пенджиеву?
— Возможно, гармоничная пара Жени и Томы из «коричневой» команды сложилась в некоторой степени благодаря Риме. У Жени был опыт общения с Римой, после которого Тома показалась ему святой. Да, Рима скандальная участница, но и Женя тоже достаточно агрессивный и бескомпромиссный товарищ. И Пенджиева, которая не была готова мириться с его характером, стала для «коричневого» ценным уроком. После четырех недель общения с Римой он пересмотрел свое отношение к женщинам и стал совсем другим мужчиной рядом с Томой.
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Кстати, несмотря на то, что вес Римы не сильно уменьшился, она служит примером того, как нужно любить себя и восхищаться. Очень часто наши участницы худеют до 50—60 килограммов, но уверенности у них не прибавляется, они считают себя некрасивыми. У Римы с этим проблем точно нет.
— Каким был самый сложный момент съемок?
— Во всех сезонах самый сложный момент — первые минуты конкурса. Особенно если он экстремальный. Мы все тестируем по несколько раз, проводим детальный инструктаж, но никогда не знаешь, как поведет себя участник в экстремальной ситуации. Поэтому в начале конкурса у меня просто сердце замирает.
Помню самый опасный конкурс. Это была 11-я неделя. Участники завязывали шнурки на высоте 30 метров, находясь на конструкции, прикрепленной к крану. Мы сутки ее устанавливали, полдня тестировали, и только потом конкурсанты попробовали преодолеть это испытание. Но страшно нам было до последней минуты.
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— А вы сами тестировали какой-нибудь конкурс?
— На 10-й неделе — пресс над водой с детьми. Я пробовала выполнить задание, чтобы понять, сколько раз действительно можно это сделать, чтобы не упасть вниз головой и чтобы к голове не прихлынула кровь. Во время марафонов к участникам обязательно прикреплен кто-то из съемочной группы. На 6-й неделе я бежала 10 километров с Женей (мы тащили тележки, в которых сидели родственники участников), на Гонке наций — 10 километров с Лалой, а на 13-й неделе (13-километровый забег в день красоты) — с Ворошновым.
Но, признаюсь, главные любители тестировать конкурсы, особенно экстремальные, — режиссеры и продюсеры. Они сами вызываются. У нас даже создается очередь из людей, которые хотят попробовать пройти конкурс, но тайминг не позволяет. Самое интересное, что многие из них — девушки. Главный режиссер Катя Лысенко и режиссер эпизода Оля Моторная всегда первыми готовы преодолеть высоту.
«Самое важное правило пребывания в проекте — не пользоваться Интернетом, телефоном, телевизором»
— Помните самый длительный конкурс?
— Его покажут в эфире в конце декабря, конкурс 17-й недели. Это испытание включает все самое сложное, что участники-финалисты делали за девять лет проекта: бежали после похудения, тянули самолеты, прыгали с парашютом. Но, помимо всего, во время конкурса начался жуткий ураган. Несколько часов пришлось пережидать, пока погода наладится. Или не наладится… Мы начали работу в два часа ночи, а закончилась съемка спустя 28 часов. Кстати, этот конкурс тестировали все — наш продюсер, я и главный режиссер. Три девочки тянули огромный самолет.
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— А самый дорогой конкурс?
— Первый конкурс сезона — «Торт». Это огромная конструкция, которую нужно было построить, привезти на Контрактовую площадь и установить. Кроме того, торт должен был выдержать 18 человек, а средний вес каждого из них — 150—160 килограммов. В общем, это оказалось слишком дорогое удовольствие.
— Участники проекта, по сути, несколько месяцев живут, будучи полностью оторванными от внешнего мира. Как построен их график?
— Ребята живут на базе в 70 километрах от Киева. Там находится все: спортзал, лагерь для похудения, павильон взвешивания. График у них простой: день конкурса, день съемочной тренировки, день съемочного взвешивания. В остальное время — частично интервью и несъемочные тренировки. В среднем две-три тренировки в день. В большинстве тренировок с ними занимаются Марина и Иракли. Но кое-что участники уже самостоятельно делают.
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Первое и самое важное правило пребывания в проекте — не пользоваться Интернетом, телефоном, телевизором. Когда ребята выезжают в супермаркет за продуктами, иногда пытаются обмануть администраторов и у кого-то из покупателей или кассиров попросить телефон, чтобы позвонить домой. В предыдущих сезонах были прецеденты, когда кто-то из съемочной группы по неосторожности оставлял телефон, и аппарат куда-то исчезал, а потом неожиданно появлялся на месте. Но теперь все эти моменты мы уже контролируем.
— Вы сами придерживаетесь здорового питания и спортивного режима?
— Работа на таком проекте — один сплошной спортивный режим (улыбается). А вот с питанием сложнее. Я обладаю всей базой знаний нашего диетолога Светланы Фус, но применять ее не всегда удается, особенно когда проводишь на площадке 18 часов, а дома — три-четыре часа в день.
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— Можно уже сказать, что следующий сезон проекта состоится?
— Мы его планируем. В том числе новую концепцию. Каждый сезон стараемся, чтобы темы не повторялись. Сейчас находимся в поисках одиночек, вес которых от 100 килограммов и они полны сил и мотивации изменить свою жизнь. И возможно, в следующем сезоне среди знакомых и полюбившихся лиц появится еще один новый эксперт.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что известный украинский телеведущий, психолог Дмитрий Карпачев будет вести на телеканале СТБ новое психологическое семейное реалити «Супермама». А тренер «Зважених та щасливих» Иракли Макацария стал судьей «Танцев со звездами».
Фото канала СТБ
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