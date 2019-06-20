История современности

киевская старина

— Во времена Руси долина, на которой сейчас находится главная улица Киева Крещатик, была поросшим лесом охотничьим угодьем и называлась Перевесище — от слова «перевес» (охотничья сеть), — говорит киевовед, автор вышедшей недавно книги «Старий Хрещатик та його домовласники» Аркадий Третьяков. — По Перевесищу протекал ручей. Улица Крещатик в этой местности появилась около 200 лет назад. Киев тогда состоял из трех частей: Подола (нижний город), верхнего города на Старокиевской горе и Печерска. Главной улицей в те времена (первые десятилетия XIX века) была Московская на Печерске. Там находились лучшие магазины, жили состоятельные люди. Однако власти приказали им съехать оттуда (причем без компенсации за потерю недвижимости) — нужно было освободить территорию под строительство новой Печерской крепости. И тогда купцы с Московской улицы решили возвести себе дома на пустовавшей местности, которая носила название Крещатая долина. Так и возник Крещатик. Кстати, он, по сравнению с главными улицами других столиц Европы, имеет наименьшую протяженность — 1200 метров. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на киевском Подоле археологи обнаружили следы старинной улицы.

«Знаменитый ювелир Карл Фаберже не выдержал конкуренции со своим коллегой с Крещатика Иосифом Маршаком»

— Вы удивитесь, но в XIX веке уже существовали типовые проекты домов, по которым и построили первые здания на Крещатике, — продолжает Аркадий Третьяков. — Застройщики приобретали на будущей главной улице Киева участки под собственные усадьбы. Власти давали им два года на то, чтобы построить там дом. Если по каким-то причинам человек не укладывался в этот срок, участок у него забирали, а деньги не возвращали. Поначалу дома на Крещатике были одно- и двухэтажные. Первое высотное здание имело четыре этажа. Оно казалось современникам небоскребом. Многие поначалу даже опасались ходить возле него: боялись, как бы не упал. Предубеждение киевлян к дому-«громадине» могло причинить его владельцу, художнику и фотографу Францу (Франсуа) де Мезеру, ощутимые убытки, ведь квартиры в «небоскребе» предназначались для сдачи в аренду. К счастью, люди постепенно привыкли к новаторскому строению, и квартиры были заселены.

— Де Мезер так много зарабатывал живописью, что смог построить самый большой дом в Киеве?

— Он сколотил свой капитал на искусстве фотографии. Поначалу преподавал рисование в Киевском институте благородных девиц. Но потом увлекся фотографией, разобрался в ее тонкостях, и постепенно у него выработался свой авторский стиль. Де Мезер открыл фотоателье на углу Крещатика и улицы Прорезной в доме генерала Крылова. Оно стало одним из самых популярных в городе. Франц так хорошо зарабатывал, что позволил себе в 1872 году купить участок земли на Крещатике. Построил на нем по индивидуальному проекту итальянских архитекторов роскошный четырехэтажный «небоскреб», ставший на то время самым большим жилым домом в Киеве. Своих денег на этот проект де Мезеру недоставало — пришлось брать кредиты. Но когда «небоскреб» был готов, фотограф не смог получить от сдачи жилья столько денег, сколько требовалось для уплаты по кредитам. Закончилось тем, что это здание было продано за долги.

Франц де Мезер так хорошо зарабатывал, занимаясь фотографией, что смог построить этот дом

— Оно сохранилось?

— К сожалению, нет. В 1941 году, перед тем, как сдать Киев гитлеровцам, советские саперы заминировали дома на Крещатике и на улице Прорезной. В сентябре, вскоре после того, как город оказался в руках противника, тонны взрывчатки были подорваны (по одной из версий, с помощью радиосигнала. — Авт.). Главная улица столицы Украины полыхала в огне грандиозного пожара, который не удавалось усмирить несколько суток. Среди многих строений был уничтожен и «небоскреб» де Мезера, сейчас на его месте находится дом номер 27, на первых двух этажах которого размещены магазины.

Советские власти оправдывали взрыв Крещатика тем, что было уничтожено большое количество гитлеровских офицеров. Но ведь еще больше погибло мирных киевлян — тысячи человек. Кроме того, огонь уничтожил несколько богатейших библиотек. В консерватории было порядка 200 роялей, все они сгорели.

После разгрома гитлеровской Германии советские власти решили не восстанавливать взорванные дома на Крещатике, снесли их руины и построили новые здания в стиле так называемого сталинского ампира. Кстати, некоторые из них изначально предназначались для высшего руководства советской Украины.

— Какое здание на довоенном Крещатике было самым высоким?

— Небоскреб Гинзбурга — 12 этажей. В нем было 500 квартир, работали более двадцати дворников. Он находился на том месте, где сейчас стоит гостиница «Україна» (бывшая «Москва»). Небоскреб Гинзбурга был построен в 1910—1912 годах. На то время он стал самым высоким зданием не только в Киеве, но и во всей Российской империи. Небоскреб — детище купца первой гильдии, одного из крупнейших в Киеве строительных подрядчиков Льва Гинзбурга.

Небоскреб Гинзбурга

— Это правда, что часть старых домов на Крещатике, переживших войну, снесли в 1970—1980-х годах?

— Да, только тогда это называлось не снести, а разобрать. Впрочем, суть от этого не меняется. «Разобрали», например, дом номер четыре, связанный с выдающимся киевским ювелиром Иосифом Маршаком, победившим в конкурентной борьбе самого Карла Фаберже. Иосиф родом из-под Киева. В 14 лет устроился подмастерьем к одному из ювелиров на Подоле. Способный и работящий парень стремился открыть собственное дело. К 19 годам накопил определенную сумму, женился, взяв в качестве приданого 100 рублей. Заложил свой свадебный костюм, и ему хватило денег, чтобы окрыть мастерскую на Подоле. Дело ладилось, и через некоторое время он арендовал на Крещатике в доме номер четыре пять комнат — для собственной мастерской и проживания с семьей. Из Маршака вышел такой замечательный ювелир, что он открыл ювелирную фабрику. В Киев неоднократно приезжали российские цари — Александр III, затем его сын Николай II. Хотя в городе было много ювелиров, подарки для монархов и других высокопоставленных лиц власти заказывали у Маршака — он был лучшим. Кстати, изготовленный им для Николая II серебряный макет киевского Дома учителя сейчас хранится в Национальном историческом музее Украины. Дело в том, что император посчитал уместным передать подарок Киеву, поэтому серебряный макет здесь и остался.

Аркадий Третьяков: «Небоскреб Гинзбурга обслуживали двадцать дворников»

— Знаменитый ювелир Карл Фаберже в 1906 году открыл на Крещатике в Пассаже (кстати, он сохранился до наших дней) мастерскую, продолжает Аркадий Третьяков. — Однако через несколько лет был вынужден свернуть дело в Киеве — не выдержал конкуренции с Иосифом Маршаком. Вот только мемориальная доска Фаберже на Крещатике есть, а Маршаку — пока что нет. Так мы чтим своих выдающихся людей.

Разбогатев, Маршак выкупил дом номер четыре, в котором жил. Это здание уцелело во время Второй мировой войны, в нем разместили украинское отделение всесоюзного агентства печати «Новости». Но все же снесли, чтобы построить новое здание. Сейчас в нем находится информационное агентство УНИАН.

Тут нужно сказать, что на Крещатике жило много выдающихся людей. Например, представитель знаменитого рода украинских шляхтичей Григорий Галаган, выдающиеся предприниматели, купцы первой гильдии Михаил Дехтярев (имел на Крещатике три дома, завещал их городу) и Лев Гинзбург… В именном показателе моей книги 550 фамилий людей, которые были связаны с Крещатиком. В книге 440 иллюстраций. Большинство из них опубликованы впервые.

«Кондитерские на главной улице славились тортом-мороженым „Семадени“ и киевским сухим вареньем»

— Во второй половине XIX — начале XX века на Крещатике находились лучшие в Киеве магазины?

— Да. Интересно, что крупные торговые заведения тогда называли депо. Скажем, депо женских нарядов или музыкальных инструментов. На Крещатике можно было купить самую модную одежду и обувь из европейских столиц и Санкт-Петербурга. Достойную конкуренцию им составляла одежда от киевских кутюрье. Одним из наиболее успешных из них был Яков Каплер, магазин которого размещался на Крещатике в уже не существующем старом Пассаже (находился через дорогу от сохранившегося). В те времена многие ходили в форменной одежде, в том числе студенты. Им Каплер предоставлял значительные скидки. Его сын Алексей стал кинорежиссером. В 1943 году, когда Алексею исполнилось 40 лет, он познакомился с юной дочерью Сталина Светланой. У них начался роман. Светлана хотела выйти замуж за Каплера, но ее отец расстроил свадьбу — кинорежиссера арестовали и присудили пять лет лагерей «за антисоветские высказывания».

На Крещатике особенно славились кондитерские. Когда в 1880 году кондитер Бернард-Оттон Семадени открыл там свое заведение, в Киеве начали прокладывать телефонные линии. Семадени ради престижа заказал себе телефонный номер «1», хотя это стоило больших денег. Потом он на Крещатике открыл еще и ресторан. В рекламных целях на каждом столике были установлены телефонные аппараты. Благодаря этому посетители имели возможность позвонить на кухню и сделать заказ.

В этом заведении также была музыкальная машина: бросил монетку — и начинала проигрываться выбранная тобой пластинка.

Фирменным блюдом в заведениях этого замечательного мастера был торт-мороженое «Семадени». А в кондитерских его не менее успешных конкурентов братьев Балабухов — знаменитое киевское сухое варенье: тоненькие ломтики фруктов, многократно уваренные в сахарном сиропе, подсушенные и обкатанные в измельченном сахаре или сахарной пудре.

На первых этажах домов, выходивших фасадом на улицу, размещались магазины товаров широкого потребления, рестораны и кондитерские. А во дворах во флигелях — торговые заведения, в которых можно было приобрести удобрения, сельскохозяйственный инвентарь и машины.

На Крещатике было также много контор различных коммерческих учреждений. Ну и знаменитая в те времена киевская биржа.

Аркадий Третьяков написал книгу «Старий Хрещатик та його домовласники» об истории главной улицы столицы

— Что представляли собой квартиры на Крещатике, которые владельцы домов сдавали жильцам в аренду?

— Маленьких квартир там не было — только четырехкомнатные и пятикомнатные. Стоимость их аренды была в несколько раз выше, чем равноценного жилья на окраине. В дома на Крещатике в числе первых в городе провели электричество, водопровод, канализацию. Кстати, в Киеве сохранился дом Морозова, он находится не на Крещатике, а на улице Владимирской. В нем жили профессора Киевского университета имени святого Владимира. Так вот, помимо жалованья, им выделялись деньги на аренду в этом доме квартир, занимавших по целому этажу.

— Куда жители Крещатика ходили на прогулки?

— В парк на Владимирской горке и в Царский (ныне Крещатый). Вход в Царский был платным, его оградили решетчатым забором. В том месте, где сейчас находится Арка дружбы народов, размещалась эстрада. Концерты там проводились до позднего вечера. Возле эстрады были высажены цветы левкои, которые источали великолепнейший аромат. На ночь парк закрывался, поэтому поздно вечером сторож ходил, постукивая колотушкой, чтобы посетители расходились по домам.

На шпиле на здании Городской думы был установлен архангел Михаил — небесный покровитель Киева

— На старом Крещатике были памятники?

— Да. Правда, не на самой главной улице, а на площадях, которые к ней примыкают. Крещатик пересекает майдан Незалежности (в прежние времена — Думская площадь). Там находилось здание Городской думы, увенчанное шпилем, на конце которого размещалась фигура архангела Михаила — небесного покровителя Киева. После убийства в Киеве в 1911 году премьер-министра Петра Столыпина власти города хотели было поставить ему памятник возле Оперного театра, где произошло преступление. Однако вдова Столыпина попросила установить его в другом месте — напротив Городской думы. Ее просьбу выполнили. После прихода к власти большевиков фигуру Столыпина с пьедестала сняли. Для этого, кстати, соорудили виселицу — чтобы поднять бронзовую скульптуру за голову. Водрузили на освободившееся место Карла Маркса — вначале гипсового, затем бронзового, сделанного в стиле кубизм. «Кубический» Маркс держал руку за пазухой. По Киеву стала гулять шутка: идеолог коммунизма держит за пазухой кошелек, в котором хранит свой капитал (напомним, главный труд Маркса называется «Капитал»).

На Европейской площади у входа в Царский парк находился самый большой памятник в Российской империи — царю Александру II, отменившему крепостное право. Он был изготовлен из бронзы и мрамора. В 1919 году большевистский Киевсовет постановил «до 1 мая снести памятник контрреволюции, который поганит наш прекрасный город». Бронзу памятника предписывалось пустить на нужды Красной армии — на гильзы для патронов.

Кстати, на Европейской площади в начале ХХ века на том месте, где сейчас находится Украинский дом, было построено первое в Киеве здание, специально предназначавшееся для размещения гостиницы. До этого под гостиницы приспосабливали многоквартирные дома. Гостиницу назвали «Европейская», поэтому и площадь стала называться так же.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, когда в Киеве появились первые детсады и какими они были.



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