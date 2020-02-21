Общество и люди

Покой им только снится

«В Антарктиде, попарившись в бане, я окунулась в ледяной воде — и чуть ли не на крыльях летала!»

— После возвращения из Антарктиды в аргентинский город Ушуайя мне пришлось проколоть ухо — за переход через пролив Дрейка (это одно из самых неспокойных в плане погоды мест в Мировом океане) всей нашей команде путешественников — шестеро мужчин и четверо женщин — вручили на память серьги, — говорит предприниматель из Херсона Александр Солярчук. — Во все путешествия отправляюсь с женой Ольгой. За последние шесть лет мы с ней совершили несколько дальних плаваний под парусами, прошли по водам всех океанов Земли, побывали на всех шести континентах. Идея совершить плавание в Антарктиду у меня появилась два года назад. Нашел подходящую яхту ледового класса, капитан которой имеет большой опыт плаваний в антарктических водах. Затем набрал в нескольких странах мира группу людей, желающих пойти на яхте в Антарктиду вместе с нами и способных оплатить связанные с этим расходы. Это путешествие мы приурочили к 200-летию открытия в январе 1820 года Антарктиды. В Южную Америку все члены нашей группы прилетели на самолетах. Мы встретились в самом южном городе мира Ушуайя, где нас ждал капитан с яхтой. Нам предстояло за четверо суток дойти на ней до Антарктиды. К счастью, в проливе Дрейка, славящемся сильными штормами, стояла благоприятная погода, мы там разве что немного мерзли из-за сильных пронизывающих ветров. Вахту несли по очереди. С нами был кок, кормивший очень вкусными блюдами. Женщины помогали ему делать чебуреки — раскатывали тесто с помощью бутылок из-под шампанского. Как и планировали, 31 декабря 2019 года яхта подошла к живописному острову Галиндез (примерно в пяти километрах от побережья Антарктиды. — Авт.), на котором находится украинская полярная станция «Академик Вернадский».

«Украшает кабинет врача зимовки шуточная табличка «Найкращi люди зазвичай у бiлому»

— Яхта бросила якорь на небольшом удалении от острова Галиндез, — вступает в разговор Ольга Солярчук. — Взяв подарки (ящик со свежими фруктами и овощами, сало и еще некоторые вещи), мы сели на надувную моторную лодку и отправились в гости к украинским полярникам. Перед этим, понятное дело, по рации предупредили о визите. Напомню, в Антарктиде декабрь — это первый месяц лета. Так что там стояли белые ночи. Температура воздуха — ноль градусов, но во многих местах на острове лежал снег. Полярники встретили нас на пристани и повели по расчищенной дорожке, вокруг которой лежали сугробы. Над входом станции висит забавная вывеска, на которой нарисован пингвин с зонтиком и написано по-английски «Дом аделей». Адели — это вид пингвинов, представители которого заселили Галиндез. Кстати, метеоролог Александр Зулас, взявшийся провести для нас экскурсию по станции, рассказал, что еще десять лет назад непосредственно возле базы полярников было всего 35 гнезд пингвинов, а теперь — 750.

Станция «Академик Вернадский» находится на острове Галиндез, в пяти километрах от Антарктиды

— Что вас больше всего впечатлило на полярной станции?

— Трудно что-либо выделить, там много всего интересного. Например, отдельно стоящая деревянная лаборатория, построенная без единого гвоздя. Туда запрещается заходить с чем-либо металлическим. Дело в том, что в этой лаборатории находится аппаратура для измерения магнитного поля Земли. Даже небольшой кусочек металла может исказить результаты измерений.

На станции сейчас зимуют 12 человек, среди которых две женщины (кстати, в составе экспедиции, которая предстоящей весной отправится на годичную зимовку в Антарктиду на научную станцию «Академик Вернадский» тоже есть две женщины. — Авт.). Одна из них — врач Наталья Бабий. На двери ее кабинета висит шуточная табличка «Найкращi люди зазвичай у бiлому». Полярники рассказали, что в Антарктиде нет болезнетворных вирусов и бактерий, поэтому большую часть срока годичной зимовки они не болеют простудами. Но антарктическим летом, бывает, начинают чихать и кашлять — инфекцию заносят туристы, которые в этот период посещают станцию на туристических кораблях и яхтах.

По словам метеоролога экспедиции Александра Зуласа, в середине антарктической весны (в октябре и ноябре) серьезной проблемой на Галиндезе становится солнечная радиация: над островом образуется озоновая дыра — содержание озона в верхних слоях атмосферы в три раза меньше нормы. Из-за этого за час пребывания на улице можно получить бронзовый загар — будто пару недель пробыл на морском курорте. Но антарктический загар опасен для здоровья. Поэтому полярники стараются в этот период как можно меньше находиться под открытым небом, некоторые из них вообще не выходят со станции.

— Новый год вы встретили на станции?

— Да, в очень уютном баре, сделанном в стиле классических британских пабов (напомню, что в 1996 году свою станцию на острове Галиндез Великобритания продала Украине за символическую плату — один фунт стерлингов. — Авт.). Нам рассказали, что в 1970-е из Англии прислали двоих столяров с большой партией дерева — сделать интерьеры в нескольких рабочих помещениях. Мастера, видимо, по своей инициативе за зимовку оборудовали этот великолепный бар, который несколько лет назад был признан журналом Forbes самым красивым в Антарктиде. Столяры так увлеклись отделкой паба, что им не хватило времени на выполнение основного задания, и их уволили.

Мы очень душевно с шампанским (на станции нет сухого закона) встретили там Новый год вместе с полярниками. Кок экспедиции приготовил великолепный праздничный торт. Сюрпризом стало то, что по залу запустили надувные шарики. Оказалось, в них были вложены записки с добрыми пожеланиями. Участники прокалывали шарики и читали послания.

Путешественники запечатлели, как встретили Новый год на полярной станции «Академик Вернадский»

Потом вышли на улицу и сделали фотографию на память. Сели в лодку и с начальником зимовки биологом Игорем Диким отправились на яхту продолжать праздновать. Игорь очень интересно рассказывал об изменении климата в Антарктиде. Один из признаков глобального потепления мы своими глазами видели на острове — на свободных от снега и льда участках росла трава.

Мы остались на Галиндезе на несколько дней, и 2 января полярники пригласили нас попариться в бане, которая стоит прямо на берегу морского пролива. После парилки я вышла в купальнике на крыльцо и позировала перед видеокамерой на фоне пингвинов, затем спустилась по крутой лестнице, уходящей в воду. Держась за веревку, окунулась в ледяной воде. Эта процедура подарила мне столько бодрости, что чуть ли не на крыльях летала!

Попарившись на украинской полярной станции в бане, Ольга Солярчук сфотографировалась на фоне пингвинов, а затем окунулась в ледяной воде океана

«На галечных пляжах Антарктиды мы видели гнезда пингвинов, сиявшие полудрагоценными камнями»

— Во время пребывания на станции нам посчастливилось увидеть императорского пингвина, хотя эта крупная порода обитает в гораздо более суровых широтах, — продолжает Александр Солярчук. — Полярники сказали нам: «Завтра пройдете на лодке к другой стороне острова, увидите на льдине императорского пингвина. Он, должно быть, отбился от стаи». «Стоит ли ждать до завтра? Он ведь уплывет», — возразил я. «Никуда пингвин не денется — он там уже целый месяц стоит». И действительно, на льдине длиной примерно с километр, словно часовой, стоял красавец — императорский пингвин". Он линял, поэтому не мог охотиться, пока не отрастет новое оперение.

— Вы встречали в антарктических водах китов, тюленей?

— Да, и не единожды, — отвечает Александр Солярчук. — Кстати, биолог экспедиции Оксана Савенко попросила нас: «Увидите китов, фотографируйте хвосты — эта часть тела у них неповторима, как отпечатки пальцев у человека. Фиксируйте по GPS-навигатору координаты точек в море, где вы их встретите». Оксана специализируется на изучении крупных морских животных, китов узнает именно по хвостам.

Полярники нам рассказывали, что бывают случаи, когда на одной льдине им приходилось видеть мирно соседствующих пингвинов и морских леопардов, которые на них охотятся. Временная гармония в отношения этих животных объяснялась просто: поблизости находилась стая самых крупных морских хищников — косаток. Что же касается морских леопардов, то нам приходилось то и дело затаскивать моторную лодку на борт яхты, ведь эти хищники могли спутать моторку с тюленем и прокусить ее резиновый корпус.

Александр и Ольга Солярчук заявили, что начали подготовку к еще одной экспедиции на ледовый континент. Она планируется на антарктическое лето 2020—2021 годов

— Со станции «Академик Вернадский» мы отправились в плавание по антарктическим островам, побывали и на самом материке, — продолжает Ольга Солярчук. — Вы не представляете, какая красивая там природа — такое впечатление, будто попали в сказочную страну Снежной королевы. Я по образованию геммолог — специалист по камням. Когда мы высаживались на галечные пляжи, поражалась, как много там полудрагоценных камней. Пингвиньи гнезда поблескивали этими камнями. Увозить их из Антарктиды запрещено, так что мы не взяли ни одного.

— На сегодняшний день Антарктида никому не принадлежит, является заповедной территорий, однако этот статус может измениться с 2048 года, когда завершится действие международного договора по этому материку, — констатирует Александр Солярчук. — Некоторые государства уже сейчас заявляют претензии на те или иные части ледового континента. Например, Чили. Любопытно, что на одну из чилийских полярных станций направили беременную женщину, и она там родила. Теперь представители этой страны говорят, что первым человеком, родившимся в Антарктиде, стал чилиец.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о путешественнике и радиолюбителе из Киева Вадиме Ивлеве, который отправляется в экспедицию на необитаемый остров Сигни (расположен между Южной Америкой и Антарктидой).

Фото со страницы Ольги СОЛЯРЧУК в Facebook

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