«Коллекторы разослали мои фотографии ученикам и написали, что я предлагаю интим-услуги»

Происшествия

Когда на автобусной остановке возле завода, где работает полтавчанка Светлана Фалько, кто-то развесил объявления с ее фотографией и подписью «мошенница», коллеги женщины не могли понять, что произошло. Они знали Светлану уже много лет и были уверены, что это какая-то ошибка. Тем временем родным и друзьям женщины стали приходить в Viber сообщения с фотографиями Светланы и непристойными подписями. А в соцсетях появились объявления о том, что Светлана якобы продает для интим-услуг свою дочь. Все это оказалось происками коллекторов, преследовавших Светлану. И это только малая часть того кошмара, который уже больше года происходит в жизни женщины. Обращения в полицию не дают результата, а Светлану довели до того, что она уже боится выпускать из дома своих несовершеннолетних детей, которым тоже угрожают… «ФАКТЫ» продолжают серию публикаций об организациях, выдающих украинцам «быстрые кредиты» под огромные проценты, которые заемщик чаще всего не в состоянии погасить. Если человек хоть что-то не отдал вовремя (даже если это 5 процентов от суммы долга), коллекторы, деятельность которых абсолютно незаконна, превращают его жизнь в ад.

«Дочке пришло сообщение с фотографией расчлененного женского тела. И подпись: «Скажи спасибо своей мамаше»

Светлана Фалько из Полтавы обратилась в кредитную организацию из-за того, что срочно понадобились деньги на лечение онкобольной мамы. Взяла в долг 3800 гривен (которые на сегодняшний день уже отдала). Но сейчас преследующие ее коллекторы заявляют, что она должна отдать больше 26 тысяч гривен!

— В организацию «Ваша готівочка» я обратилась не от хорошей жизни, — рассказывает «ФАКТАМ» Светлана Фалько. — Срочно нужны были деньги на лечение мамы. Она заболела еще в 2017 году. Диагноз — рак кишечника. Мама тогда перенесла операцию, и мы надеялись, что она поправится. Но через некоторое время болезнь вернулась. Обследование показало метастазы в легких и тазобедренном суставе. Маме назначили химиотерапию. Одновременно проблемы начались и у мужа — ему нужно было делать операцию на ноге, в которой стояла пластина. С моей минимальной зарплатой денег катастрофически не хватало. Тогда я и решила взять кредит. 3800 гривен — на самом деле не такая уж и большая сумма. Я надеялась, что смогу быстро ее отдать.

У Светланы есть квитанции, подтверждающие, что кредит она погашала. Но долг при этом не уменьшался, а только увеличивался. Все из-за огромных процентов, которые установила кредитная организация.

— Получилось, что я исправно отдавала деньги, а в январе 2019 года (через три месяца после того, как взяла кредит) получила письмо о том, что должна этой организации больше шести тысяч гривен! — говорит Светлана. — Я пришла к ним в офис. Но сидевшая там девушка сказала, что не может ответить ни на один мой вопрос — дескать, она только выдает кредиты и все. Дала номер телефона, по которому я связалась с юристом этой организации. Та сказала, что мой долг будет увеличиваться с каждым днем. Я пыталась рассказать ей о ситуации с мамой, но она отрезала: «Это ваши проблемы». И пригрозила, что, если не буду платить, «они все равно меня найдут». Назвала номер школы, в которой учится мой сын. Сообщила мне персональные данные свекрови и свекра, который умер еще в 2003 году. «Вы должны понимать, что мы найдем всех», — сказала она.

Вскоре мне пришло сообщение, что долг якобы передан какой-то коллекторской организации (сейчас я уже знаю, что нет никакой отдельной организации, на самом деле коллекторы и менеджеры «Готівочки» — это одни и те же люди). В тот же день мне на работу позвонила рыдающая дочка-школьница. Ей на Viber пришло сообщение с фотографией расчлененного женского тела. И подпись — что-то вроде: «Скажи спасибо своей мамаше». Дочка у меня страдает эпилепсией, ей нельзя волноваться. Это сообщение ужасно ее напугало. Сообщения пришли и моему сыну-школьнику. Ему писали: «Мы всю твою семью порежем на куски! Плеснем тебе в лицо кислотой и будешь гнить в канаве». Эти угрозы сопровождались матами и унизительными оскорблениями.

В тот же день позвонила знакомая, которая живет за границей: «Света, что происходит? Тут в соцсетях такое о тебе написано!» Оказалось, в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» коллекторы разместили фотографии — мою (с паспортом в руке, которую делали в конторе, когда выдавали мне кредит) и дочкину (которую нашли в соцсетях). И написали гадость о том, что я якобы продаю свою дочь для интимных услуг. Разослали это всем знакомым по соцсети.

Я вместе с дочкой поехала в полицию. Мы написали заявление, предоставили скриншоты всех сообщений от коллекторов. Полицейские пообещали разобраться. Но террор продолжался. Коллекторы нашли едва ли не всех моих родственников и друзей. Даже куме, которая живет в 40 километрах от Полтавы, позвонили и сказали: «Тебя порежут за долги Фалько и бросят в канаву». А возле завода, где я работаю, развесили мои фото на листочке А4 (это была фотография со второй страницы моего паспорта) и написали: «Внимание, мошенница!» Все члены моей семьи вынуждены были поменять номера телефонов. Но коллекторов даже это не остановило — однажды они заявились ко мне домой!

«Теперь боюсь отпустить ребенка одного на тренировку. Уже забыла о том, что такое спокойный сон»

— Приехали два незнакомых мужчины, — продолжает Светлана Фалько. — Я сначала подумала, что это покупатели — мы как раз пытались продать дом. Они представились юристами организации «Грин фактор». Якобы именно этому «Грин фактору» «Готівочка» продала мой долг. Но самое интересное, что «Грин фактор» на своем сайте позиционирует себя не как коллекторская контора, а как организация, которая тоже выдает кредиты. («ФАКТЫ» пытались дозвониться в эту организацию, но ни один из указанных телефонов не отвечает. В организации «Ваша готівочка» связь с «Грин фактором» тоже не прокомментировали, оставив наши сообщения без ответа. — Авт.) Мужчины, представившиеся сотрудниками «Грин фактора», заявили, что я должна отдать долг, который составляет уже 26 тысяч гривен! Я ужасно испугалась. Дома маленькие дети, больная мама… Позвонила 102 и сообщила, что ко мне домой пришли незнакомцы, которые вымогают деньги. Дочь спустила собаку. В результате эти люди ушли. Но сам факт, что они добрались до моего дома, пугает.

К сожалению, спасти маму Светланы не удалось. В ноябре прошлого года пожилая женщина умерла. А коллекторы преследуют Светлану до сих пор — несмотря на открытое уголовное производство и ее постоянные обращения в полицию.

— Буквально пару недель назад мои фотографии опять были развешены на автобусной остановке возле завода, — говорит Светлана. — Боюсь даже предположить, какой долг они сейчас мне насчитали. Думаю, уже тысяч 50—60, не меньше. Когда я, будучи на приеме у начальника городской полиции, показала ему фотографии, которые коллекторы присылают моим детям, он заявил, что «это уже слишком» и что «полиция обязательно найдет этих людей». Но прошло больше года, и я вижу, что никто никого не ищет. А я боюсь отпустить ребенка одного на тренировку. Уже забыла о том, что такое спокойный сон. Теперь понимаю, как коллекторам удается доводить людей до самоубийства.

За последнее время стало известно о нескольких случаях суицида из-за коллекторов. В той же Полтавской области в начале февраля 2020 года медсестра совершила самоубийство, введя себе в вену смертельную дозу лекарства. В полиции рассказали, что женщина (ей было чуть больше 30 лет) оставила предсмертную записку, в которой написала, что не выдержала давления со стороны коллекторов, преследовавших ее из-за долга по кредиту.

Об организациях, выдающих «быстрые кредиты» под огромные проценты, «ФАКТЫ» писали уже не раз. Напоминаем: такие конторы надо обходить десятой дорогой

Похожий случай в феврале 2020 года произошел и в Никопольском районе Днепропетровской области. Там из-за угроз коллекторов повесилась 63-летняя женщина. Полиция подозревает, что она же перед этим подожгла собственный дом, в котором находились ее 41-летний сын и 61-летний брат. И сын, и брат — инвалиды, поэтому выйти из дома они не смогли и погибли. Председатель Приднепровского сельсовета рассказал «ФАКТАМ», что погибшая была трудолюбивой женщиной. После смерти мужа сама обеспечивала семью, сутками работала. Она справлялась со всеми трудностями, но выдержать прессинг со стороны коллекторов, которые угрожали отнять у нее дом, не смогла.

«Они звонят почти всем нашим родственникам. Не звонят только тем, кто не является клиентом «ПриватБанка»

«ФАКТАМ» стала известна еще одна история жительницы Житомира, которая ни разу не брала никаких кредитов и подобные финансовые конторы обходила десятой дорогой. Несмотря на это, она уже второй раз подвергается преследованиям со стороны коллекторов.

— Первый раз на меня вышли коллекторы в марте 2018 года, — рассказала «ФАКТАМ» Светлана из Житомира. — Позвонил мужчина, который представился Сергеем. Он заявил, что есть какой-то долг в размере 3200 гривен, который моя мама якобы обязана им отдать. Потом оказалось, что мама тут ни при чем. Десять лет назад мы с мамой жили в общежитии. Там у нас была соседка Людмила. Об этой Людмиле мы давно ничего не слышали. Так вот, кредит взял ее сын. А коллекторы стали преследовать нас!

Нашли в соцсетях мои фото и, написав, что я предлагаю интим-услуги, разослали всем моим знакомым по соцсетям. Более того, они разослали эту гадость ученикам (я работаю учительницей) и директору школы. Не могу передать, что я тогда пережила… Мне звонили и угрожали: «Мы знаем, в какой школе ты работаешь. Мы как-нибудь тебя встретим после работы, и домой ты не дойдешь». Я обратилась в полицию. Полицейские посоветовали мне сказать коллекторам, что я согласна отдать долг, и тем самым выманить у них номер карточки. Но коллекторы номер карточки не сообщили, сказав, что заберут у меня деньги только при встрече.

После того как в полиции открыли уголовное дело, а родственники Светланы сами разыскали ее бывшую соседку по общежитию, коллекторы утихли. Но в этом году история неожиданно повторилась.

— Две недели назад мне позвонили из конторы под названием «Є гроші» и в грубой форме заявили, что я должна отдать кредит за брата своего мужа, — продолжает Светлана. — Брат сказал, что никаких кредитов не брал. Позже, когда коллекторы прислали фото заемщика, мы увидели, что это совсем другой человек. Просто однофамилец. Тысячу раз пытались объяснить это коллекторам. А в ответ слышали: «Что еще за однофамилец? Этого не может быть. Жди, мы приедем описывать твое имущество. Будем изымать его в счет долга». Они звонят почти всем нашим родственникам. Называют персональные данные, угрожают. Но мы заметили один интересный нюанс — не звонят только тем, кто не является клиентом «ПриватБанка».

Об этой странной связи коллекторских контор с крупнейшим банком страны «ФАКТЫ» уже сообщали. Ранее пострадавшие рассказывали, что если коллекторы начинают преследовать должника, то атакуют только тех его родных и знакомых, у кого есть карточки в этом банке. «Рассылая мне сообщения с угрозами, коллекторы однажды прислали мою фотографию из базы „ПриватБанка“ (когда-то, выдавая мне карточку, сотрудник „ПриватБанка“ меня с ней фотографировал), — поведала „ФАКТАМ“ одна из пострадавших Виктория. — Большой вопрос, откуда у них могло появиться это фото».

Рассказывая «ФАКТАМ» о деятельности учреждений по выдаче «быстрых кредитов», президент юридической компании «Николас» Михаил Стрельников озвучил ошеломляющие данные: у одной из таких организаций годовой оборот составил 26 миллиардов гривен! Такие конторы зарабатывают колоссальные деньги, а процентные ставки, которые они устанавливают, по сути, никем не регулируются. То, чем они занимаются, самое настоящее вымогательство. И один из способов бороться с коллекторскими атаками — через суд таки заставить полицию открыть уголовное производство. Рассчитывать на скрупулезное расследование не стоит, но сам факт открытия уголовного производства, по словам Михаила Стрельникова, уже поубавит пыл коллекторов.

— Полиция занимается этими делами крайне неохотно, — сообщил «ФАКТАМ» Михаил Стрельников. — Заявление у человека принимает, но производство чаще всего не открывает. Однако, если коллекторы атакуют, все же имеет смысл обратиться в полицию. Если производство не откроют, нужно добиться от полиции письменного отказа и в течение двух дней оспорить его в суде. Суд, вероятнее всего, ваш иск удовлетворит, и уголовное производство таки откроют. Сам факт такого производства уже может остановить вымогателей. Им не нужны лишние проблемы.

Таким путем идет один клиент из тысячи, и они просто вычеркивают его из своих списков. Есть определенная закономерность. Если вы отвечаете на звонки и пытаетесь их в чем-то убедить, они будут звонить вам каждый день. Если ругаетесь и посылаете к черту — раз в неделю. А если просто не берете трубку — раз в месяц. Поэтому лучше вообще не отвечать на их звонки и добиться открытия уголовного производства.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что делать, если вам угрожают коллекторы, и как не попасть на удочку «быстрых» кредиторов.

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