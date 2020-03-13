Головная боль может возникать из-за стресса или постоянного недосыпания: как себе помочь

Здоровье и медицина

«Неоправданный прием обезболивающих может спровоцировать болевой приступ»

Когда возникает головная боль, многие из нас сразу принимают обезболивающую таблетку. Причем некоторые точно знают, какое лекарство снимает спазм сосудов головного мозга, а какое хорошо помогает при боли, вызванной скачком давления. Но одно дело, если голова болит раз или два в месяц, а если чаще?

— Неправильно постоянно пить таблетки, ведь это преступление против собственного здоровья, — объясняет невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Владимир Костенко. — Головная боль может возникать из-за стресса, резкой перемены погоды, а также бывает обусловленной генетически. Часто жалуются на то, что болит голова, люди с повышенным или пониженным давлением. Иногда болевые приступы вызывают лекарства: бездумный неоправданный прием обезболивающих препаратов может привести к тому, что головная боль из периодической перейдет в хроническую (она называется абузусная). Также часто головной болью страдают сверхчувствительные люди, которые обостренно реагируют на такие раздражители, как голод, громкие звуки, яркий свет.

— Сколько раз в течение месяца можно пользоваться обезболивающим?

— Не более трех-четырех. Если головная боль случается чаще, необходима консультация семейного врача или терапевта, невролога. Существует около ста причин головной боли, и выявить те, которые касаются конкретного пациента, может только специалист. Головная боль время от времени беспокоит около полутора миллиардов жителей планеты, особенно склонны к ее появлению женщины. Многие ошибочно считают, что это банальная проблема, с которой можно справиться самостоятельно, тем более что сейчас рекламируется множество обезболивающих средств. Но я думаю, и практика это подтверждает, что заниматься самолечением опасно: оно порой приводит к непоправимым последствиям.

— Как выяснить причину головной боли?

— Для начала надо определить провоцирующие факторы. Я предлагаю пациентам вести дневник, в котором фиксировать все, что предшествовало приступу головной боли. Это может быть еда (твердый сыр) или алкогольный напиток (красное вино), пережитый на работе или в семье стресс, сбой режима сна, чрезмерное пребывание на солнце или реакция на изменение погоды. У каждого человека свои спусковые крючки (триггеры), провоцирующие болевой приступ.

Если пациента беспокоит классическая мигрень или у него прослеживается генетический фактор, то достаточно неврологического осмотра. В случае когда мы видим «красные флажки» — повышается температура, изменяется характер боли (болела правая сторона головы, а теперь левая), в анализе крови есть воспалительные маркеры, — требуются дополнительные исследования. Обычно это МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, специальное УЗИ сосудов (допплерография). Также более глубокое обследование нужно тем, кто переступил 50-летний рубеж: частая головная боль в этом возрасте должна насторожить.

— Почему?

— У молодого человека голова может болеть после того, как он перебрал дозу спиртного или нарушил режим дня, просидев ночь за компьютером. Это обычно не вызывает опасений. Но головная боль у людей в возрасте часто связана со скачками давления или другими сосудистыми патологиями, с заболеваниями некоторых внутренних органов. Ее причиной могут быть инфекции: от гриппа и банальной ОРВИ до менингита и энцефалита. Бывает, правда редко, что головная боль сигнализирует об опухоли головного мозга. Главное, не только выяснить причину и убрать саму боль, но и предупредить последующие приступы или хотя бы снизить их количество, уменьшить интенсивность.

«Метеозависимый человек, который придерживается правильного режима дня, меньше реагирует на перемену погоды»

— Как вы лечите гипертоника, который обратился с головной болью?

— Этот вид головной боли можно сравнить с крепостью, которую с наскока взять нельзя: нужна длительная осада. Много провоцирующих факторов кроется в образе жизни пациента, причем в мелочах, на которые он часто не обращает внимания. Гипертоническая болезнь, сопровождаемая головной болью, «боится» режима. Если человек поздно ложится и перед тем, как идти спать, устраивает второй ужин, а потом рано встает, то голова будет беспокоить. Чтобы этого избежать, следует идти в кровать и просыпаться в одно и то же время, принимать пищу тоже по часам, не делая исключений для выходных и праздничных дней.

Голова, скорее всего, будет болеть у человека, который в разгар напряженного трудового дня не успевает вовремя поесть. Причем боль может возникнуть и на следующий день, и даже через два или три дня. Сначала нервная система перевозбуждается, и на этом фоне происходит изменение электролитного баланса в крови, а потом наступает процесс торможения — возникают слабость, разбитость. Чтобы предупредить появление головной боли, у занятого человека под рукой всегда должен быть перекус (орешки, фрукты, в том числе и сушеные), помогающий избежать падения уровня глюкозы в крови. Также нужно избегать перепадов температуры, одеваясь по погоде, чтобы не перегреваться и не мерзнуть.

Еще одна причина, провоцирующая головную боль, о которой не догадываются многие люди, — низкий уровень витамина D (он наблюдается у 80 процентов населения Украины) и нехватка магния. Если восполнить дефицит этого витамина, магния и других микроэлементов, возможно, болевые приступы будут случаться реже.

— Что делать, если голова болит, как говорят в народе, на погоду?

— Причина недомогания в том, что сосуды не успевают перестроиться под изменения атмосферного давления, температуры и влажности воздуха. Так бывает у тех, кто страдает пониженным давлением: во время погодных качелей оно еще больше падает, провоцируя болевой приступ. Снимать его большим количеством кофе нельзя: это может усилить боль.

Метеозависимым людям крайне важно четко выстроить режим дня: все должно быть по часам — сон, еда, работа, отдых. В критические дни надо больше отдыхать, уменьшить физическую нагрузку. Следует обратить внимание на питание: некоторые продукты, содержащие усилители вкуса, например глутамат натрия, могут быть провокаторами головной боли. Эта добавка есть не только в китайских блюдах, японских суши, но и во многих консервах, копченостях. Чем проще и натуральнее пища, тем лучше. Это особенно важно знать тем, кто страдает мигренью или гипертонической болезнью.

Частые причины головной боли Обостренная реакция на изменение погоды.

Сбой режима сна.

Стресс.

Переедание или голодание.

Мигрень.

Повышенное или пониженное давление.

Инфекции.

Заболевания внутренних органов (почки, печень).

Чрезмерное физическое или умственное напряжение.

Читайте также прямую линию с неврологом Владимиром Костенко: Кофе — коварный напиток: поначалу он может снять головную боль, а затем ее усилить.



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