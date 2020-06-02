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Наталия Орлянская: «Смерти не боюсь. Нет, не рисуюсь, просто почему-то так чувствую. Боюсь беспомощности» (часть 14)

Наталия Орлянская, журналист и сценарист, второй год ведет борьбу с раком — неоперабельной аденокарциномой легкого четвертой степени с метастазами в костях. Жизнь за чертой смертельного диагноза она описывает в «Хрониках cancer girl» в Facebook. «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника, а для тех, кто может помочь нашей коллеге, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.

«#ПанРачок грызет косточки с аппетитом»

20.12.2019.Что нового, Наталия? — с обычной своей фамильярностью интересуется ФБ. А нового у Наталии — патологический компрессионный перелом хребта. В принципе, это не совсем сюрприз. Когда зимой #cancer_girl делали первую лучевую, то гатили по одному из поясничных позвонков — там уже тогда подтекала спинномозговая жидкость. Капец, как страшно звучит, а?

В общем, за почти год этот позвонок окончательно разрушился — и два соседних просто сдвинулись. Это, собственно, и означает «компрессионный». А «патологический» — бо случился в результате повреждений костей при нагрузке на них (я все же двигаюсь). И да, #ПанРачок грызет косточки с аппетитом.

Суммируя: мне повезло. Два раза. Во-первых, могла поломаться так, что уже была б лежачим чучелом. Во-вторых, сильно грозились патологически сломаться кости бедра — врачи аж на консилиуме обсуждали, можно ли облучать при таком риске переломов. Они рискнули — низкий поклон им за это! Я уже не покатаюсь на гироборде, но я хожу и иногда даже забываю про костыль.

Что еще нового?

Волосья пока расти не хо, научилась причесывать-укладывать парик. Даже привыкла к вопросам: «Кто стриг? Что за удачная краска?»

Сделала контроль крови — порадовал гемоглобин.

Пару весенне-зимних дней покаталась по парку.

А еще друг моего друга присмотрел в Бельгии на барахолке коляску для #cancer_girl — гораздо лучше моей дешевенькой (колеса позволяют зимой по улице ездить) и вроде как по нормальной цене. Так что я потираю ручки и подумываю, как это реально организовать.

Спасибо огромное вам за помощь. Я пишу это каждый раз почти теми же словами потому, что не могу найти новых. Но это искренне. Вы продлеваете мне жизнь. На год уже продлили. Спасибо.

Со среды начала пить таргетный препарат, поглядим как отреагирую.

Апд. А вот слезливых смайлов традиционно очень прошу не ставить. Ни к чему.

«Надо, наверное, умирать, чтобы четко увидеть действительно важные вещи, прочувствовать действительно сильные эмоции»

30.12.2019 . Вроде как положено подводить итоги года. Мне тем более — никто вообще не обещал, что проживу его. Так что получился лонгрид — оказывается, впечатлений и выводов накопилось изрядно. Пардон за много букв.

Шелуха

Весь год с #cancer_girl осыпалась шелуха. Шло по ветру лишнее и ненужное, иногда — гадкое и бессмысленное. Отделялись зерна от плевел. Надо, наверное, умирать, чтобы четко увидеть действительно важные вещи, прочувствовать действительно сильные эмоции. Научиться ВИДЕТЬ. Это ощущается очень ярко: когда жадно вглядываешься в каждый свежий весенний листочек, рассматриваешь, будто впервые, цветы, дотрагиваешься до коры деревьев. А в телефоне: сотни фото неба, облаков, зелени — и много крупных планов, чтобы рассмотреть и четче запечатлеть в копилочке воспоминаний.

И я готова благодарить рак за остроту и полноту ощущений.

То же с людьми. За год отвалились несколько старинных, реально давних дружб. Из тех, что кажутся в нашем возрасте уже нерушимыми. Ушли тихо, по-английски. Нет, не жаль. Не почувствовала ничего. Просто констатация факта: нет? Ну, и ладно.

Зато в жизни появились другие люди. В близкое окружение вернулась пара человек, с которыми как-то просто разошлись во времени и местах — не общались десятилетиями. Вернулись ко мне очень естественно, будто и не было долгой паузы. Хорошие люди. Их появление в жизни я оценила очень высоко.

Вообще рак дал мне понимание, сколько вокруг хороших людей. Таких, которым не все равно чужая боль. Готовых поддержать не только деньгами — словом, дружеским жестом.

Вот, кстати, что не изменилось со времен дораковой Наташи — не терплю жалости. Бессмысленное и контрпродуктивное чувство. Для меня — еще и раздражающее. Нет, не надо путать с сочувствием и сопереживанием. И да — именно поэтому я всегда прошу не ставить под моими постами слезливые морды.

Надо, наверное, мне было умирать, чтобы начать исполнять свои многолетние хотелки. Те, что откладывались и переносились годами. Не из-за денег, нет, просто из природной лени и тяжести на подъем.

Парадоксально, но Наташа с хворыми костями выходила с костылем и выездила в коляске гораздо больше интересных и просто красивых мест, чем Наташа здоровая.

Тир, выставки, концерты, парки, театр после многолетней паузы… И я не собираюсь останавливаться. Оказывается, жить насыщенно — не сложно. Особенно при осознании, что жизнь конечна. В некоторых случаях — очевидно конечна.

И хочется успеть есть вкусную еду, взахлеб нюхать цветы, носить красивые платья.

О-о-о. Платья — то отдельная тема. Как говорил один мой друг, история, полная дерьма и печали. Я, видите ли, всегда любила, умела выбрать и носить красивые шмотки. И собралось их у меня немеряно. А носились две пары джинсов да 3 юбки.

Так что снова-таки понадобилось умирать, чтобы открыть шкаф — и последовательно, с чувством и толком, выгуливать наряды, создавать себе луки на прогулки, учиться премудростям макияжа и непременно фоткаться — ведь это то, что останется близким обо мне.

Та же история с еще одной моей стойкой страстью — украшениями. Нет, ни в коем случае не золото-брыльянты, а что-то оригинальное и стильное.

Меньше всего открытий сделано в профессиональном плане. Я безусловный фрилансер по натуре, и пока живу, буду стараться заработать денег тем, что делаю хорошо. А я хорошо пишу. И случайно попала в кино. Так что буду и дальше писать сценарии. Как минимум, один 16-серийный детектив по моему сценарию уже вышел в эфир, а легкую мелодраму собираются снимать.

Да. Я теперь точно знаю, что хочу успеть сделать кое-что, что останется после меня. Для начала — книгу. Вот о том, как живется с раком. Путевые заметки, если хотите. Эта простыня, которую вы читаете, будет одной из глав.



Я сознательно не тегаю здесь людей, которые мне очень-очень помогали весь этот год. Просто знайте: я ценю вас и люблю!

Деньги, к сожалению, буду собирать и дальше. Сейчас — на 3й курс таргетной терапии (упаковка препарата — почти 69 тысяч грн.).



Традиционно — искренняя и глубокая благодарность всем, кто посчитает нужным помочь. Не буду просить прощения за попрошайничество. Просто это объективная реальность — я и мои близкие не зарабатываем таких денег.

Вообще много думала, стОит ли мне продолжать лечение? Дорого шо капец, плюс на данный момент полное выздоровление невозможно. Может быть, ситуация изменится через год или два — в это верят мои самые близкие.

Я не спорю с ними. Смерти я не боюсь. Нет, не рисуюсь, просто почему-то так чувствую. Боюсь беспомощности. И еще боли. Ужасно боюсь валяться овощем-мертвым грузом на руках любимых людей и мучить их. Категорически не хочу корчиться от боли. И поэтому буду лечиться. Таков расклад на сегодня.

Это кстати, еще одно требование к себе и просьба к Пространству — помирать хочу красивой, в твердом уме и желательно на своих ногах.

31.12.2019 . Бывает оно как? Смотришь на нарядную ёлку — а с ней рядышком торчит, как прыщ на носу инста-дивы, мусорный бак. Трёшь глазки (старенькая, зрение уже не то), подгребаешь ближе, — блин, какой-то умник мусорку еще и дождиком украсил. Ну, ваще, думаешь, у некоторых явные траблы с восприятием праздника.

Обходишь ёлку с другой стороны — и опа! чудо! — мусорка превращается в сказочные сани. И ты такой уже в санях — и готов мчаться навстречу Новому году и всему новому-чудесному.

В жизни тоже так бывает: смотришь на что-то — якесь чёрт зна шо. А меняешь угол зрения — и вдруг треш превращается в нечто ценное/интересное/важное.

Желаю вам, дорогие друзья и все хорошие люди, чтобы в наступающем году вас если и подстерегали сюрпризы, то только такого рода. Ярких эмоций и замечательных людей рядом. Здоровья, конечно. Обнимаю!

Для тех, кто может помочь Наталье, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.

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