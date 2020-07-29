Судимый за убийство и предприниматель: в полиции рассказали о подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве

Задержанные организаторы серии взрывов в Киеве, которые требовали огромные суммы валюты и угрожали новыми терактами, оказались 60-летними жителями столицы. Один из них ранее судимый за убийство мужчины — он подорвал машину, из тюрьмы вышел в 2017 году. Другой — предприниматель, имеющий патенты на изобретение устройств для переработки газовых смесей.

Об этом на совместном брифинге с прокурором Киева Олегом Кипером сообщил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

По словам Крищенко, задержанные обоснованно подозреваются в совершении подрывов и минирования в Киеве. Во время проведения обысков у них изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

«В ходе обысков в квартире судимого фигуранта обнаружено немало вещественных доказательств, среди которых газовый баллон, который идентичен тому, который разорвался в подъезде дома в Подольском районе. Кстати, его подельник — частный предприниматель, который имеет несколько патентов как изобретатель устройств для переработки и обработки газовых смесей и топлива разных видов. Основной мотив их преступлений — корыстный, ведь они требовали 50 биткоинов в обмен на «услугу», а именно не подорвут объект на площади у метро «Минская», — отметил Крищенко.

Также главный полицейский столицы напомнил, что в Киеве продолжается усиленный вариант несения службы, а затем поблагодарил горожан за понимание и информирование правоохранительных органов о подозрительных пакетах или предметах.

По его информации, в течение последней недели столичная полиция получила почти полсотни сообщений об оставленных без присмотра чемоданах, пакетах, коробках, свертках.

«И хотя во время отработки этих сообщений никаких взрывоопасных предметов мы не обнаружили, но все равно благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности. Призываем и в дальнейшем немедленно звонить на 102», — сказал главный полицейский столицы.

Напомним, что 17 июля в мусорной урне возле станции метро «Шулявская» произошел взрыв. В результате было повреждено стекло фасадной стены станции и травмированы обломками четверо граждан. Впоследствии правоохранители установили, что в помойке взорвалось радиоуправляемое самодельное взрывное устройство.

21 июля полицейские получили сообщение заминировании площади возле станции метро «Минская». Во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку, которую обезвредили на месте.

27 июля возле мусоропровода на лестничной площадке дома на Подоле взорвался газовый баллон. В результате взрыва никто не пострадал. В этот же день сотрудники Службы безопасности Украины получили сообщение о заминировании Андреевской церкви, оно не подтвердилось.

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