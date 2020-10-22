Королю футбола Пеле исполнилось 80 лет

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Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) родился 23 октября 1940 года в бразильском городе Трес-Корасойнс. Его отец Дондиньо играл в футбольном клубе, но получал всего 4,5 доллара в неделю. Тем не менее Пеле вспоминает, что в детстве очень гордился своим папой и мечтал стать таким, как он. В 7 лет мальчик начал выступать за местную детскую команду, где отличался зрелищной и результативной игрой в атаке. В школьные годы к пареньку прицепилось прозвище Пеле. Поначалу оно ему страшно не нравилось, но потом смирился и спокойно откликался на новое имя.

«Я зашел в дом после окончания матча и увидел, как отец с друзьями сидят в абсолютной тишине, — пишет футболист в своей книге „Пеле. Исповедь влюбленного в жизнь“. — Я подошел к нему и спросил, что случилось. „Бразилия проиграла, — ответил он как зомби. — Бразилия проиграла“. Тогда я впервые увидел, как папа плачет. Многие его друзья тоже не могли сдержать слез. Что и говорить, как меня это потрясло, ведь я вырос в полной уверенности, что мужчины не демонстрируют так свои эмоции. „Однажды я выиграю тебе чемпионат мира“, — пообещал я папе в попытке его утешить». Эти слова оказались пророческими. Пеле трижды (в 1958, 1962 и 1970 годах) становился чемпионом мира, играя за сборную Бразилии.

Дебютировав в национальной сборной на чемпионате мира в 1958 году, футолист получил единодушное признание со стороны специалистов, зрителей, соперников. С каждым годом его игра становилась все лучше. Ему удавалось демонстрировать невероятные финты и развивать на поле огромную скорость. Бразильским форвардом заинтересовались «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Чтобы футболист не покинул страну, его признали «национальным достоянием Бразилии». Пеле не изменил команде «Сантос», в которой играл 19 лет. За сборную своей страны он сыграл 92 матча, забив 77 голов.

В 1974 году Пеле объявил о завершении карьеры, но через год подписал контракт с американским клубом «Нью-Йорк Космос». Короля футбола подвели партнеры по бизнесу, и он испытывал финансовые трудности. С приходом Пеле посещаемость футбольных матчей в США выросла в 10 раз, в стране появился по-настоящему профессиональный футбол. В Америке Пеле окончательно завершил карьеру. В прощальном матче сошлись «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Форвард сыграл по тайму за каждую из команд.

После завершения футбольной карьеры Пеле окончил институт, получив диплом экономиста. Его первая книга «Я — Пеле» имела ошеломительный успех во всем мире. Бразильцы, которые не умели читать, начинали учиться грамоте только для того, чтобы прочесть произведение великого соотечественника. Он много зарабатывал на рекламе, но ни за какие деньги не соглашался рекламировать сигареты и алкоголь, тем более, что сам никогда не пил и не курил. «Каждый ребенок во всем мире, который играет в футбол, хочет быть Пеле. У меня есть большая ответственность показать им не только, как быть похожим на футболиста, но и как быть похожим на человека», — сказал как-то король футбола.

«В жизни все должны руководствоваться одним важным правилом: нужно уважать людей, кем бы они ни были, — пишет в своих воспоминаниях Пеле. — Когда я играл за «Сантос», всегда ценил своих фанатов. Старался сделать все, что было в моих силах, развлечь болельщиков, убедиться в том, что люди покидают стадион счастливыми от того, что посмотрели на это действо. Я молил Бога: «Если собираешься завершить этот матч ничьей, пожалуйста, можно это будет 3:3 или 2:2, но не 0:0? Результат тот же, а тебе это ничего не стоит».

В середине 90-х Пеле был министром спорта Бразилии. Пробовал себя в музыке, снялся во множестве фильмов, в большей части из них играя, конечно же, самого себя. Эксперты и биографы Пеле неоднократно пытались объяснить феноменальную игру бразильца. Многие из них склонялись к тому, что, помимо природных данных, он обладал огромным желанием побеждать.

Ранее единственный на планете трехкратный чемпион мира 79-летний Эдсон Арантис ду Насименту, известный всему миру как Пеле, у которого возникли серьезные проблемы со здоровьем, рассказал о происхождении своего псевдонима.



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