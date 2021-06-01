Чому ліки, котрі знімають біль у суглобах, небезпечно приймати довго: розповідає ортопед-травматолог

Поміж тих, хто зважився замінити хворий суглоб штучним, чимало літніх людей. Вони хочуть активно рухатися, а не доживати в чотирьох стінах, страждаючи від болю і безсилля. Чому виникає остеоартроз? Як загальмувати його розвиток? Які обмеження виникають відразу після операції із заміни суглоба ендопротезом? На ці та інші запитання наших читачів відповів ортопед-травматолог вищої категорії відділення ортопедії Київської міської клінічної лікарні № 12 Максим Донець.

«Тим, хто змушений довго працювати стоячи навколішки, загрожує ранній артроз»

— Вітаю, Максиме Миколайовичу! Телефонує Олена Сергіївна, киянка. У чоловіка (він працює плиточником) почали боліти коліна. Обстеження показало артроз колінних суглобів, хоча чоловікові всього 48 років. Чому виник артроз?

— Через надмірне навантаження, перенапруження колінних суглобів і травматизацію хряща. Коліно не пристосоване до того, щоб тиск на хрящі відбувався через надколінок.

— Чоловік подумує змінити професію. Що для нього неприйнятно?

— Все, що надмірно навантажує кульшові і колінні суглоби. Наприклад, робота, пов'язана з підвищеним рівнем вібрації. Вона пошкоджує не так суглоби, як судини. Але судинні порушення тягнуть за собою і дистрофічні ураження суглобів: порушуються кровообіг і харчування хряща — розвивається остеоартроз.

— Юлія з Черкас. Цікавить, як під час огляду можна запідозрити артроз?

— Досвідчений фахівець складає враження про захворювання вже по тому, як пацієнт заходить до кабінету, сідає на стілець. Буває, на вулиці бачиш людину і розумієш: наш пацієнт, але до лікаря ще не дійшов.

На огляді спеціаліст відкидає інші захворювання, котрі мають схожі симптоми, проводить спеціальні проби. А щоб підтвердити припущення, направляє на рентгенографію, при необхідності — на МРТ або КТ.

— Вас турбує Микола Якимович. Днів десять тому раптово заболіло ліве коліно, хоча начебто ніде його не пошкодив. Пару разів почув хрускіт, відчув скутість в суглобі. В аптеці мені порадили мазь. Що ще можна зробити?

— Перш ніж призначати лікування, необхідно поставити діагноз. Для цього лікар проводить огляд, виконує певні проби, щоб сформувти первинне уявлення про проблему. Для уточнення діагнозу раджу вам зробити МРТ — золотий стандарт в обстеженні колінного суглоба.

— Юрій Федорович із Березані Київської області. Уже два роки мучить артроз колінного суглоба — дошкуляє біль. В анонсі ви згадали препарати гіалуронової кислоти. Вони є в аптеках?

— Так, але це не мазі або таблетки, а внутрісуглобні ін'єкції. Тому краще спочатку поспілкуватися з лікарем.

— А хондропротектори, які зміцнюють хрящ, ефективні?

— Доведено, що вони зменшують застосування нестероїдних протизапальних препаратів і захищають хрящ від подальшого руйнування. На жаль, запущений механізм остеоартрозу незворотній. Опинившись на льодяній гірці, в наших силах реально лише посипати її пісочком, щоб не так швидко ковзати донизу.

— Тимофій Ілліч з Дніпра. Мені майже 80 років. Ви таким літнім людям беретеся міняти ушкоджені колінні суглоби?

— Чимало операцій зроблені тим людям, котрі мають 90 і більше років. Нещодавно оперували пацієнта 94-х років, який під час Другої світової війни був розвідником, а зараз зламав шийку стегна. Після операції він відразу вставав, ходив і повернувся до звичного життя за лічені дні.

Важливо знати Вікових обмежень для заміни суглоба ендопротезом немає.

«Перед плановим втручанням потрібно перевірити шлунок»

— «ФАКТИ»? Це Станіслав Львович, 70 років. У мене вже давно артроз колінних суглобів. Спочатку біль трохи відпускала, а останнім часом тримається майже постййно. Хочу спробувати плазмотерапію або введення жирової тканини в суглоб…

— Плазмотерапія ще називається PRP-терапія. Це введення в суглоб збагаченої тромбоцитами плазми крові. Вона прискорює загоєння, утворюючи рубцеву тканину в місці пошкодження хряща, і частково відновлює його.

Ефективно також лікування ін'єкціями препаратів, отриманих із жирової тканини пацієнта. Суспензія жиру прокручується на центрифузі і розшаровується. Одна з фракцій має цілющі властивості, адже містить стовбурові клітини і фактори, що сприяють регенерації тканин.

— Ніла Володимирівна турбує. У моєї сестри (їй 73 роки) чотири роки тому стався інсульт, після якого вона насилу відновилася. Але через рік її спіткав повторний інсульт, а у вересні 2018 року сестрі замінили кульшовий суглоб ендопротезом. Тепер потрібна операція на колінному суглобі, який зігнутий, при найменшому русі дуже болить, докучають часті судоми. Що робити?

— Ситуація складна. Спазми (спастичні скорочення) м'язів кінцівок можуть звести нанівець результат навіть ідеально зробленої операції. Неврологічні порушення перешкоджають нормальному руху ноги, а іноді призводять навіть до втрати штучного суглоба. Думаю, вашій сестрі треба починати з лікування в невролога, щоб зняти спастичний синдром, зменшити контрактури.

— Телефонує Галина Борисівна, 75 років. Мені поставили два протези колінних суглобів. Один працює ідеально, а з іншим — проблема: відчуваю, що нога буцім перебуває в гіпсі. Чим це пояснити?

— Якщо рухливість суглоба збережена, рух у ньому і опора на ногу безболісні, а скарги пов'язані з відчуттям скутості, то, можливо, справа в неврологічній патології.

— Була в невролога, МРТ виявило протрузії міжхребцевих дисків.

— Раджу звернутися до нейрохірурга. Якщо через протрузії страждають нерви нижніх кінцівок, то може виникати багато симптомів: слабкість м'язів, оніміння, неприємне відчуття жару, мурашок, що бігають.

— Мене звати Євгенія, телефоную з Житомира. Лікар сказав, що потрібно замінити колінний суглоб ендопротезом. Які обстеження слід зробити?

— Рекомендую пройти фіброгастроскопію. Вочевидь, ви приймаєте нестероїдні протизапальні препарати, через які на слизовій нерідко виникають виразки або ерозії. Часто виразки «німі», ерозії також нічим не проявляються, і людина не здогадується про них. Небезпечно, якщо під час операції або після неї виникне шлунково-кишкова кровотеча.

Потрібно здати загальний аналіз крові і сечі, біохімічний аналіз крові і зробити коагулограму. Лікар з'ясує, які є неврологічні або кардіологічні проблеми, чи немає гнійних захворювань. Якщо у людини фурункули, панарицій, парапроктит, гайморит або інші гнійні ураження м'яких тканин, то доти, поки вона не пролікується, позбувшись активних вогнищ інфекції, про операцію мова не йде. Також бажано проконсультуватися з судинним хірургом, щоб запобігти тромбозу вен.

— Петро Євдокимович, 71 рік. У мене діабет, зайва вага і дуже болять коліна. Мені можна встановити ендопротез?

— Це вирішить лікар після обстеження. Важливо, щоб рівень цукру в крові був скомпенсований, а також нормалізувати тиск, стабілізувати ритм серця, перевірити нирки. Також раджу вам трохи схуднути. Іноді огрядний чоловік, прислухавшись до лікаря, худне і … більше до спеціаліста не звертається. Потреба в операції часто відпадає, якщо зникає підвищене навантаження, від якого страждають суглоби.

Обстеження перед плановою операцією Загальні аналізи крові та сечі.

Біохімічний аналіз крові.

Коагулограмма.

Фіброгастроскопія.

Консультація профільного фахівця.

Огляд судинного хірурга.

«Суглоби страждають через вроджене порушення розвитку, ревматоїдні захворювання, травми, інфекції»

— Пряма лінія? Телефонує Надія з Кривого Рогу. Лікар сказав, що причина артрозу у мами (їй 58 років) — травма, отримана ще замолоду. Мама згадала, що колись сильно забила коліно. Що ще призводить до руйнування суглобів?

— Часта причина остеоартрозу — вроджене порушення розвитку суглоба (дисплазія), яке робить його уразливішим. Також нерідко остеоартроз виникає внаслідок травм: пошкодження менісків, розривів зв'язок, виникнення крововиливу в суглоб (гемартроз).

Небезпечний реактивний артрит, спровокований вірусною чи сечостатевою інфекцією, або загальним захворюванням. Ревматоїдний артрит часто зустрічається у молодих людей, проявляючись хворобливістю і скутістю суглобів. Згодом він, як і більшість ревматоїдних захворювань, може призвести до деформації суглобів, розвитку остеоартрозу.

— Ольга з Миколаївської області. Потрібна операція по заміні суглоба, але боюся оперуватися в спеку. Це має значення?

— Однозначної відповісти не можна. Одні лікарі не бачать великої різниці, коли робити операцію, а інші побоюються активного ультрафіолету, який пригнічує флору шкіри: тривале перебування на сонці погіршує імунітет. Крім цього, у людей, котрі страждають ожирінням, влітку загострюються серцево-судинні проблеми: виникають набряки, задишка. Підвищена пітливість теж додатковий ризик, хоча і невеликий, для загоєння рани.

— Де в Києві можна зробити операцію?

— У багатьох клініках, зокрема в Київському ортопедичному центрі хірургії та реабілітації, що працює на базі столичної клінічної лікарні № 12 (вулиця Професора Підвисоцького, 4а).

— Оксана з Білої Церкви Київської області. Як скоро після операції по заміні суглоба пацієнт починає ходити?

— Якщо оперуємо до обіду, і дія спинальної анестезії закінчилася, м'язова сила повернулася в ноги, то до вечора намагаємося пацієнта підняти. Думка, що цій нозі можна довіряти і спиратися на неї, відкладається в голові — і реабілітація пришвидшується. Перший день пацієнт пересувається з ходунками, другий — з милицею або ціпком. За пару днів збільшує відстань, навчається ходити сходами, розучує вправи, що допомагають відновити м'язи, поліпшити рухливість суглобів. На третій-п'ятий день зазвичай ми проводжаємо пацієнта додому.

Що провокує розвиток остеоартрозу Ревматоїдні захворювання.

Порушення розвитку суглобів.

Травми.

Інфекції та хронічні захворювання.

Раніше під час прямої лінії «ФАКТІВ» судинний хірург Олександр Борківець розповів, які ознаки вказують на появу тромбозу та як його уникнути.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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