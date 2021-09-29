3 жовтня 2021

Лоуренс Р. Лоутон, якому сьогодні виповнюється рівно 60 років, особа в сучасній Америці вельми відома і навіть, слід визнати, популярна. Ще б пак. Адже він письменник, ютубер з мільйонами передплатників, нарешті, провідний телешоу, яке носить його ім'я — «Закон Лоутона». А ще якихось 15 років тому його в якості особливо небезпечного злочинця перевозили з однієї в'язниці в іншу, створюючи умови, при яких втеча була б просто неможлива. Так хто ж він все-таки, цей містер Лоутон?

До 12 років Ларрі, який народився в багатодітній родині в Бронксі, штат Нью-Йорк, був чи не пай-хлопчиком. Він навчався в цілком пристойній католицькій школі Святого Франциска де Шанталь, справно відвідував позакласні заняття і тихесенько захоплювався різними видами спорту. Але потім вуличним дружкам вдалося втягнути хлопця в брудні ігри. Разом з ними він брав участь в шахрайстві з продажем квитків на футбол. Разом з ними він почав викрадати машини. Разом з ними він грабував в темних провулках випадкових перехожих. Кілька років служби в береговій охороні хорошу людину з Ларрі Лоутона так і не зробили. Переїхавши в Бруклін і влаштувавшись там на роботу барменом, він швидко знюхався з представниками злочинних сімей Гамбіно з Нью-Йорка, ДеКавальканте з Нью-Джерсі і іншими і незабаром став одним з найвідоміших в Сполучених Штатах грабіжників ювелірних магазинів. Все Східне узбережжя США з часом добре знало, що якщо Ларрі Лоутон зацікавився якимось ювелірним бутиком, то рано чи пізно йому напевно вдасться випатрати найбільш закриті сховища цього закладу.

Причому, якимось чином знаменитому грабіжникові вдавалося робити це, як то кажуть, без шуму і пилу. Рідкісний талант, нічого не скажеш. Всього за час блискучої «кар'єри» йому вдалося пограбувати понад 20 ювелірних магазинів, викравши з них коштовностей на суму, що перевищує 18 мільйонів доларів. Але оскільки пограбування не були озброєними і під час їх проведення не було пролито жодної краплі крові (цього правила Лоутон, слід визнати, не порушував ніколи), то після арешту термін він отримав ще досить скромний — всього лише 12 років в'язниці.

Правда, під час відбування цього терміну у Ларрі вічно виникали конфлікти з тюремною адміністрацією, за що його постійно відправляли в карцер і навіть били. Але часу він не втрачав навіть за гратами. Днями зникаючи в тюремних бібліотеках, Лоутон прекрасно вивчив кримінальне законодавство і зумів відстоювати не тільки свої права, а й права інших ув'язнених. Після серії його листів, адресованих американським сенаторам, Лоутон був помічений журналістами і до моменту виходу з в'язниці вся країна знала його вже як борця за права мешканців американських в'язниць.

На волі справи Лоутона швидко пішли в гору. На його лекції перед молоддю приходили тисячі підлітків, що збилися зі шляху праведного, і їх батьків, які не знали вже, що зі своїми заблудлими чадами робити. На його консультації з приводу попередження пограбувань ювелірних магазинів валом повалили страхові агенти, співробітники поліції і спецслужб, а також власники ювелірних бутиків. Його телепередачами заслуховуються мільйони шанувальників детективного жанру по всій Америці.

Сьогодні Ларрі Лоутон продовжує писати книги (його сповідь «Спокута гангстера» стала справжнім бестселером), виступати з лекціями і заробляти величезні гроші, вже нікого не грабуючи, а просто розповідаючи про те, як це недобре. І взагалі він вважає, що «виправитися можуть всі … Або майже всі».

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш