Тема працевлаштування сьогодні одна з найактуальніших, оскільки через війну тисячі людей втратили роботу та заробітки. Чимало з них сьогодні просто в розпачі, бо знайти роботу за фахом з гідною зарплатою складно навіть професіоналам з професіоналів. Що відбувається на ринку праці? Які фахівці потрібні? Та чи варто міняти напрям діяльності, якщо за фахом немає можливості заробляти? Про це «ФАКТИ» розпитали експертку ринку праці, керівницю платформи з працевлаштування Марію Абдулліну.

«Спостерігаємо поступове відновлення ринку праці. Зокрема, у логістиці, роздрібній торгівлі, будівельній сфері»

— Маріє, що сьогодні відбувається на ринку праці?

— 24 лютого стався драматичний розворот з ринку пошукача до ринку роботодавця. Якщо раніше власне пошукач визначав, яку вакансію обирати, а роботодавці конкурували за кандидата, то тепер умови диктує роботодавець. Близько 85% відсотків бізнесу перейшло в режим часткової діяльності або повного припинення. Це спричинило різке вивільнення робочої сили на ринок, а також потужну потребу в роботі та заробітку серед населення. Ще одна, на жаль, негативна тенденція — сильна тінізація трудових відносин. Затиснутий обставинами роботодавець фактично диктує умови найму. А це й зниження рівня зарплат, і переведення на неповну зайнятість, дуже часто — неофіційне оформлення трудових відносин, що веде до зниження захищеності працівників.

— Сумно.

— Ще одна тенденція — це релокація та міграція. Причому якщо до війни на заробітки за кордон їхали переважно представники робітничих спеціальностей, то зараз відбувся відтік великої кількості лікарів, педагогів, фахівців IT-сфери. Якщо вони там залишатимуться довгий час, в Україні буде спостерігатися дефіцит фахівців у цих галузях й виникне потреба у заміщенні даних позицій. Для лікарів за кордоном створено велику кількість програм з адаптації. І є ризик того, що багато з них можуть не повернутися взагалі. Педагогам адаптуватися за кордоном складніше. Чимало з них будуть працювати там не за фахом. Турбує й відтік фахівців IT-сфери. До повномасштабної війни європейські та американські компанії інвестували у створення IT-хабів в Україні, тому що українські спеціалісти мають надзвичайно високий рівень кваліфікації, та й утримувати хаби тут було набагато простіше, ніж в багатьох інших країнах. Релокація цих спеціалістів почалася зі зростаючою загрозою повномасштабної війни й після 24 лютого продовжилася стрімкими темпами.

— А чи є якісь позитивні тенденції?

— Спостерігаємо поступове відновлення ринку праці. Зокрема, у логістиці, роздрібній торгівлі (здебільшого — у продуктових мережах), будівельній сфері.

«Варто здобувати нові навички, бо бути монофункційним фахівцем сьогодні дуже ризиковано»

— Це не може не радувати. Проте що робити, наприклад, працівникам PR-служб ресторанів, редакторам видавництв, представникам туристичної галузі, чия діяльність повністю або частково призупинена? Судячи з соцмереж, фахівці багатьох гуманітарних сфер виявилися фактично непотрібними.

— Все це наслідок шокової реструктуризації ринку. Зараз перш за все є попит на фахівців, що забезпечують базові потреби суспільства: безпеку, здоров’я, харчування людей. Творчі, мистецькі фахи дійсно через війну дуже постраждали. Представникам цих професій дуже складно переорієнтуватись. Але ця ситуація не нова. Коли почалась пандемія, подібне вже відбувалося: музикантам та художникам доводилося працювати кур’єрами з доставки. Така реальність, на жаль, й нині. Коли у людини стоїть питання про виживання, є сенс тимчасово звернути увагу на професії, що є життєзабезпечувальними. Можливо, доведеться здобути якісь нові навички у контексті сьогоднішніх потреб ринку.

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— Міняти фах непросто.

— Звісно. Важливо шукати компроміс: заробляти, але не втрачати себе. Можливо, вдасться поєднувати те, чим любите займатися, з тим, що приносить кошти. Треба шукати способи адаптуватись до реалій. Важливо розуміти, що працювати у робітничій сфері, бути, скажімо, кваліфікованим механіком чи зварювальником — не соромно. В Україні понад 60 відсотків населення мають вищу освіту, але рівень життя у нас нижчий, ніж у європейських країнах, де цей відсоток менший. Круто бути професіоналом у будь-якій сфері, а не тільки в IT чи юридичній, як нав’язано стереотипами. Що стосується представників PR-cлужб, то, можливо, є сенс звернути увагу на сферу діджитал-маркетингу. Це, звісно, вимагатиме донавчання, проте на ринку цей напрямок потрібний — і в Україні, і за її межами. Взагалі варто здобувати нові навички, бо бути монофункційним фахівцем сьогодні дуже ризиковано. І що їх більше, то швидше проходитиме профорієнтація та адаптація.

«Будьте адаптивними до змін, сприймайте їх без паніки»

— Чимало вакансій на різних платформах сьогодні адресовано фахівцям, що вільно володіють англійською мовою. Навіть сам опис вакансії часто пропонується іноземною.

— Справді, така реальність. І це хороша мотивація удосконалювати знання, щоб підстрахувати своє резюме. Якщо фахівець не володіє англійською мовою, це обмежувальний фактор для працевлаштування.

— Як вважаєте, чи може, скажімо, топменеджер компанії підробляти випічкою домашнього хліба, майстер-класами з йоги чи створенням дизайнерських прикрас?

— Чому ні? Таке хобі — свого роду ще одна підстраховка. Часто топменеджери першими підпадають під скорочення, коли в складний для компанії період у ній відбувається оптимізація. У кризовій ситуації ваше хобі може стати джерелом доходу.

— Які професії найбільше постраждали через війну?

- Суттєво зменшилась потреба у працівниках туристичної та авіаційної сфер. Принаймні на певний час.

— А яка картина з працевлаштуванням у ресторанно-готельній сфері?

— Ситуація різна у різних куточках країни. Скажімо, на заході України рівень попиту на фахівців цієї галузі навіть вищий, ніж до повномасштабної війни, а в деяких областях зі зрозумілих причин галузь дуже «просіла». Подібна ситуація зі сферою краси. У низці міст зараз попит на майстрів манікюру, косметологів та перукарів досить високий.

— Що ж робити фахівцям, які виявилися на ринку непотрібними? Перечекати складний період?

— Перечекати, поки зміняться часи, — ніколи не варіант. Якщо стоїмо, ми вже відстаємо, бо ринок так чи інакше рухається. Треба рухатися й кожному з нас, хоча це дуже непросто. Важливо не допускати депресивних станів, звертатися за порадами до психологів та кар’єрних консультантів, вірити у себе, свої можливості. Не бійтесь експериментувати! Аналізуйте ситуацію на ринку та, зокрема, що відбувається у вашій фаховій галузі. Дивіться на суміжні сфери. Здобувайте нові навички, удосконалюйте знання іноземних мов, не зайвим буде отримати посвідчення водія, якщо досі ви його не маєте. Будьте адаптивними до змін, сприймайте їх без паніки, конструктивно.

Про те, як змінився ринок праці, що пропонує він сьогодні і як знайти роботу в нинішній непростій ситуації, «ФАКТАМ» розповідала також експертка ринку праці, керівник одного з провідних міжнародних рекрутингових агентств Мирослава Трандаш.

Фото з альбому Марії Абдулліної

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