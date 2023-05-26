«Моя книга „Смаки Львова“ не кулінарна, проте в ній є чимало цікавих рецептів»: відомий польський журналіст Пьотр Янчарек

Українська кухня стає все більш популярною у світі. За останній рік у багатьох країнах наші співвітчизники відкрили ресторани, які припали до смаку гурманам. І ось ще одна резонансна подія у світі гастрономії — поява книги «Смаки Львова. Кулінарна біографія міста» відомого польського журналіста, творця та видавця журналу «Польща та Україна» Петра Янчарека . В інтерв'ю «ФАКТАМ» автор книги розповів про історію її створення та страви, які є гастрономічною візитною карткою Львова.

«Щоразу, коли приїжджаю до Львова, замовляю львівський сирник»

— Львів — одне з моїх улюблених міст світу, — розповідає Пьотр Янчарек. - Я бував у ньому багато разів протягом останніх двадцяти років. І завжди з цікавістю спостерігав за тим, що відбувається в надзвичайно насиченому кулінарному житті міста. Особливо приємно брати у цьому участь. Я відвідував ресторани, куштував вишукані львівські страви, цікавився публікаціями про історію та сьогодення львівської кухні, спілкувався з експертами, рестораторами, шеф-кухарями… Так народилася ідея створення книги про смаки Львова.

— Скільки часу ви працювали над книгою?

— Близько двох років. Книга дебютувала у квітні, і є вже чимало приємних відгуків поціновувачів львівської кухні. «Смаки Львова» — це не кулінарна книга, вона перш за все про особливе місто з багатою історією та цікавою сучасністю, яке неможливо уявити без багатих кулінарних традицій та креативної гастрономії у сьогоденні. Проте у книзі можна знайти чимало рецептів львівських страв — це і мізерія, і палюшки, і капуста по-личаківськи… Важливо зазначити, що цієї книги не було б без допомоги та підтримки багатьох львів’ян — зокрема, моїми кулінарними провідниками у Львові були відомі українські дослідники галицької кухні Маріанна Душар та Ігор Лильо, гастрономічна експертка Юлія Аврора Огородник… Рецептами страв зі мною охоче ділилися шеф-кухарі львівських ресторанів. Мене вразила їхня креативність та відкритість. Дуже цікавим, на мою думку, є творче переосмислення старовинних рецептів.

Пьотр Янчарек: «Над книгою «Смаки Львова» я працював близько двох років

— Які львівські смаколики справили на вас особливе враження?

— Їх чимало. Львівська та польська кухня дуже близькі та мали взаємний вплив, отож більшість страв мені відомі з дитинства, хоча, звичайно, є відмінності. Наприклад, львівський та польський сирники дуже схожі. Сирник готувала моя бабуся. Він завжди був у нас на столі у свята. До речі, я й сам пробував його приготувати. Щоразу, коли приїжджаю до Львова, замовляю львівський сирник — він тут чудовий! Взаємовплив культур — дуже цікава річ. Скажімо, у Львові надзвичайно популярний польський чистий борщ (без овочевої гущі), а у Варшаві та Кракові — традиційний український.

«Львівське пиво — одне з найкращих у Європі»

— Чи куштували ви львівський штрудель з тоненького, майже прозорого тіста, з начинками з маку, вишні чи яблук?

— Так. У моєму особистому рейтингу найкращий смаколик — штрудель з вишнею.

— Які напої вам сподобалися у львівських закладах?

— Дуже хороша кава. У львівських кав’ярнях особлива атмосфера. Також чудові львівські лікери та настоянки. Вони популярні нині й у Польщі. Не можна забувати й про львівське пиво, воно одне з найкращих у Європі. Львівські кнайпи, де можна спробувати місцеві спиртні напої, — теж важлива частина міста, його соціокультурного ландшафту.

«Флячки по-львівськи я готую з додаванням пармезану — це дуже смачно»

— Чи готували ви якісь страви за рецептами у своїй книзі?

— Так. Це й флячки по-львівськи, і борщ, і бограч… До речі, флячки по-львівськи готую з додаванням пармезану — це дуже смачно! У цьому переліку також такі традиційні страви, як курячий бульйон з локшиною, грибна юшка, шніцель… Дуже люблю й вареники та деруни, але поки що не готував.

Страви львівської кухні вишукані та дуже смачні

— Яку страву з вашої книги ви б порадили приготувати читачам?

— Одна з моїх улюблених страв — львівські палички. Зазвичай їх готують з картопляного тіста та охоче їдять зі шкварками, смаженою цибулею або зі сметаною. Вони можуть бути як доповненням до м'яса, так і самостійною стравою. Приготувати цю страву досить легко.

Львівські палички 0,7 кг відвареної картоплі 1−2 яйця сіль та перець (на смак) борошно 1 цибулина Варену картоплю натріть на тертці так, щоб не було грудочок. Додайте яйця, сіль, перець, борошно (скільки потрібно для формування тіста) і замісіть тісто. Якщо липне, додайте трохи молока. Довгу ковбаску з тіста розріжте на шматочки й покладіть їх в підсолену киплячу воду. Варіть 2−3 хвилини. Тим часом обсмажте на олії дрібно нарізану цибулю. Перед подачею злегка обсмажте палички разом з цибулею. Смачного!

Раніше львівська кулінарна майстриня Лілія Цвіт поділилася дивовижним рецептом до свят — «аристократичного» польського пляцка «Пані Валевська».

Фото з альбому Пьотра Янчарека

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