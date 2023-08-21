У середу, 23 серпня (початок — о 19:30 за київським часом), у словацькому місті Трнава пройде перший матч раунду плей-оф відбору Ліги конференцій між місцевим «Спартаком» та українським «Дніпром-1» (арбітр — Юджин Джая з Албанії).

Для дніпрян це буде вже третій єврокубковий турнір із початку цього сезону. Раніше на той момент підопічні Олександра Кучера, який подав у відставку після поразки в чемпіонаті України від «Оболоні» (до найближчої єврокубкової гри команда готується під керівництвом тріо тренерів — Валерія Городова, Євгена Баришнікова та Олександра Грицая), послідовно вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів (1:3 на виїзді та 2:2 вдома з грецьким «Панатінаїкосом») та Ліги Європи (0:3 у гостях та 1:1 вдома з чеською «Славією»). І тепер у «Дніпра-1» останній шанс пробитися до групового етапу єврокубкового турніру — Ліги конференцій.

Що стосується «Спартака», то команда з Трнави успішно подолала два відбірних етапи Ліги конференцій, вибивши з боротьби латвійську «Ауду» (1:1 у гостях та 4:1 вдома) та польський «Лех» (1:2 на виїзді та 3 :1 вдома).

Букмекери в майбутньому поєдинку не віддають переваги жодній із команд. Наприклад, аналітики Favbet ставки на перемогу господарів приймають із коефіцієнтом 2,32, на нічию — 3,50, на успіх гостей — 3,10. При цьому шанси на прохід до групового етапу вищі, на думку фахівців, у дніпрян — 1,61 проти 2,35 у суперника.

У прямій трансляції поєдинок «Спартак» (Трнава) — «Дніпро-1» на території України покажуть телеканал УНІАН, а також Youtube-канал FootballHub.

Ліга конференцій. Раунд плей-оф. Перший матч

23 серпня (середа)

«Спартак» — «Дніпро-1» 19:30 УНІАН, Youtube-канал FootballHub

Нагадаємо, що також у раунді плей-оф Ліги конференцій зіграє київське «Динамо». Суперником підопічних Мірчі Луческу у боротьбі за вихід до групового турніру стане турецький «Бешикташ».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній динамівець Віда «поховав» команду українця у матчі Ліги чемпіонів після вбивства фаната.

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