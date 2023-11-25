Далі — лише за бажанням: у РНБО анонсували демобілізацію «строковиків»

Поки у Верховній Раді України йде дискусія щодо мобілізаційної реформи — відповідний проєкт закону хочуть розробити до кінця року, питання демобілізації військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився, обговорювалося на Ставці Верховного Головнокомандувача.

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Як повідомляє «Українське Радіо», про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, невдовзі для цієї категорії військових проведуть демобілізаційні заходи.

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«Цьому було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни. Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх», — розповів Олексій Данілов.

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Строковики, термін служби яких закінчився, але вони бажають залишитися, можуть зробити це, уклавши контракт.

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Нагадаємо, що днями Верховна Рада ухвалила кілька проєктів законів стосовно соціального захисту військвих та їхніх родин. Зокрема, й про оплачувані відпустки демобілізованим бійцям.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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