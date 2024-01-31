Як позбутися сорому за дієту та практикувати грамотне харчування: експертка дала дієві поради

Компетентне харчування означає позитивне, комфортне та гнучке ставлення до своїх харчових звичок, а також визнання того, що ваш організм потребує повноцінного харчування. Довіра до себе має першорядне значення при практиці грамотного харчування — вам дозволено їсти їжу, яка вам подобається, пише видання Right as Rain. Незалежно від того, чи ви дивитеся на сезонні пропозиції улюбленого ресторану, чи запрошені на святкову вечерю вашої родини, важко не піддатися спокусі широкого спектру святкових страв. Замість того, щоб утримуватися від їжі, яку хочеться з'їсти (або відчувати провину після того, як ви її з'їли), є інший варіант — практика харчування, яка сприяє загальному здоров'ю і дозволяє вам їсти їжу, яку ви любите. Ця практика називається грамотним харчуванням.

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Челсі Вілдон, дієтологиня Медичного центру Рузвельта, каже, що компетентне харчування — це науково обґрунтована особиста практика харчування, яка дозволяє відчувати себе позитивно, комфортно і гнучко під час прийому їжі, а також отримувати достатню кількість поживної і приємної їжі. Дослідження показують, що компетентність у харчуванні пов'язана зі здоровим способом життя, вищою якістю харчування та нижчим ризиком серцево-судинних захворювань.

«Традиційні дієти можуть призвести до великого розчарування і самозвинувачення, — каже Вілдон. — Вони, зазвичай, зосереджуються на обмеженні їжі та призводять до харчових екстремальностей. З харчовою компетентністю робиться величезний акцент на довірі до себе в питаннях харчування, а також на турботі про себе з їжею. Крім того, ви можете їсти те, що вам подобається. Ви повинні свідомо підходити до вибору їжі, щоб регулярно отримувати поживні продукти, але не настільки обмежувати себе в їжі, щоб відмовлятися від того, що вам справді подобається».

«Компетентні їдці мають позитивне, розслаблене ставлення до їжі, — каже Вілдон. - Вони їдять стільки, скільки вважають за потрібне. Вони насолоджуються їжею, і їм комфортно від того, що вони отримують задоволення. Якщо дозволити собі їжу, яку ви любите, включаючи раніше заборонені продукти, це може зробити їх більш звичними і в довгостроковій перспективі призвести до поміркованості у ставленні до подібних ласощів і закусок. Це, зрештою, може допомогти вам відчувати себе більш позитивно щодо харчування в цілому. Вживання різноманітної їжі — це один з найкращих способів забезпечити свої харчові потреби».

На думку дієтологині, компетентні люди покладаються на свої внутрішні сигнали голоду і ситості, щоб визначити, яку їжу і в якій кількості вони їдять, а не на зовнішні правила, які часто встановлюються в традиційних дієтах. Коротше кажучи, якщо ви голодні, ви повинні довіряти собі і з'їсти те, що вам потрібно, щоб втамувати голод. З іншого боку, якщо ви трохи більше налаштуєтесь під час їжі, це допоможе вам відчути ситість і зупинитись, коли ви будете задоволені. Останній компонент практики фокусується на тому, щоб бути свідомим щодо контексту прийому їжі, тобто того, як ви плануєте і їсте

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«Дієти, як правило, мають обмежувальний характер, використовують зовнішні правила, щоб керувати харчуванням людини, і насправді не є стійкими, — каже вона. — Вони часто призводять до страждань, сорому і самозвинувачення людей, які намагалися дотримуватися дієти. На додачу до цих негативних почуттів, дієта також може втягнути вас у вічне коло циклічного схуднення, яке так само розчаровує, як і звучить: спочатку ви втрачаєте вагу за допомогою традиційної дієти, потім набираєте її, коли припиняєте, а потім знову втрачаєте її за допомогою нової дієти … Цей цикл може спричинити багато страждань, а в деяких випадках навіть призвести до несприятливих наслідків для здоров'я в довгостроковій перспективі».

Якщо ви часто пропускаєте прийоми їжі або перекуси і відчуваєте сильний голод протягом дня, почніть з того, що зосередьтеся на послідовному харчуванні.

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«Можливо, вам знадобиться трохи більше планування або виділення додаткового часу, щоб поїсти і не ігнорувати сигнали голоду. Чекати, поки ви будете дуже голодні, щоб поїсти, може призвести до того, що ви відчуєте себе більш неконтрольованим у виборі їжі».

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Якщо ви відчуваєте сильне занепокоєння в певних ситуаціях, пов'язаних з їжею, заспокойте себе тим, що їсти — це нормально, зробіть все можливе, щоб сісти і насолодитися їжею.

Якщо ви відчуваєте, що керуєтесь безліччю різних харчових правил, спробуйте включити в свій раціон більше продуктів, які ви дійсно любите їсти. Якщо вам набридла ваша рутина харчування, почніть повільно пробувати нові продукти або рецепти.

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