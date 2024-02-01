«Захоплений фотограф-любитель»: на сайті королівської сім’ї з’явилися знімки Кейт Міддлтон

Сторінки профілів принца і принцеси Уельських на офіційному сайті королівської сім'ї Royal.UK були оновлені новими фотографіями та інформацією. Зміни відбулися на початку цього тижня і ознаменували собою ледь помітний зсув у порівнянні з попередньою версією. Біографії 41-річного принца Вільяма та 42-річної принцеси Кейт, яку нещодавно виписали з лікарні після операції, поповнилися фотографіями, зробленими протягом останнього року.

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Придворні оновили сторінку Вільяма фотографією на сцені під час коронаційного концерту, що відбувся на території Віндзорського замку на наступний день після історичної коронації короля Чарльза в травні 2023 року, де він виголосив спеціальну промову, присвячену своєму батькові. У профілі Кейт Міддлтон з'явився знімок з її зустрічі зі старійшинами покоління «Віндраш», що відбулася в жовтні минулого року на початку Місяця чорної історії в Кардіффі (Уельс).

Принц і принцеса Уельські — не єдині члени королівської сім'ї, чиї профілі були змінені. Зміни торкнулися і сторінок їхніх дітей. З'явилися нові знімки 10-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти і 5-річного принца Луї.

Сольні знімки принца Джорджа і принца Луї були зроблені під час сесій з фотографом Міллі Пілкінгтон, в той час як фотографію принцеси Шарлотти зробила її мама. Принцеса Уельська описує себе як «захопленого фотографа-любителя» і відома тим, що завжди готова взяти камеру, щоб закарбувати знакові моменти життя своїх дітей.

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Офіційні королівські біографії принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї набагато коротші, ніж у їхніх батьків, кожен з яких містить короткі відомості про їхнє народження, повні імена та дати хрещення.

При уважному розгляді можна виявити невелику розбіжність між біографією Луї та біографіями його старших братів і сестер, оскільки читачі дізнаються, що він не був у закордонному турне. Наймолодша дитина принца і принцеси Уельських ще не супроводжувала батьків у зарубіжних поїздках британської королівської сім'ї, хоча її брат і сестра дебютували ще немовлятами. Перший тур принца Луї, швидше за все, ще не відбувся, внаслідок розкладу, а не свідомого вибору.

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Навесні 2020 року принцу Луї виповнилося 2 роки, і він, можливо, мав би шанс взяти участь у королівському турі, якби не пандемія коронавірусу. Як і мільйони людей по всьому світу, королівська родина залишалася вдома. Принц Вільям і принцеса Кейт здійснили спільний офіційний закордонний тур лише навесні 2022 року, коли вони відвідали Карибські острови на честь платинового ювілею королеви Єлизавети. На той момент принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї були зайняті у школі.

Після смерті королеви Єлизавети у вересні 2022 року придворні повільно оновлюють веб-сайт Royal.UK, і перехід до відображення правління короля Чарльза ще не повністю завершеним, пише People.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що нейромережа створила знімки подорослішалих дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

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