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«Головний меседж — прохання про переговори, але на умовах росії»: Альфред Кох про інтерв’ю путіна

17:03 14 лютого 2024
колишній віцепрем'єр Росії, економіст Альфред Кох

Reuters пише, що путін весь кінець 2023 і початок 2024 року пропонував американцям почати переговори про припинення вогню. Але американці відмовилися їх вести без України. Нібито Джейк Салліван розмовляв з помічником путіна Юрієм Ушаковим, і на пропозицію останнього почати переговори сказав, що готовий обговорювати будь-які теми, крім припинення вогню.

Загалом аналітики вважають, що Вашингтон просто не вірить путіну і тому не хоче вести з ним жодних переговорів, пише колишній віцепрем'єр росії, економіст Альфред Кох.

«путін після цього зондажу сказав Ушакову: „Я знав, що вони нічого не зроблять“. Отже, в інтерв'ю Карлсону путін, зневірившись, уже просто звернувся безпосередньо до американців і Конгресу, минаючи Білий дім, із закликом про переговори, але на своїх умовах: залиште мені те, що я встиг захопити, а все інше — предмет обговорення. Чи буде почутий цей його сумний крик — покаже голосування в Палаті представників щодо закону про допомогу Україні».

На думку Коха, головний адресат цього його інтерв'ю — республіканці, що вагаються, у Палаті представників.

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«Від них сьогодні залежить, у якому напрямку розвиватимуться подальші події в цій жахливій війні».

Раніше повідомляли, експосол Польщі в Україні вважає, що допомога Україні — це заощадження, а не витрати.

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