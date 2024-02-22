Більшість робить ці помилки, заморожуючи їжу: наслідки для здоров’я можуть бути руйнівними

Багато помилок при заморожуванні продуктів є звичайною справою. Є кілька порад, пише видання Pysznosci, які вам точно стануть у пригоді.

Перш за все, пам'ятайте, що не всі продукти підходять для заморожування. До них відносяться помідори, огірки, сир або креми, а також макарони, рис і картопля у вареному вигляді. В результаті заморожування ці продукти втратять свою текстуру і поживну цінність, що, своєю чергою, зробить їх непридатними для вживання в їжу після розморожування. Важливо, що не слід заморожувати один і той самий продукт двічі. Інакше ви можете наразитися на серйозні розлади шлунково-кишкового тракту та харчове отруєння.

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Поширеною помилкою є використання невідповідного упаковування для заморожування. Відмовтеся від поліетиленових пакетів — вони погано захищають продукти від впливу навколишнього середовища. Також не найкраща ідея зберігати продукти в коробках з-під морозива, оскільки ці упаковки є одноразовими. Отже, їх багаторазове використання збільшує ризик виділення мікропластику, який може потрапити в їжу.

То в чому ж зберігати заморожені продукти? Бажано у спеціально розробленому пакуванні, яке можна легко купити в магазині.

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Намагайтеся не класти в морозильну камеру (а також холодильник) гарячу або навіть теплу їжу. Поклавши в морозильник неохолоджену їжу, ви піддаєте її ризику серйозного пошкодження. Пам'ятайте також, що такі продукти виділяють тепло всередині холодильника або морозильної камери, тим самим підвищуючи температуру і спричиняючи швидке псування продуктів, що зберігаються.

Розташовуйте вже охолоджені продукти в приладі за принципом ключа: спереду — найстаріші заморожені продукти, а в глибині — свіжі. Це гарантує, що жодна їжа не пропаде даремно.

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Поширеною помилкою при заморожуванні продуктів є відсутність етикеток на пакетах, які опиняються в морозильній камері. Насправді, важко запам'ятати, що і коли було заморожено. І — що дуже важливо — заморожені продукти також мають термін придатності. Домашні морозильні камери дозволяють безпечно заморожувати продукти зазвичай протягом 2−3 місяців. Також зверніть увагу на те, чи покрита морозильна камера інеєм. Якщо так — вона працює менш ефективно, заморожує довше і споживає більше енергії.

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