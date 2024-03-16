Млинці всього з трьох інгредієнтів: незвично та смачно

Якщо за тиждень Масляної ви ще не наситилися традиційними млинцями, варто випробувати нові рецепти. Наприклад, приготувати млинці на основі кіноа. Попередньо потрібно замочити кіноа годин на п'ять. А далі все простіше простого.

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Приготувавши млинці, почастуйте ними рідних і близьких і обов'язково поцікавтеся їх версіями, з чого ці млинці. Мабуть, ніхто не здогадається. Хоча не виключено, що хтось і вгадає.

Рецептом незвичайних млинців поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає експериментувати з продуктами.

— Я дуже люблю такі млинці, — каже Елла Іванова. — Вони складаються лише з трьох інгредієнтів: кіноа, води та солі. Можна приготувати такі млинці різного розміру — це буде цікаво виглядати під час подачі. Сподіваюся вам сподобається.

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Млинці з кіноа

Беремо 100 г кіноа та додаємо воду. Даємо постояти годині п'ять. Потім воду зливаємо, солимо і додаємо 150 г свіжої води. Все це збиваємо у блендері. Тісто має бути такої консистенції, як для звичайних млинців.

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Смажимо в сковороді на олії.

І смачного!

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Радимо також приготувати австрійські рвані млинці Кайзершмаррн від шеф-кухаря Ольги Рябенко.

Фото з альбому Елли Іванової

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