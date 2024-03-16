Млинці всього з трьох інгредієнтів: незвично та смачно
Якщо за тиждень Масляної ви ще не наситилися традиційними млинцями, варто випробувати нові рецепти. Наприклад, приготувати млинці на основі кіноа. Попередньо потрібно замочити кіноа годин на п'ять. А далі все простіше простого.
Приготувавши млинці, почастуйте ними рідних і близьких і обов'язково поцікавтеся їх версіями, з чого ці млинці. Мабуть, ніхто не здогадається. Хоча не виключено, що хтось і вгадає.
Рецептом незвичайних млинців поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає експериментувати з продуктами.
— Я дуже люблю такі млинці, — каже Елла Іванова. — Вони складаються лише з трьох інгредієнтів: кіноа, води та солі. Можна приготувати такі млинці різного розміру — це буде цікаво виглядати під час подачі. Сподіваюся вам сподобається.
Млинці з кіноа
Беремо 100 г кіноа та додаємо воду. Даємо постояти годині п'ять. Потім воду зливаємо, солимо і додаємо 150 г свіжої води. Все це збиваємо у блендері. Тісто має бути такої консистенції, як для звичайних млинців.
Смажимо в сковороді на олії.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової78
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