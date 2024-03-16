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Млинці всього з трьох інгредієнтів: незвично та смачно

22:29 17 березня 2024
млинці на основі кіноа

Якщо за тиждень Масляної ви ще не наситилися традиційними млинцями, варто випробувати нові рецепти. Наприклад, приготувати млинці на основі кіноа. Попередньо потрібно замочити кіноа годин на п'ять. А далі все простіше простого.

Приготувавши млинці, почастуйте ними рідних і близьких і обов'язково поцікавтеся їх версіями, з чого ці млинці. Мабуть, ніхто не здогадається. Хоча не виключено, що хтось і вгадає.

Рецептом незвичайних млинців поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає експериментувати з продуктами.

— Я дуже люблю такі млинці, — каже Елла Іванова. — Вони складаються лише з трьох інгредієнтів: кіноа, води та солі. Можна приготувати такі млинці різного розміру — це буде цікаво виглядати під час подачі. Сподіваюся вам сподобається.

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Млинці з кіноа

Беремо 100 г кіноа та додаємо воду. Даємо постояти годині п'ять. Потім воду зливаємо, солимо і додаємо 150 г свіжої води. Все це збиваємо у блендері. Тісто має бути такої консистенції, як для звичайних млинців.

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Смажимо в сковороді на олії.

І смачного!

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Радимо також приготувати австрійські рвані млинці Кайзершмаррн від шеф-кухаря Ольги Рябенко.

Фото з альбому Елли Іванової

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