Як прискорити проростання моркви: зробіть цю просту обробку перед посівом

Якщо ви вирішили вирощувати ранні овочі, то не варто затягувати з цим довше, ніж до кінця квітня. Чим пізніше ми приступимо до роботи, тим гіршими будуть результати — ми будемо довго чекати на появу сходів. На щастя, весь процес можна значно скоротити — навіть на кілька тижнів, пише Deccoria.

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Морква — простий у вирощуванні овоч, який ми любимо сіяти на своїх городах. Місце, удобрене компостом, добре підійде, але не підживлюйте його безпосередньо перед посівом, оскільки це може привабити морквяну муху, яка є поширеним шкідником моркви, на цю ділянку. Ми повинні забезпечити овочам легкий, водопроникний ґрунт, багатий на гумус.

Для ранніх сортів найкращий час для посіву — березень і квітень, тоді як пізні сорти висівають з квітня до кінця травня. Що ж робити, якщо ми почали сіяти моркву занадто пізно? Якщо це так, або якщо ми просто хочемо насолодитися прискореним збиранням врожаю, є одна дуже проста річ, яку ми можемо зробити перед посівом. Не всі знають, що замочування насіння моркви може скоротити час проростання на кілька тижнів! Зазвичай нам доводиться чекати на перші сходи щонайменше 10−20 днів, а в гіршому випадку — навіть місяць, якщо на городі сухо. Однак цей процес можна скоротити.

Висипте насіння в ємність і залийте водою кімнатної температури, щоб покрити його. Накрийте марлею і залиште на сонячному підвіконні на 2−3 дні. Через цей час набрякле насіння вкриється слизьким нальотом. Нам не потрібно проціджувати їх, просто повільно поливаємо водою прямо на грядки. Після посіву добре було б акуратно перемішати його з ґрунтом.

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