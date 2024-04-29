Картопля, банани та цибуля: три «народні» способи підживити розсаду помідорів

Досвідчені городники рекомендують дачникам підживлювати розсаду томатів рідкими добривами, які можна приготувати самим. Наприклад, компостним «чаєм» або «чаєм» з яєчної шкаралупи.

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А ще таке підживлення можна приготувати з картоплі, стверджує ресурс «Моя дача. Сад и огород».

Для цього ціла картопля відварюється 20 хвилин. Відвар зціджується та остуджується, до нього додають краплю йоду. Цим засобом рослини поливають під корінь щотижня.

Другий спосіб — відвар з лушпиння цибулі, який не тільки удобрює рослини, а й захищає від хвороб, а також відлякує шкідників.

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Стакан лушпиння заливається двома склянками води, доводиться до кипіння і настоюється дві доби. Засіб потім потрібно процідити і розвести у 10 склянках води. Ρозсаду поливають раз на тиждень. А при появі ознак хвороби або шкідників у відвір додають трохи рідкого мила та обприскують листя й стебла.

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А перед пікіруванням та пересадкою розсади рекомендують удобрити землю банановими шкурками. На шар землі викладають дрібні шматочки шкурок, присипають ґрунтом і туди пересаджують розсаду.

Також досвідчені городники рекомендують при висадженні розсади в ґрунт покласти в лунки висівки та крохмаль.

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Фото Pixabay

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