Суп із плавленим сиром: смачно та ситно
Сир — чудове доповнення до багатьох страв. Його додають у салати, з ним чудова брускетта. Запечене з сиром м'ясо по-французьки — вище за всі похвали.
А чи пробували ви додати плавлений сир у суп? Якщо ні, це варто зробити бодай раз. До речі, такий суп дуже бюджетний.
Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Цей суп готується легко та просто, — каже Ардія Діаманті. — Він сподобається і дорослим, і дітям. Плавлений сир краще брати із класичним смаком — без добавок. Щоб легше було натирати, попередньо сир охолодіть у холодильнику.
Суп із плавленим сиром
- Картопля (середнього розміру) — 4 шт.
- Морквина (велика) — 2 шт.
- Цибуля ріпчаста — 2 шт.
- Вода — літр
- Сіль — на смак
- Плавлений сир — 1 шт.
- Улюблена зелень — на смак
Відварити до готовності очищену та нарізану кубиками картоплю. Додати пасеровані на олії моркву і цибулю. Потім — натертий на великій тертці плавлений сирок. Посолити на смак. Можна доповнити кропом чи петрушкою. Подавати зі свіжим багетом чи гречаним хлібом. Також дуже смачно ласувати з тостами.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської69
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