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Суп із плавленим сиром: смачно та ситно

22:27 12 травня 2024
Суп із плавленим сиром

Сир — чудове доповнення до багатьох страв. Його додають у салати, з ним чудова брускетта. Запечене з сиром м'ясо по-французьки — вище за всі похвали.

А чи пробували ви додати плавлений сир у суп? Якщо ні, це варто зробити бодай раз. До речі, такий суп дуже бюджетний.

Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей суп готується легко та просто, — каже Ардія Діаманті. — Він сподобається і дорослим, і дітям. Плавлений сир краще брати із класичним смаком — без добавок. Щоб легше було натирати, попередньо сир охолодіть у холодильнику.

Суп із плавленим сиром

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  • Картопля (середнього розміру) — 4 шт.
  • Морквина (велика) — 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста — 2 шт.
  • Вода — літр
  • Сіль — на смак
  • Плавлений сир — 1 шт.
  • Улюблена зелень — на смак

Відварити до готовності очищену та нарізану кубиками картоплю. Додати пасеровані на олії моркву і цибулю. Потім — натертий на великій тертці плавлений сирок. Посолити на смак. Можна доповнити кропом чи петрушкою. Подавати зі свіжим багетом чи гречаним хлібом. Також дуже смачно ласувати з тостами.

І смачного!

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Раніше кулінарка Ольга Рябенко поділилися рецептом філе курячого стегна у сирному клярі.

А кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова пояснила, як приготувати чудовий десерт з паски, що залишилася після свят.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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