Ікра з моркви: смачно, як у бабусі

Морквяна ікра є дуже популярною стравою в Україні. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» розповів про простий рецепт ікри з моркви, яким користувалися наші бабусі.

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Для ікри з моркви можна вибирати коренеплоди будь-якого розміру, але бажано, щоб вони були солодкими на смак, не гірчили. Перевіряйте, відрізаючи від кожної морквини шматочок та куштуючи його.

Інгредієнти (на 6 порцій):

Для ікри:

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Морква — 1 кг

Паста томатна — 250 мл

Цибуля ріпчаста — 400 г

Олія — 130 мл

Часник, зубчики — 5 шт.

Перець чорний мелений — 1 ч. л.

Цукор — 1 ст. л.

Лавровий лист — за смаком

Сіль — за смаком

Вода — 750 мл

Спосіб приготування:

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Можна, звичайно, тушкувати все в одній посудині, послідовно додаючи інгредієнти. Але краще використовувати дві посудини — окремо для цибулі та для моркви. Адже час приготування цих двох овочів різний, а нам важливо, щоб вони стали однаково м’якими, наче крем.

Під час приготування цибулі та моркви в каструлі чи на пательні помішуйте їх. Якщо відчули, що овочі ще тверді, але пригоряють до стінок посуду, — додайте 1−2 столові ложки води.

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Підготуйте овочі

Почистьте та вимийте моркву, цибулю й часник. Моркву натріть на грубій тертушці, цибулю наріжте дрібними кубиками.

Розмішайте томатну пасту з водою.

З’єднайте томатну пасту з 250 мл води, перемішайте до однорідності.

Підготуйте томат і цибулю

Викладіть нарізану цибулю в каструлю або сотейник. Додайте розведену з водою томатну пасту, влийте олію та покладіть лавровий лист. Всипте цукор, сіль і добре перемішайте.

Тушкуйте цибулю

Поставте каструлю на вогонь, варіть до закипання. Після того як цибуля з томатною пастою закипить, зменште вогонь і тушкуйте, доки цибуля не стане м’якою. Вимкніть вогонь та відставте каструлю.

Обсмажте моркву

У глибоку пательню (або іншу каструлю чи сотейник) влийте 2−3 столові ложки олії. Обсмажуйте на середньому вогні, помішуючи, 5−6 хвилин або до появи характерного запаху смаженої моркви. Після того влийте решту води і тушкуйте на слабкому вогні під кришкою, час від часу помішуючи, до м’якості або 30−40 хвилин.

З'єднайте томат і моркву

Тільки-но морква стане м’якою, з’єднайте її з цибулею. Додайте перець. Вичавіть часник крізь прес і також додайте в суміш.

Тушкуйте морквяну ікру до готовності

За потреби досоліть морквяну ікру. Упродовж 15 хвилин тушкуйте на слабкому вогні без кришки. Готову ікру лишіть у такому вигляді або подрібніть у блендері.

Після того як овочі в каструлі стали м’якими, можна вийняти лавровий лист, а за 10 хвилин до закінчення готування додати новий.

Ви можете законсервувати морквяну ікру, наповнивши нею суху чисту банку та простерилізувавши, як кабачкову ікру.