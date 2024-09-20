Джошуа — Дюбуа: що потрібно знати про чемпіонський бій на «Уемблі» за пояс Усика (відео)
У суботу, 21 вересня, на знаменитій лондонській арені «Уемблі» відбудеться бій між колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі 34-річним британцем Ентоні Джошуа (28 перемог, 25 з них — нокаутом, 3 поразки), який нокаутувава зірку UFC Френсіса Нганну, та його 27-річним співвітчизником, володарем поясу IBF Денієлом Дюбуа (21 перемога, 20 з них — нокаутом, 2 поразки). Очікується, що поєдинок відвідають 96 тисяч уболівальників.
Нагадаємо, що Олександр Усик добровільно зробив пояс IBF вакантним, щоб його «жертви» змогли за нього битися. Як відомо, сам українець перемагав і Дюбуа, і Джошуа (двічі), а в грудні на нього чекає в Саудівській Аравії бій-реванш із Тайсоном Ф'юрі, на кону в якому вже не стоятиме чемпіонський пояс за версією IBF.
Поки що Джошуа та Дюбуа провели останню дуель поглядів. Обійшлося без ексцесів. Першим погляд відвів Денієл.
@anthonyjoshua vs @dynamitedubois— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 19, 2024
#JoshuaDubois @DAZNBoxing #RiyadhSeasonCard pic.twitter.com/WY884pcYxX
До речі, Дюбуа готується до бою без свого тренера Дона Чарльза, якого не було на всіх офіційних заходах перед поєдинком. Виявилося, фахівець просто загрипував. Його не буде і на офіційній церемонії зважування, але під час бою він займе своє місце у кутку Денієла.
За неофіційними даними, Джошуа може заробити за бій близько 30 млн євро, тоді як гонорар Дюбуа за найоптимістичніших розкладів не перевищить 12 мільйонів.
Букмекери в майбутньому поєдинку віддають перевагу Джошуа. Коефіцієнт на перемогу Ей Джея — 1,28, на успіх Дюбуа — 4,7, на нічию — 17. При цьому коефіцієнт на дострокову перемогу Джошуа становить 1,44, а на тріумф суддівським рішенням — 6,5.
Трансляцію бою на «Уемблі», який розпочнеться приблизно о 1:00 у ніч на неділю, в Україні не заплановано. Транслюватимуть поєдинок відеосервіс DAZN, а також британські телеканали Sky Sports та TNT Sports.
«Якщо Джошуа переможе Дюбуа, а Ф'юрі поб'є Усика, то на вас чекає найбільший бій в історії спорту», — заявив промоутер Джошуа Едді Хірн.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Денієл Дюбуа побив непереможного хорвата Філіпа Хрговича.
Фото Х Matchroom Boxing84
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