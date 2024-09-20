Джошуа — Дюбуа: що потрібно знати про чемпіонський бій на «Уемблі» за пояс Усика (відео)

У суботу, 21 вересня, на знаменитій лондонській арені «Уемблі» відбудеться бій між колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі 34-річним британцем Ентоні Джошуа (28 перемог, 25 з них — нокаутом, 3 поразки), який нокаутувава зірку UFC Френсіса Нганну, та його 27-річним співвітчизником, володарем поясу IBF Денієлом Дюбуа (21 перемога, 20 з них — нокаутом, 2 поразки). Очікується, що поєдинок відвідають 96 тисяч уболівальників.

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Нагадаємо, що Олександр Усик добровільно зробив пояс IBF вакантним, щоб його «жертви» змогли за нього битися. Як відомо, сам українець перемагав і Дюбуа, і Джошуа (двічі), а в грудні на нього чекає в Саудівській Аравії бій-реванш із Тайсоном Ф'юрі, на кону в якому вже не стоятиме чемпіонський пояс за версією IBF.

Поки що Джошуа та Дюбуа провели останню дуель поглядів. Обійшлося без ексцесів. Першим погляд відвів Денієл.

До речі, Дюбуа готується до бою без свого тренера Дона Чарльза, якого не було на всіх офіційних заходах перед поєдинком. Виявилося, фахівець просто загрипував. Його не буде і на офіційній церемонії зважування, але під час бою він займе своє місце у кутку Денієла.

За неофіційними даними, Джошуа може заробити за бій близько 30 млн євро, тоді як гонорар Дюбуа за найоптимістичніших розкладів не перевищить 12 мільйонів.

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Букмекери в майбутньому поєдинку віддають перевагу Джошуа. Коефіцієнт на перемогу Ей Джея — 1,28, на успіх Дюбуа — 4,7, на нічию — 17. При цьому коефіцієнт на дострокову перемогу Джошуа становить 1,44, а на тріумф суддівським рішенням — 6,5.

Трансляцію бою на «Уемблі», який розпочнеться приблизно о 1:00 у ніч на неділю, в Україні не заплановано. Транслюватимуть поєдинок відеосервіс DAZN, а також британські телеканали Sky Sports та TNT Sports.

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«Якщо Джошуа переможе Дюбуа, а Ф'юрі поб'є Усика, то на вас чекає найбільший бій в історії спорту», — заявив промоутер Джошуа Едді Хірн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Денієл Дюбуа побив непереможного хорвата Філіпа Хрговича.

Фото Х Matchroom Boxing

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