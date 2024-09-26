Щоб білизна приємно пахла: обов’язково слідкуйте за чистотою пральної машинки

Зрозуміло, що засоби для прання допомагають нам отримати чисту та ароматну білизну. Варто обирати ті, аромати яких нам подобаються. Завдяки цьому ми завжди матимемо улюблений запах. Деякі засоби для прання (наприклад, для алергіків) не мають запаху, тому звернути увагу на це питання особливо важливо, пише Hipper.

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Окрім засобів для прання (капсули, рідина для прання, гель для прання або класичний порошок), ми можемо вибрати засіб для полоскання (кондиціонер). Щоб краще зрозуміти, яку побутову хімію ми обираємо для свого будинку, варто проаналізувати етикетку або опис товару в інтернет-магазині. Якщо використовуєте кілька засобів для прання, не забувайте вибирати ті, що мають схожі аромати. Завдяки цьому посилюється улюблений аромат, збільшуючи шанс, що він надовго залишиться на одязі.

Гаразд, засоби для прання та полоскання вибрані. Ми перемо і сушимо як зазвичай, і тоді часто виникає питання: чому білизна не пахне ополіскувачем? Іноді трапляється так, що незважаючи на використання миючих засобів з чудовим ароматом, наша білизна пахне не так, як ми очікували. То у чому ж причина та як довше зберегти свіжість запаху.

Чиста пральна машина — чиста та ароматна білизна. Регулярне прання та очищення пральної машини спеціально розробленими засобами не тільки змусить ваш одяг довше пахнути, але й позитивно вплине на саму пральну машину. Забруднення у вигляді залишків миючих засобів, накипу та бруду, змитого з одягу, накопичуються в ящиках для порошку та на гумі навколо барабана. Ця суміш може спричинити неприємний запах, який не лише довго залишається в пральній машині, але й усуває запах миючих засобів, які ми вибираємо, і у деяких випадках сприяє стійкому затхлому запаху на одязі. Щоб запобігти цьому, час від часу використовуйте засіб для видалення накипу та спеціальний засіб для чищення пральних машин.

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Прання білизни в пральній машині — одна з найпростіших речей, які ми робимо вдома. Однак іноді буває, що ми переоцінюємо можливості пралки і завантажуємо занадто багато одягу для одного прання. Це перешкоджає вільному обертанню речей у барабані та повному використанню води й мийних засобів. Варто пам'ятати, що після завершення програми одразу потрібно вийняти білизну з пральної машини. Якщо випраний одяг тривалий час залишиться в закритій пральній машині, то з'явиться затхлий запах.

Найпростіший і найдешевший спосіб забезпечити тривалий запах вашої білизни — висушити її на відкритому повітрі — у саду чи на балконі. Якщо це неможливо, помістіть сушарку в добре провітрюване місце. Влітку це може бути відкрите вікно, а взимку — місце біля радіатора. Варто переконатися, що одяг вільно висить на сушарці, і обов’язково залишайте простір між речами. Якщо ваша сушарка для білизни недостатньо велика, подумайте про її оновлення до більшої. Завдяки цьому ви отримаєте не лише більшу поверхню для сушіння, але й більшу свободу сушіння та, як наслідок, приємніший запах висушеної білизни.

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Щоб усі зусилля, витрачені на прання та довше збереження свіжості одягу, не були витрачені даремно, варто правильно його зберігати. Іноді буває, що навіть чистий одяг у шафі через якийсь час пахне непривабливо. Найчастішою причиною є занадто щільне зберігання. Переконаємося, що речі у шафі лежать вільно.

Нагадаємо відповідь від французького журналу на питання, які речі можна прати у пралці, а які — категорично ні.

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