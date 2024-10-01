На озброєнні окупантів знайшли патрони 55-річної давності з Китаю: як вони до них потрапили і про що це говорить

В той час як Україна отримує черговий пакет військової допомоги від США з новою зброєю, окупанти використовують патрони 1969 року випуску, вироблені в Китаї. Подібні боєприпаси не вперше знаходять на позиціях вс рф.

ВІДЕО ДНЯ

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Він зазначає, що навіть у самому Китаї ці патрони сьогодні майже не використовують, їх замінили більш сучасні боєприпаси.

Вироблені 1969-го року в Китаї, патрони 7.62Х54R були спочатку створені наприкінці 19-го століття для тодішніх гвинтівок, проте в середині 20-го століття у стрілецькій зброї вони були замінені менш потужними проміжними патронами. Цей боєприпас досі використовується в низці стрілецьких систем, але лише в якості кулеметного або снайперського.

РЕКЛАМА

Як наголосив Олександр Коваленко, наявність цих патронів в окупантів зовсім не означає, що Китай відправляє росії патрони. Подібні боєприпаси поставлялися свого часу в Іран і КНДР, туди особливо багато.

«Варто зазначити, що у 2024-му році це вже не перша знахідка такого цинку, а тому, особливо після зустрічі путіна з Кім Чен Ином, тому можна говорити про те, що росія зробила запит КНДР ще й на патрони радянського калібру. Зрозуміло, товариш Кім не відмовив товаришеві пу, і відправив патрони 1969 року, які давно підлягають утилізації патрони 1969 року», — підкреслив Олександр Коваленко.

РЕКЛАМА

Дійсно, згідно з існуючими правилами, виробник гарантує термін придатності для патронів при зберіганні в металевій тарі до 10 років. Після закінчення цього терміну використання боєприпасів становить серйозний ризик.

Раніше повідомлялося, що у лавах вс рф час від часу «світиться» і китайська техніка, щоправда її якість залишає бажати кращого. Так, йдеться про легкий колісний бронеавтомобілі ZFB-05 зі слабким озброєнням і «картонною» бронею, нездатною захистити навіть від вогню легкої стрілецької зброї.

РЕКЛАМА

195

Читайте нас у Facebook