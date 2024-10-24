Це найгірший вид: дієтологиня застерегла від наслідків споживання плавленого сиру

Якісний сир є чудовим джерелом білка та кальцію, а також вітаміну B12. На жаль, не всі продукти, доступні на ринку, можуть бути постійною частиною здорового та збалансованого харчування. Одним із прикладів продукту, на який варто звернути увагу, є плавлений сир. Незважаючи на те, що він смачний, ми не повинні їсти його занадто часто або у великих кількостях.

ВІДЕО ДНЯ

«Цей сир краще не купувати, — попереджає польська клінічна дієтологиня Анна Єдрей. — Це висококалорійний продукт із значною кількістю насичених жирів і низьким вмістом поживних речовин. Хоча вони спокусливі своєю консистенцією, вони набагато бідніші на поживні речовини, ніж натуральні сири, і наповнені штучними добавками, сіллю, консервантами та неякісними жирами».

Експертка пояснює, що його виготовляють із невеликої кількості сиру, а ось трансжирів та затверджувачів у ньому багато, пише Onet.

«При його виробництві утворюється низин — природний антибіотик, який може порушити мікрофлору кишечника, — зазначає дієтологиня. — Але це ще не кінець. Власне, це лише початок коментарів дієтолога про плавлений сир. Ще однією проблемою є фосфати, які блокують засвоєння таких мінералів, як кальцій або залізо».

РЕКЛАМА

Уникайте їх і, звичайно, не давайте маленьким дітям

Раніше повідомлялося про те, які продукти точно мають бути в холодильнику, якщо хочете бути ситими та стрункими.

РЕКЛАМА

174

Читайте нас у Facebook