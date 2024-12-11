Для краси та чистоти: це обов’язково слід зробити напередодні Різдва

Останні тижні перед Різдвом — це також останній дзвінок, щоб розпочати підготовку до свят. Незабаром оселі наповняться запахами ялинки та святвечірніх страв. В домі ви почуєте різдвяні колядки та сміх членів родини, які радіють подарункам. Тому приділіть увагу оселі, пише сайт polki.

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Почніть з чистки сантехніки та кераміки. Використовуйте оцет. Якщо вапняний наліт не знімається, оберніть його тканиною, змоченою в оцті, і залиште на ніч.

Вибивання килима — традиційно чоловіча робота. Якщо є можливість, залиште килим на вулиці на кілька годин, щоб він провітрився.

Протирайте меблі, електроніку та дрібнички серветкою з мікрофібри, яка не розкидає пил.

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Просочіть дерев'яні меблі восковим молочком — воно захищає від плям.

Миття підлоги — в кімнатах це роблять за кілька днів до Різдва, а ось на кухні, на жаль, у Святвечір. Протріть поверхню злегка вологою шваброю та відполіруйте її.

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Прикріпіть до карнизів на довгих стрічках фенечки або зірочки, також можна повісити гірлянди. Зробіть прикрасу для дому. Це займе у вас не більше п'яти хвилин. Просто розкладіть кілька хвойних гілочок в низькому горщику або на невеликому підносі, поставте між ними свічку і прикрасьте композицію декількома фенечками.

Декорування будинку залиште на святвечірній ранок. Немає сенсу поспішати. Нехай діти нарядять ялинку, накриють стіл. Спечіть пісочні пряники до столу та ялинки — з медом та прянощами. Зберігайте ті, які планується вживати, у щільно закритій металевій тарі.

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Нагадаємо про різдвяні прикмети — що робити на Різдво, щоб залучити успіх у дім на весь рік.

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