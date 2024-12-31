«На численні звернення»: в Одесі демонтували пам`ятник Володимиру Висоцькому (фото)

В Україні триває деколонізація. В Одесі демонтували пам’ятник відомому російському актору, співаку та поету Володимиру Висоцькому. Про це повідомили в Одеській кіностудії.

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«Офіційне повідомлення щодо демонтажу пам'ятника Володимиру Висоцькому. На численні звернення щодо зникнення пам'ятника Володимиру Висоцькому, який знаходився на фасаді Одеської кіностудії (м. Одеса, Французький бульвар, 33), повідомляємо наступне. За рішенням органів місцевої влади пам'ятник було демонтовано 30.12.2024 року о 22:00 год. За наполяганням Одеської кіностудії памʼятник було передано на зберігання нашому підприємству. Зараз скульптурна композиція перебуває на нашій території і вживаються заходи щодо її належного зберігання. Колектив Одеської кіностудії прийняв рішення змонтувати памʼятник на території кіностудії, поряд з одним з павільйонів. Наразі триває процедура погоджень та дозволів, а також пошук коштів для проведення таких робіт», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що пам'ятник Володимиру Висоцькому в Одесі було встановлено навпроти будівлі Одеської кіностудії у вересні 2012 року. Ініціатива встановлення пам'ятника належала одеському підприємцю й політику Ігорю Маркову, який відомий своїми українофобськими поглядами, а також тим, що був прихильником та спонсором терористичних угруповань «ДНР» та «ЛНР».

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Нагадаємо, що Володимир Висоцький написав близько 700 пісень і віршів, з великим успіхом гастролював у СРСР і за кордоном. Самостійно і у співавторстві створив кілька прозаїчних творів та зіграв близько тридцяти ролей у фільмах (зокрема «Місце зустрічі змінити не можна», «Вертикаль»).

Як писали «ФАКТИ», нещодавно село Першотравневе в Одеській області було перейменоване у Гурівське, на честь воїнів Головного управління розвідки Міноборони України.

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Фото: Одеська кіностудія, Вікіпедія

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