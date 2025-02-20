18 лютого Володимир Зеленський був із візитом в Анкарі. Того ж дня у Саудівській Аравії представники США і рф зібралися, щоб обговорити війну в Україні. Неможливо було не зрозуміти, що настрій українського президента був похмурим, і його думки були в іншому місці.

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«Уперше з початку війни в лютому 2022 року Зеленський опинився на узбіччі, — пише видання The Telegraph. - Були ознаки того, що його вплив на Заході зникав ще до перемоги Дональда Трампа на виборах. Коли український президент відвідав Капітолійський пагорб у вересні, йому було важко зустрітися з могутніми гравцями Вашингтона, що різко контрастує з кричащими, приголомшеними натовпами, які він привернув до тієї ж будівлі двома роками раніше. Але весь масштаб маргіналізації лідера військового часу справді став очевидним цього тижня».

Зеленського також не запросили на надзвичайний саміт європейських лідерів у Парижі 17 лютого, скликаний у відповідь на приголомшуючі кроки містера Трампа до угоди.

Навіть рішення українського президента здійснити неоголошену поїздку до Анкари підкреслило, наскільки змінилася ситуація. У той час, як Стамбул приймав переговори між Україною та росією на початку війни, тепер, очевидно, стала посередником Саудівська Аравія.

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Український лідер планував поїхати до Ер-Ріяду, але пізніше на прес-конференції повідомив, що вирішив скасувати поїздку. Очевидно, це було тому, що він отримував так мало інформації, що не міг навіть бути впевненим, «чи будуть Сполучені Штати чи будь-які російські делегати все ще присутні на змістовних зустрічах».

Усунення Зеленського — це явно головна амбіція путіна — ніхто не зробив більше, щоб перешкодити амбіціям москви підкорити Україну та розчавити її дух. Те, що спецслужби фсб не змогли його вбити, вважається їх недопрацюванням.

«Найкраща надія, схоже вважає кремль, полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до виборів, втрутитися в них за звичайним принципом і поставити промосковську маріонетку, яка підпише таку принизливу мирну угоду, від якої пан Зеленський напевно відмовився б», — йдеться у статті.

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Раніше повідомлялося, що Трамп назвав Зеленського диктатором і закликав поквапитися.

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