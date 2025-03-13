Якщо ви завітаєте у гості до італійців, то переконаєтесь, що практично у кожній родині є посуд з півнями. Здавна півень символізує удачу. І це не випадково. За легендою, курки врятували родину Медічі, яка була однією із найвпливовіших у Флоренції. Успіхи Медічі не давали спокою родині Пацці, яка прагнула бути більш впливовою. Тож Пацці вирішили усунути конкурентів від влади. Восени 1478 року Медічі влаштували бенкет, який тривав до пізньої ночі. А під ранок прибули вбивці, які планували знищити найбільш впливових членів сім’ї Медічі. Проте план провалився, оскільки у цей час почали голосно кукурікати півні. Вбивці були схоплені. Вдячна півням родина Медічі попросила ремісників створити глеки для вина з цими птахами. Такі глеки дарувались на щастя та удачу. І сьогодні вони є бажаним подарунком на день народження та новосілля. Та не менш знаменитим є український півник, створений на Васильківському майоліковому заводі. Він вцілів у шафці розбомбленої у 2022 році квартири у Бородянці на Київщині. Фото з цим стійким півником облетіло весь світ. До речі, такий півник є у колекції першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. Сьогодні мова піде про глечики та чайники у вигляді півнів у творчому доробку українських митців. В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найколоритніші роботи.

«Крик півня означає перемогу над пітьмою та торжество світла. Тож чимало півнів зображені з відкритим дзьобом»

- Декоративний півник, створений у 1960 роки на Васильківському майоліковому заводі митцем Валерієм Протор’євим, став символом стійкості українського народу, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Мабуть, в Україні немає людини, яка б сьогодні не знала історію цього півника. Відома вона й за кордоном. Харків'янка подарувала таких майолікових півників Володимиру Зеленському та Борису Джонсону під час їхньої ходи по центру Києва. Майоліка — це мальована та полив'яна кераміка, що має дуже давню історію. Майолікові вироби покриті двома шарами глазурі.

ВІДЕО ДНЯ

В. Протор’єв. Графин для лікеру «Півень». Васильківський майоліковий завод. 1960-ті

— Чи є такий півник у вашій колекції?

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— Так. Мені подарували такого півника, і він є окрасою моєї колекції. До речі, у ній є кілька десятків порцелянових глечиків у формі стилізованого півня із хвостом, що виконує роль ручки.

— Хто ще з українських митців створив глечики чи чайники у вигляді півника?

— Вітчизняні фарфористи мають у своєму творчому доробку чимало таких робіт. Ще у моєму дитинстві у нашій родині був глечик з півником. Ніколи не бачила, щоб у цей глечик щось наливали, зазвичай мама зберігала там гудзики.



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О. Цветков. Глечик «Півень». Полонський ЗХК. 1950-ті

Декоративні глечики випускалися майже всіма заводами України. Авторські мають художню цінність і можуть бути колекційними. Півні, відомі своїм криком на світанку, є символами початку нового дня. У період Середньовіччя у Європі на шпилях будинків та церков встановлювали флюгери у вигляді півнів. Асоціації зі світанком і пробудженням тісно пов’язані з темами оновлення, надії та просвітлення. Крик півня означає перемогу над пітьмою та торжество світла. Тож чимало півнів зображені з відкритим дзьобом. Також півень — символ удачі та багатства.

М. Володневич, К. Рудич. Глечик «Півень». Городницький ФЗ. 1950-ті

«Півник — герой українських народних казок»

— До складу дитячого набору «Півники» Миколи та Валентини Трегубових входять чайники трьох різних розмірів, цукорниця та маслянка, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк.- Декор предметів виконано підглазурно кобальтом.



М. та В. Трегубови. Дитячий набір «Півники». Коростенський ФЗ. 1978

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— Цей набір зачаровує красою! Такі граціозні півники…

— Півник — герой українських народних казок. Тож, мабуть, саме вони надихнули митців на створення таких чудових образів. Зачаровують барвисті візерунки у забарвленні півника у роботі митця Олександра Трегубова.

О. Трегубов. Глечик «Півень». Баранівський ФЗ. 1980-ті

«Лише два пігменти — червоний та чорний — створюють приголомшливий спектр кольорів, що спостерігаються у різних порід курей»

— До речі, існує англійська порода курок «суссекс» з «порцеляновим» забарвленням. Ці курочки витончені, як статуетки, хоча зазвичай навпаки твори мистецтва порівнюють з живою природою. За легендою король Георг під час коронації отримав у подарунок від своїх підданих курочку саме цієї породи. А королям, як відомо, дарують лише найкраще.

— І серед порід собак є «порцелянова». Це порцеляновий гончак. Ще цю породу називають шляхетним королівським гончаком. Ця порода мисливських собак дуже рідкісна та найдавніша з французьких порід, була виведена ще у п’ятнадцятому столітті. У другій половині минулого століття у Франції засновано клуб любителів цієї породи. Також вона популярна в Італії та Швейцарії. Порцеляновий гончак — собака дуже граціозна та витончена, як порцелянова статуетка. Її біла шерсть блищить і має відлив, як фарфор. І це неймовірно! Такі собаки мають досить спокійний характер, є чудовими компаньйонами для їхніх власників на прогулянці та завзятими мисливцями. До людей вони дуже товариські.



— Все це дуже цікаво! Забарвлення курок та візерунки на їх пір’ї різних порід вражає різноманіттям. Наприклад, існують курки із так званим мереживним оздобленням. Читала, що є навіть зі сріблястим блиском у пір’ї.

— Неймовірно! Півні, зазвичай, мають яскравіше пір'я. Воно є ознакою домінування. Курки ж зазвичай мають більш спокійні та однорідні кольори пір'я. Це свого роду камуфляж під час гніздування та для захисту яєць. Тож у природі нічого випадкового немає. У яскравому забарвленні пір'я півнів та курок є два основних пігменти: чорний і червоний. Саме вони створюють приголомшливий спектр кольорів, що спостерігаються у різних порід.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з колекціонеркою Людмилою Карпінською-Романюк про фігурки левів, пум, рисей у творчому доробку вітчизняних митців.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото у заголовку М. та В. Трегубови. Чайник з дитячого набору «Півники». Коростенський ФЗ. 1978

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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